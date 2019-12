‘Zašto Kolakušić nije organizirao progon kriminala svih ovih godina, nego bi on to tek sad u kampanji?’

Društvene mreže jedan su od glavnih alata predizborne predsjedničke kampanje. No, ponekad se dogodi da netko postavi upit ili komentar ‘na krivo mjesto, u krivo vrijeme’, a posljedice su brojne, pa je tako i izbacivanje ‘nepodobnih’ iz grupa podrški predsjedničkim kandidatima postao, čini se, jedan od elemenata kako utjecati na glasače.

Naime, ne odgovara svim grupama da se komentira apsolutno sve, niti da se postavljaju pitanja, koja uostalom zanimaju birače.

Tako je danas jedna od korisnica Facebooka napisala kako je ‘ubačena’ u grupu podrške Mislavu Kolakušiću, no vrlo brzo je iz nje i izbačena. Razlog je navodi njeno pitanje, koje su navodno administratori grupe ocijenili ‘zločestim’.

‘Neko me ubacio u grupu podrske nekom Kolakusicu (naravno, bez dozvole) i skuzim da je nekakav sudac. Naletim na post i postavim im pitanje zasto nije organizirao progon kriminala svih ovih godina, nego bi on to tek sad u kampanji. Odgovorili su da sam postavila “zlocesto” pitanje, pa su me isti tren nogirali, da ne vidim kako copor pravednika funkcionira iza ledja 😂 Kakav vodja, takvi fanovi 😁?’ napisala je korisnica ove društvene mreže.

Ubrzo su i drugi korisnici primijetili istu problematiku, te navode kako kandidat Kolakušić ili ne želi odgovoriti na pitanje ili jednostavno ostavlja dojam da ga se zapravo ništa što mu ne odgovara ne smije pitati, ni direktno ni indirektno putem društvenih mreža. Donosimo nekoliko komentara:

‘Ne smiju se postavljati neugodna pitanja. Meni on djeluje ko mladi Staljin.’

‘Ja sam mu isto pitanje postavila kada je predstavljao program uoci parlamentarnih izbora …oci u oci sam ga pitala zasto sada kad je napustio sudstvo prica o korupciji a tolike godjne je bio unutar istog tog sustava i nista…odgovor je bio tako mlak i populisticki da sam se momentalno okrenula i otisla’,

‘Kako bi to individua u zemlji organiziranog i premreženog kriminala od vrha politike do svih kutaka uopće mogla organizirati progon kriminala? Neću dati glas ovom kandidatu, no zaista nije točno ni da on organizira progon kriminala u kampanji. To ste krivo zaključili. On samo u kampanji najavljuje kako to planira učiniti u slučaju pobjede na izborima. Tada s pozicije na kojoj ga kriminalci mogu teže eliminirati.’, napisali su korisnici.