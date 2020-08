ZAŠTO SE LIČKI POLITIČARI BOJE MILIJUNSKE INVESTICIJE U PERUŠIĆ? ‘Ne možeš staviti vuka da čuva ovce’

Autor: D.R.

Desetak milijuna kuna vrijedna investicija prerade i zbrinjava otpadnog grita u Perušiću, osim ekološkog, postala je i političko pitanje.

U uobičajenim okolnostima političari bi bili ti koji se hvale da su privukli investicije i pripomogli otvaranju tridesetak radnih mjesta, no ovdje u Perušiću situacija je sve samo ne uobičajena.

Naime, investitor, tvrtka ‘Grit inter’, u Lici je dočekana je ‘na nož’ od dijela lokalnog stanovništva koje se okupilo u Građansku inicijativu kako bi spriječili otvaranje pogona u objektu bivše ciglane. Smatraju da je riječ o opasnom otpadu kojemu nije mjesto u Lici i da nikakva investicija i radna mjesta ne mogu opravdati potencijalni ekocid.

Priču da u napuštenu ciglanu dolazi novi investitor pustio je načelnik Općine Perušić Ivica Turić koji je u ožujku, prilično optimistično, otkrio ovu informaciju portalu Lika express.

“Investitor bi išao na, možemo reći, i proizvodnju jer bi pijesak kojim se pjeskare brodovi, skoro iz brodogradilišta cijeloga svijeta, išao u Perušić gdje bi se prao i išao opet u proizvodnju. Tu bi se već početkom ljeta zaposlilo tridesetak radnika”, najavio je.

Bilo je to u vrijeme kad je ‘prvi val’ korone okupirao svu pažnju javnosti pa je vijest prošla ispod radara. No, u lipnju, kad se situacija smirila, dolazi do preokreta.

Premda je najavio da će se do ljeta zaposliti radnici, projekt je, očekivano, stao zbog standardne procedure: Ministarstvo zaštite okoliša tek treba dati zeleno svijetlo, odnosno procjeniti utjecaj zahvata na okoliš. A umjesto otvaranja radnih mjesta, u lipnju je stigla pobuna mještana. Građani se okupljaju u inicijativu, započinju peticiju protiv dovoza grita u Perušić. Kako je Turić rekao da je investitor došao zahvaljujući njegovom lobiranju, na meti prosvjednika našao se i nam načelnik.

Reagira tada i on, općina se javlja priopćenjem u kojem se tvrdi da se ‘sve počinje pretvarati u političke igre’. Turić je, inače, član HDZ-a, a u građanskoj inicijativi je prepoznao članove drugih stranaka.

“U zadnjih nekoliko tjedana svjedoci smo raznih natpisa u lokalnim portalima i drugim medijima gdje se želi prikazati da Općina Perušić angažira investitora koji će dovesti razne vrste otpada u sam Perušić i time ugroziti sigurnost stanovnika Perušića a i cijele Like, također u nekoliko članaka se sve počelo pretvarati u političke igre pojedinih političkih stranki na području Ličko-senjske županije pa shodno tome Općina Perušić daje sljedeće pojašnjenje nastale situacije: ‘Područje bivše ciglane je bilo vlasništvo privatne tvrtke koja je u stečaju i s kojom Općina Perušić nema nikakve veze, također tvrtka ‘Grit inter’d.o.o. je u stečajnom postupku ušla u određenu vrstu stjecanja prava nad istim, Općina Perušić je naknadno upoznata koju vrstu djelatnosti obavlja gore navedena tvrtka te je od iste traženo da ispuni sve potrebne zakonske postupke i ishoduje sve potrebne dozvole kako bi obavljala navedenu djelatnost'”, napisao je u priopćenju u kojem se i sam počinje ograđivati.

Ubrzo su mu odgovorili i iz Građanske inicijative. Napomenuli su mu da okupljaju članove svih stranaka, HSP-a, HDZ-a, SDP-a, nezavisne liste dr.Milinovića pa i one apolitične, koji nisu ni u jednoj stranci, no tek u kolovozu dobiti će podršku (indirektno prozvanog) župana Darka Milinovića. Zamjerili su, dakako, i to što je sam Turić najavio dovoz grita iz brogodradilišta iz cijelog svijeta, što je tada očito smatrao pohvalnim.

Milinović se nije miješao u priču, držao se podalje sve dok se nisu oglasili akademici iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Odbor za krš HAZU-a početkom mjeseca poslao je pismo podrške Građanskoj inicijativi u kojem su naglasili da je ‘izbor općine Perušić kao lokacije za skladištenje i obradu takvog otpada višestruko neprihvatljiv’, a s tim papirom u rukama aktivisti su došli županu.

“Neću podržati zbrinjavanje opasnog otpada u Ličko-senjskoj županiji”, naslov je s portala Lika Club nakon prijma u županiji, no u razgovoru za dnevno.hr Milinović se donekle ogradio. Jasno, ne gleda on blagonaklno na zbrinjavanje i preradu otpada u Lici, no ipak želi pričekati da institucije potvrde koliko je projekt opasan.

“Osobno, nemam posebnih spoznaja, osim onoga o čemu su me obavijestili aktivisti koji su mi predočili i pismo Odbora za krš HAZU-a. Ako je to istina, ako se radi o opasnom, kancerogenom otpadu napravit ću sve sa svoje strane da tako nešto u Ličko-senjsku županiju ne dođe. Imamo nacionalne parkove, strategija županije je, uz stočarstvo i drvnu industriju, razvoj turizma, a tu onda nema mjesta za zbrinjavanje otpada”, naglasio je Milinović.

Na naš upit je li njega investitor kontaktirao, odgovorio je negativno, no rekao je da je imao razgovore s načelnikom Turićem koji mu je prenio informaciju da investitor ima svu potrebnu dokumentaciju.

“Ako posjeduje, pravna država mora funkcionirati, ako ishodi sve dozvole, prođe procjena utjecaja na okoliš, tu ne bi smjelo biti zapreka. No, moje pozicije su jasne, a to je zaštita interesa Ličko-senjske županije. Čim Vlada profukncionira, vrlo jasno ću uputiti zahtjev ministru Ćoriću da se ministarstvo aktivno uključi u riješavanje mogućeg problema“, rekao je.

Za mišljenje o Turićevom potezu upitali smo i njegovog kolegu, načelnika općine također iz Ličko-senjske županije, kako on gleda na lobiranje za takvu vrst industrije u Lici. Odgovorio nam je da ne bi javno komentirao odluke drugih načelnika, no ipak nam je dao svoje mišljenje.

“Zato gradonačelnici i načelnici služe. Nismo tu da se samo slikamo i režemo vrpce, na nama je da privučemo investicije. A uvijek postoji rizik, ne piše na čelu investitora kakav je. Je li pogriješio? ‘Ne možeš staviti vuka da čuva ovce’, rekli bi mi u Lici. Otpad i čist okoliš ne idu skupa. Ne znam je li mu ovo trebalo s obzirom da je ionako najavio da se povlači iz politike i da se više neće kandidirati”, zaključio je.