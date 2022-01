‘ZAŠTO SE VLADA BOJI SVOG NARODA?’ ‘Meni to nije normalno, obit će im se o glavu ako će odugovlačiti i ljudi im to neće zaboraviti!’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Mosta Božo Petrov u subotu je u Pazinu novinarima izjavio da će Vlada pokušati na sve moguće načine izbjeći referendum o ustavnosti uvođenja covid potvrda te istaknuo kako mu dan-danas nije jasno zašto se neka Vlada “boji svoga naroda”, njegovih odluka i mišljenja.

“Meni to nije normalno, ali to je onaj trend koji cijelo vrijeme oni u Vladi pokazuju. Dakle, 400 tisuća ljudi je u nemogućim uvjetima dalo svoj potpis i poslana je jasna poruka Vladi i Ustavnom sudu da se ne igraju s voljom naroda te da dopuste da se referendum dogodi. Ako će oni odugovlačiti, onda će im se to obit o glavu, jer ovaj put im ljudi to neće zaboraviti”, rekao je Petrov u Pazinu nakon osnivanja istarske podružnice Mosta.

Kritika Vladi zbog korupcije

Komentirajući jučerašnju izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji tvrdi kako je ovo “najkorumpiranija Vlada te kako premijer štiti korumpirane suradnike”, predsjednik Mosta je naglasio kako je činjenica da u Vladi nisu apsolutno ništa napravili da bi državu očistili od korupcije.

“Činjenica je da su izabrali da im i dalje glavna državna odvjetnica bude osoba koja je par dana prije toga uhvaćena s prstima u pekmezu gdje je štitila i stavila predmet korumpirane ministrice te Vlade u ladicu, bez da je dala ikakvu odluku, odnosno odbacila ili prihvatila taj predmet. Doslovno je trebao doći europski tužitelj u Hrvatsku da bi pokazao što se treba napraviti” – rekao je Petrov te ustvrdio da “ova država ne radi u interesu naroda”.

Petrov želi da se predsjednik i premijer pozabave pravim problemima

Predsjednik Mosta poručio je da Hrvatska danas ima puno važnijih tema od toga kakav je odnos predsjednika Vlade i države.

“Mi imamo inflaciju, mi imamo ozbiljan rast cijena, imamo državu kojoj je prije četiri godine Državni zavod za statistiku izvijestio da 20 posto ljudi živi na rubu siromaštva. Nakon korone i ove inflacije, situacija nije bolja, može biti samo gora i ja želim da se predsjednik i premijer time pozabave” – istaknuo je Petrov odgovarajući na pitanje novinara.

‘Bila bi me sramota da moram braniti Horvata’

Nakon što su oporbeni zastupnici u saborsku proceduru poslali 62 potpisa za opoziv ministra graditeljstva Darka Horvata, predsjednik Mosta i saborski zastupnik Božo Petrov kaže kako je normalno da će HDZ, koji ima većinu u Saboru, to odbaciti, ali to ne znači da je njihova odluka ispravna.

“Oni imaju svoje interese, a ispravno je ono što svi vide, jer se Banovina nije pomakla s mjesta kao niti grad Zagreb po pitanju obnove. Meni bi bila sramota da sam na mjestu predsjednika Vlade i da moram u Saboru braniti tog čovjeka, da mi je vlastiti brat rekao bi mu da se ne sramoti i da odstupi” – poručio je Petrov.









‘Odgovoran i premijer’

Po njegovim riječima, u cijeloj toj priči nije kriv samo ministar Horvat, nego je odgovorna Vlada koja ga je imenovala. “U svemu tome je odgovoran premijer i zato on njega brani, ali to ne znači da je u pravu” – zaključio je Petrov.

Inače, danas je u Pazinu osnovana županijska organizacija Mosta, u koju je učlanjeno 150 ljudi, a za predsjednika je imenovan Ivan Vidović iz Umaga koji je poručio kako “od danas kreće novo vrijeme za Istru”.

“Ne možete stajati sa strane, ne činiti promjenu, a očekivati da će se ta promjena dogoditi. Sve što ćemo ubuduće raditi u Istri neće biti samo kritika vlasti već ćemo davati i konkretne prijedloge” – poručio je Vidović.