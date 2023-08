‘Zašto šutiš, Plenkoviću?’ Na Bleiburško polje stižu krave muzare, nešto se sprema

Prilično diskretno i bez ikakve značajnije državne reakcije ovih se dana u javnom prostoru počelo polemizirati o Bleiburškom polju, nakon što su se o njemu raspisale Novosti, glasilo Srpskog narodnog vijeća. Desetljećima se na Bleiburškom polju održavala komemoracija čije je gašenje i zabranu austrijske vlasti još prošle godine vlast u Hrvatskoj šutke prihvatila.

Sada se postavlja pitanje dokad će Vlada premijera Andreja Plenkovića šutjeti na medijske napise o tome da bi Bleiburško polje uskoro moglo postati livada za ispašu, zbog čega je nedavno na društvenim mrežama likovala zastupnica Radničke fronte Katarina Peović, za koju je Bleiburg, kao i za one koji uređuju SNV, okupljalište ustaša.

Nije tajna da se Novosti obilato financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao ni to da ih izdaje Srpsko narodno vijeće kojim predsjeda Plenkovićev koalicijski partner Milorad Pupovac, kojega je u svojem istupu na ovu temu prozvao Počasni bleiburški vod.





Složena situacija

Međutim, i iz njihove priče, ali i iz nekoliko verzija priče koje kruže na našoj desnoj političkoj sceni, moglo bi se reći da je ovdje riječ o složenoj situaciji. Dio onih nesklonih HDZ-ovu doajenu Vladimiru Šeksu i njegovu prijatelju Vici Vukojeviću, po kojima u javnom prostoru i jest prepoznatljiv Bleiburški vod, tvrde kako su njih dvojica htjela prevariti obitelj čija je zemlja te da su je oni vjerojatno zato i prodali mljekaru. No u Bleiburškom vodu za takve teze ne žele ni čuti. Njihova verzija priče prilično je detaljan odgovor na ono o čemu su se raspisale Novosti.

Naime, prema pisanju tog tjednika, najveći dio spomen-područja prodan je lokalnom vlasniku mljekare koji ima više od stotinu krava muzara, a Počasni bleiburški vod pokušava osporiti transakciju premda je po svemu sudeći do nje došlo baš zbog njihova propusta. Prema verziji priče koju je objavio spomenuti medij, do ovakvog raspleta događaja došlo je na temelju austrijskih zakona o nasljedstvu, ali i zbog propusta Voda koji sada preko suda pokušava osporiti transakciju, navodeći kako je riječ o njihovoj imovini koja je prodana na prevaru. Pravna bitka se vodi i ona traje još od ljeta 2020., to potvrđuje i Pupovčevo glasilo, ali i Bleiburški vod, no raspleti događaja u pojedinim segmentima se ne podudaraju. Sve je počelo nakon što je preminuo suosnivač Počasnog bleiburškog voda Ilija Abramović, na kojega je glasilo oko 30 tisuća kvadrata zemlje na kojoj se godinama okupljalo desetak tisuća Hrvata iz zemlje i dijaspore.

Nakon njegove smrti u raspravi o sadržaju oporuke doznalo se da je Abramović supruzi Elfriede ostavio svu imovinu, ali ne i spomenutih 30 tisuća četvornih metara zemlje koju je prepustio Bleiburškom vodu. Tu, međutim, dolazi do preokreta kada se u priču uključuju pravni skrbnici Abramovićeve udovice koji su zatražili financijsku naknadu za njezin udio u toj imovini, a na što ona ima pravo u skladu s austrijskim zakonima unatoč oporuci njezina pokojnog supruga. Austrijski sustav priznaje bračnom paru da pod određenim uvjetima zatraži, ali i dobije financijsku protuvrijednost polovice ostavštine. Sve to u Vodu dovode u pitanje te kažu kako je Pupočevo glasilo o Bleiburgu iznijelo cijelu paletu neistina.

Kriminalna sprega

Prema tezama iz Voda, Bleiburško polje kupljeno je u skladu s austrijskim zakonima i doista na Abramovićevo ime. U to je doba on bio povjerenik, skrbnik zemljišta na ime Voda, jer ga oni nisu mogli kupiti na vlastito ime. Kupnja zemljišta na Bleiburškom polju u cijelosti je isplaćena novcem iz Bleiburškog voda, tvrde to u Vodu te napominju da su sredstva za to pribavili od hrvatske vlade i od naših iseljenika, ponajviše onih iz Australije, Sjedinjenih Država i Kanade. Posebnom oporukom Abramović je zemljište na Bleiburškom polju ostavio u nasljeđe Bleiburškom vodu, ali se po njihovim riječima kriminalnom spregom između određenih struktura u Austriji to zemljište nastojalo oduzeti Vodu, a paralelno se pokušava i zabraniti komemoracija na Bleiburškom polju, baš kao i hrvatski povijesni grb s prvim bijelim poljem.

Pita li se Bleiburški vod, oni su pravodobno poduzeli sve moguće aktivnosti pa su za odvjetničke i sudske troškove dosad izdvojili više od 20 tisuća eura. Provedeni su upravno-sudski postupci koji se odnose i na zabranu komemoracije i grba, a Vod je ujedno angažirao odvjetnički ured u Klagenfurtu te sudskim putem ishodio zabranu raspolaganja zemljištem na Bleiburškom polju bez njihove suglasnosti do daljnjeg.

U svakom slučaju, oni naglašavaju kako su u Abramovićevo ime kupili zemljište od 27.853 m2, a zajedno sa zemljištem koje je kupljeno još 1965. godine, govori se o ukupno 29.869 četvornih metara zemlje.









Pri kupnji Abramović je kod javnog bilježnika baš u Bleiburgu potpisao takozvani kodicil sa šest dodataka u kojima je navedeno da u slučaju njegove smrti kompletno zemljište s pratećim nekretninama pripada Vodu koji je tamošnje zemljište kupio na njegovo ime jer je ono bilo kvalificirano kao poljoprivredno.

Prema saveznim austrijskim i pokrajinskim koruškim zakonima o trgovini poljoprivrednim zemljištima, nije postojala opcija po kojoj bi Vod samostalno kupio zemljište na svoje ime pa su to odradili preko Abramovića, čija je supruga nakon njegove smrti proglašena radno i pravno nesposobnom.

Skrbnici su odlučili

Kako tvrde u Vodu, mjerodavni sud u Klagenfurtu nakon toga njezinim skrbnicima imenuje nećakinju Brigitte Kafer i odvjetnika Ferhada Paya, s kojim su u Vodu imali ozbiljnih problema i nesuglasica. Prvi kontakt s Payom Bleiburški vod imao je preko dopisa iz veljače 2021., kada im se obratio navodeći da je Abramović kompletno imanje na Bleiburškom polju ostavio njima, ali da će on postaviti zahtjev na pravo udovice Abramović na zakonski udio u nasljedstvu, što uostalom spominju i Novosti. O nećakinji supruge Abramović svojedobno je govorio jedan od članova vodstva Bleiburškog voda Marijan Luburić, koji ju je i poznavao.









On je rekao kako je ona još na prvoj ostavinskoj raspravi izjavljivala da joj je poznato kako je pokojni Ilija Abramović bio skrbnik zemljišta na Bleiburgu baš u ime Voda, ali ništa od toga Vodu nije bilo od koristi u njihovoj pravnoj bitki. Vidljivo je to i iz dopisa koji su primili od javnog bilježnika Hansa Petera Umfahrera iz Klagenfurta, koji im se u ljeto 2021. godine javlja kao povjerenik tamošnjeg Općinskog suda te traži da se izjasne prihvaćaju li u skladu s ranije navedenim kodicilima Ilije Abramovića u nasljedstvo zemljište na Bleiburškom polju.

Na to im Grbeša u ime Voda potvrdno odgovara vlastoručnim potpisom, ali se tu u priču ponovno upliće već spomenuti odvjetnik Pay koji im se i u studenome 2021. godine obraća dopisom u kojem traži da se Vod izjasni prihvaća li u skladu s ranije navedenim kodicilima Ilije Abramovića u nasljedstvo zemljište na Bleiburgu. Na to mu vlastoručnim potpisom potvrdno uz predsjednika Grbešu odgovara i tajnik Voda Ante Kutleša. Uviđajući da bi u pravosudnim zavrzlamama vrag mogao odnijeti šalu, u Vodu se odlučuju na angažman odvjetnika Andreasa Horačeka iz Klagenfurta koji postaje njihov zastupnik u ovom predmetu.

Odvjetnik se zatim obraća bilježniku iz Bleiburga Berthardu Wagneru koji mu je potvrdio da pokojni Abramović nije bio stvarni vlasnik, već skrbnik zemljišta na Bleiburškom polju. Te navode odvjetniku je pisanim putem potvrdio i umirovljeni javni bilježnik Gerhard Zombata-Zombatfalve. Unatoč tomu, Općinski sud u Klagenfurtu početkom prosinca prošle godine donio je rješenje na temelju kojega kompletno predmetno zemljište ipak pripada udovici Abramović.

Postupak ide dalje

Počasni vod tada iz razgovora sa svojim odvjetnikom doznaje za dvije solucije koje su im na raspolaganju – ili tužba s udovicom Abramović ili mogućnost nagodbe s njezinim odvjetnikom. Iako bi, prihvaćajući prvu opciju, vjerojatno iz sudskog procesa izašli s pobjedom, u tom bi se sporu nagomilali visoki troškovi i on bi trajao godinama pa se Vod opredijelio na nagodbu s odvjetnikom Payom kojom bi udovica Abramović bila obeštećena iznosom od oko 30 tisuća eura.

Prošlo je podosta vremena otkako se Pay javio i odvjetnika Voda izvijestio kako je Abramovićeva udovica zemljište prodala trećoj strani – Franzu Skuku iz Bleiburga. Sutkinja klagenfurtskog Okružnog suda koja je izdala odobrenje za prodaju pojma nije imala o tome kako Vod na temeljem kodicila čiji je potpisnik pokojni Abramović polaže pravo na to zemljište. Taj podatak zatajio joj je odvjetnik Pay, zbog čega se Vod žalio na kupoprodajni ugovor i upoznao kupca s time da i oni polažu pravo na zemljište.

Istodobno se u Vodu odlučuju tužiti austrijskog odvjetnika Paya, a u lipnju ove godine Općinski sud u Klagenfurtu donio je rješenje o privremenom poništavanju spornog kupoprodajnog ugovora, čime je ujedno Gruntovnici u Unterloibach-Bleiburgu naređeno brisanje plombe kojom je Skuk rezervirao uknjižbu navedenog zemljišta na svoje ime, ali i upis nove plombe kojom se brani bilo kakvo postupanje vezano uz zemljište bez Voda. Ispada tako da je nećakinja gospođe Abramović zemljište na Bleiburgu koje je kupljeno donacijama Hrvata iz cijelog svijeta prodala lokalnom zemljoradniku kao svoje privatno vlasništvo, odnosno ostavštinu pokojnika, no od toga zasad nema ništa. Domaći ljevičari i Pupovčevi medijski suradnici prerano su se poveselili i ušli u rat s Bleiburškim vodom, koji je Plenković prespavao na godišnjem odmoru.