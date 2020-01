Zašto se Plenković ne odriče svog koalicijskog partnera? HDZ-ovci ljuti, žele ga se riješiti pod hitno!

Autor: Dnevno

Nakon što je Kolinda Grabar-Kitarović izgubila izbore, a u Zagrebu osvojila 74.000 glasova manje od Zorana Milanovića, Jutarnji list prenosi kako mnogi HDZ-ovci toliku razliku u glasovima u glavnom gradu pripisuju njenom svrstavanju uz zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Stranka zagrebačkog gradonačelnika dala joj je podršku na izborima baš u trenutku kad je u javnost isplivala još jedna gradonačelnikova afera vezana uz zagrebački Advent.

Jutarnji doznaje kako je zagrebačkom HDZ-u sada već dosta i željeli bi se napokon riješiti Milana Bandića, no, kako oni kažu, to još ne dopušta predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković. Bandić u Saboru sa svojim “žetončićima” drži većinu vladajućima, a zauzvrat je HDZ u Gradskoj skupštini s Bandićevom strankom u koaliciji i podržavaju njegove prijedloge. Već prvu priliku za razvrgavanje koalicije imat će kod izglasavanja izmjena i dopuna zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana (GUP) u veljači, a HDZ-ovci tvrde da definitivno treba srušiti zagrebački GUP i raskinuti koaliciju s Bandićem.

“Postoji kritična masa članova Predsjedništva zagrebačkog HDZ-a koja će tražiti da se ne podrži GUP zbog brojnih prigovora građana, ali i kritika struke”, kazao je jedan od članova iz Predsjedništva zagrebačkog HDZ-a.

“Mi smo samo servis nacionalnoj razini i obični podizači ruku za Bandićeve prijedloge. Dok god HDZ ne raskine koaliciju s Bandićem u Zagrebu, ne može se očekivati bilo kakav relevantan rezultat. Prvi test je prihvaćanje ili neprihvaćanje izmjena i dopuna GUP-a”, govore.

Bliski suradnici Plenkovića kažu kako će se prvo pričekati politička analiza rezultata svih stranačkih organizacija, pa i Zagreba, a Plenković te analize očekuje idući tjedan.

Drugi pak član zagrebačkog HDZ-a kaže kako su svi sada svjesni da je Bandić prevelik uteg.

“HDZ je stvarno napravio maksimalno koliko je mogao, ali predsjednica se vezala uz Bandića i radila gafove u kampanji i to je rezultiralo takvim rezultatom. Pa nije njoj stožer organizirao zabave s Bandićem ili rekao što da govori o njemu. U Zagrebu se doslovno pola sata družila s građanima, i to u društvu Bandića kojemu građani prosvjeduju, a on poskupljuje cijenu otpada”, govori.

Potvrđuju se i medijske najave kako bi trebalo doći do raspuštanja zagrebačkog HDZ-a zbog loših rezultata, ali očito Plenković ne želi sada, u trenutku dok predsjedamo EU-om, raditi daljnje podjele u stranci.

Iz Bandićeve stranke pak odgovaraju zagrebačkim HDZ-ovcima da jedino Plenković može dati nalog da se GUP sruši, ali onda mora biti svjestan da se ide na prijevremene parlamentarne izbore.

“Plenković bez nas ne može, nas je 10 čvrstih u Klubu i više nitko nema namjeru izlaziti. Saborske većine bez nas nema, a prvi test bit će na glasovanju o opozivu ministrice Divjak. Iako je poznat naš stav o njoj, mi ćemo iskazati lojalnost Vladi, a i farizejima u SDP-u ćemo reći “Ne!” Mi stvaramo većinu u Saboru i ona zasad nije upitna”, govori jedan od članova Bandićeve stranke ua Jutarnji.