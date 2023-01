‘ZAŠTO SAM JE PRATIO?’ Počelo jezivo suđenje Fantomu s Trešnjevke, ovako se branio pred sucem: ‘Ne trebam psihijatra’

Autor: Dnevno.hr

Počelo je suđenje “Fantomu s Trešnjevke”, točnije notornom Darku Krsniku (41) iz Zagorja koji je uhodio ženu i ljudima virio kroz prozor. Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu priznao da je kriv i poručio da mu je žao, ali tvrdi i da gospođu “nije uhodio puno, možda dva, tri puta”.

“Zašto sam je pratio? Sviđala mi se i bila mi je lijepa. I nisam joj se obraćao”, rekao je Krsnik u svoju obranu, piše Jutarnji.

Podsjetimo, o Fantomu s Trešnjevke se lani naveliko pisalo. Nesretnoj je ženi 41-godišnjak s podebljim dosjeom život pretvorio u pakao jer ju je uredno čekao ispred zgrade pa slijedio na biciklu i snimao nastojeći po svaku cijenu uspostaviti kontakt.





‘Glupa i loša ideja’

“Nije mi sve to trebalo. Glupa i loša ideja. Nisam joj se obraćao niti smijao. I ne mislim s time nastaviti. U optužnici piše da sam to radio učestalo, ali nije točno. Klonit ću se te cure. Ne mogu se na to više osvrtati”, poručio je Krsnik.

Na pitanje suca kakvo je njegovo zdravstveno stanje, Fantom je odgovorio da mu psihijatar ne treba jer je “dobro” i “osjeća se normalno”.

“Sam se mogu kontrolirati. Moram otići iz Hrvatske jer ovdje više ne mogu živjeti, ovdje je nemoguće zaraditi”, tvrdi.

Mahao spolovilom i napao prolaznicu

Podsjetimo, Krsnik se pred licem pravde pojavio još u mladosti zato što je iz stanova krao zlatninu, satove, videonadzore, mobitele i bankovne kartice, a osim toga sudilo mu se i za bludne radnje.

Prije 13 godina u jednom je pothodniku mahao spolovilom prema prolaznici, a onda ju je zaskočio, skinuo i pokušao obljubiti. Jedva je uspjela pobjeći.

Idući korak u suđenju je psihijatrijsko vještačenje koje je naručio sudac kako bi se utvrdilo je li u inkriminirano vrijeme Krsnik bio ubrojiv.