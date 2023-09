Zašto su trgovci pristali na spuštanje cijena? ‘Pušem i na hladno, da se radi o prevari birača’

Autor: Iva Međugorac

Ne da kampanja za parlamentarne izbore može početi, već je ona već počela i to nakon što je premijer Andrej Plenković održao sjednicu Vlade na kojoj je predstavio novi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima, kojega je Vlada izglasala jednoglasno. Paralelno s time Plenković se referirao i na sastanak s udrugama koje se bave problemom nasilja nad ženama, što pojedinci na desnom spektru smatraju uvertirom u koaliciju s Možemo, no to je tema kojom će se Plenković po svemu sudeći baviti nakon što prođu izbori, a do tada će po svemu sudeći šakom i kapom zadovoljavati razne skupine građana, kako bi na taj način širio birački bazen.

Plenković širi birački bazen

Evidentno je da će Plenković kampanju za parlamentarne izbore iznijeti na svojim leđima jer je uostalom to dao naslutiti i ovim istupom u kojem je predstavio paket mjera tvrdeći kako je on plod konzultacija njegove vlade s brojnim akterima, među kojima se dakako ističu i trgovački lanci s kojima je dogovoreno ograničavanje cijena čime bi se prema Plenkovićevim riječima trebalo usporiti inflaciju.





“Trgovački lanci su u razgovorima s vladom odlučili pojeftiniti određene proizvode, a ja sam siguran da će dio njih vratiti i neke cijene na razine od kraja prošle godine. Od njih očekujem kooperativnost”, rekao je pa dodao i da su s bankama dogovorili da će se povećati kamate na depozite. Naravno da je Plenković u svojem predizbornom paketu mislio na sve pa su shodno tome objavljeni i iznosi jednokratne naknade umirovljenicima s manjim mirovinama pri čemu su prvi put obuhvaćeni i zaposleni umirovljenicima, ali ni unutar HDZ-a ovime što je predstavljeno ipak nisu do kraja zadovoljni pa kažu da je plan pompozno odrađen, ali da najave koje je ministar gospodarstva Davor Filipović iznosio ipak nisu do kraja realizirane posebice kada je riječ o rušenju cijena proizvoda o čemu se pregovaralo s predstavnicima trgovačkih lanaca, i što bi zapravo u najvećoj mjeri i moglo imati utjecaja na parlamentarne izbore i širenje biračkog bazena jer su s poskupljenjima cijena osnovnih životnih namirnica podjednako pogođene sve skupine građana.

”Filipović je najavljivao da oni ulaze u raspravu za sniženje cijena više od 1.300 artikala koji se prate preko one njegove famozne stranice za praćenje cijena, ali s obzirom na ono što je predstavljeno građanima i s obzirom na broj artikala kojima će cijena padati nije jasno čime se točno oni u Vladi hvale”, tvrdi naš nezadovoljni sugovornik iz samog HDZ-a koji ujedno drži da je sve ono čemu trenutno svjedočimo unaprijed dogovoreno i režirano baš zbog izbora.

Kako su se tako brzo dogovorili?

”Nevjerojatno je da su se Vlada i trgovački lanci uspjeli dogovoriti ovom brzinom kojom su se dogovorili, mi ovdje govorimo o vrlo važnoj temi, odnosno snižavanju cijena što je za trgovce vrlo značajno, a ako su već s vladom mogli postići dogovor o spuštanju cijena građani sasvim legitimno mogu postaviti pitanje što su točno do sada čekali predstavnici lanaca”, kaže naš sugovornik koji kaže da ostaje nejasno što je Vlada trgovačkim lancima ponudila zauzvrat te da nije jasno zbog čega se ovako važan sastanak odvijao u tajnosti jer se time ostavlja dojam netransparentnosti.

”Oni su cijene već lani u rujnu ograničavali za devet proizvoda, a sada je ograničenje provedeno tako da ni sami predstavnici lanaca jedni među drugima nemaju pojma što se točno u Vladi dogovorilo, a to se u uređenim državama tako ne radi”, ističe naš sugovornik, a slična pitanja postavljaju se i u oporbi pa se tako na ovu temu gostujući na N1 referirao i Davorko Vidović iz Socijaldemokrata.

“Najvažnije od svih pitanja je pitanje zašto se ovo nije dogodilo u siječnju, kada je Vlada apelirala i prijetila da se cijene korigiraju. Puno je tu pitanja i puno mogućnosti da se spekulira tko i što ovdje želi postići”, rekao je Vidović koji je napomenuo kako je s aspekta građana svako snižavanje cijena dobrodošlo no uz napomenu da smo mi ipak imali jednu od najviših inflacija. ”Evidentno je da je cijeli niz proizvoda u hrvatskim lancima skuplji nego u drugim zemljama, tako da je očigledno da prostora za snižavanje cijena ima”, dodao je Vidović koji se zapitao i koji su motivi trgovaca da pristanu na ovaj dogovor.









“Vidjet ćemo što će ispasti iz cijele priče. Pitanje je, ako i dođe pojeftinjenje, koliko će ono trajati. Mogao bih pretpostaviti do izbora, ali mi nije jasna motivacija trgovačkih lanaca da sudjeluju u kampanji vladajuće stranke. Ja se bojim, pušem i na hladno, da se radi o prevari birača”, poručio je Vidović.