ZAŠTO NAS VRIJEME KAŽNJAVA? Nakon jeseni usred ljeta, Vakulina prognoza razočarat će nas opet!

Autor: Dnevno

Nakon svojevrsne jeseni usred ljeta, sljedećih će dana biti sunčanije i ponovno toplije, često i vruće, mnogima i sparno. Mogućnost za gdjekoji pljusak s grmljavinom postojat će gotovo svakodnevno u kopnenom području, osobito u gorju, a samo rijetko i na pretežno sunčanom Jadranu, gdje će noći biti tople, uza sve slabiju buru. No, u petak će još biti prilično jaka, podno Velebita na udare i olujna, javlja HRT.

Iako su se mnogi nadali vrućem ljetu, bura na Jadranu možda će pomrsiti planove turistima i svima koji su namjeravali uživati u aktivnostima na otvorenom nadajući se dugom toplom ljetu.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, ujutro uz mjestimičnu kratkotrajnu maglu, zatim povremeno umjerenu naoblaku, uz koju samo ponegdje, uglavnom u gorju, postoji mogućnost kratkotrajnog pljuska. Najniža temperatura 17 ili 18 °C, a najviša većinom 29 i 30 °C.

I u središnjoj će Hrvatskoj biti sunčanije i toplije nego u četvrtak, poslijepodne mjestimice i vruće, nekima vjerojatno i sparno. Ujutro će ponegdje biti magle, osobito uz rijeke, a poslijepodne je vrlo mala vjerojatnost lokalnih pljuskova.

U gorju oblačnije, ujutro po kotlinama i maglovitije, te danju nestabilnije nego u drugim krajevima, a malo kiše, pa i poneki pljusak s grmljavinom, može “zalutati” i do obale pretežno sunčanog sjevernog Jadrana. Puhat će često umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, s olujnim udarima, uz koju će more biti umjereno valovito, mjestimice i valovito. Bit će toplije nego u četvrtak, u Istri i uz more gdjegod i vruće.

U Dalmaciji većinom vruće, te suho i sunčano, na otocima i vedro, ali u unutrašnjosti su mogući poslijepodnevni razvoji oblaka i gdjekoji pljusak s grmljavinom, uglavnom uz granicu. Uz često umjerenu i jaku buru i tramontanu more će biti umjereno valovito, temperature oko 24 °C.

Na jugu Hrvatske podjednako pa i malo toplije, uz slabiju buru, poslijepodne uz obalu i jugozapadni vjetar. Osim sunca i vedrine, bit će i oblaka, uglavnom u unutrašnjosti uz mogućnost ponekog pljuska i grmljavine.

Sljedećih dana većinom još toplije, ali posvuda ne suho

I sljedećih će dana prevladavati sunčano i razmjerno toplo, većinom i vruće, ali na kopnu uz mogućnost poslijepodnevnih pljuskova, uglavnom u gorju te dijelu istočne Hrvatske i unutrašnjosti Dalmacije.

Sasvim stabilno neće biti ni na jugu Jadrana, dok će sjevernije biti sunčano, većinom i vedro, uz često umjerenu buru, podno Velebita povremeno i jaku. Noći će biti tople, a dani ponovno vrući.