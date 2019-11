Zašto je Vlaho nervozan? Orepić tvrdi da je skoro opalio šamar Karamarku!

Autor: Marin Vlahović

Prilikom nedavnog predstavljanja predsjedničkih kandidata, jedan medij orijentirao se na njihove mane i vrline. Kao glavnu vrlinu kandidata Vlahe Orepića, istaknuli su njegovo poštenje. Naime, usprkos tome što se nije posebno dokazao u politici, niti trenutno ima veći politički značaj, Orepića nitko nije javno prozivao za afere u kojima se ostvaruje protuzakonita i(li) nemoralna materijalna korist, zbog čega se stvorio neki opći dojam da je pošten.

Prošlog ljeta, saznali smo prve informacije o njegovoj navodnoj ulozi lobiste za Claudea Jambrušića, kontroverznog poduzetnika koji se našao u središtu sukoba s Ministarstvom poljoprivrede oko neisplaćivanja spornih poticaja za poljoprivredu i stočarstvo. Sukob je kulminirao objavom kompromitirajućih i prema SOA-i lažnih fotografija tadašnjeg ministra Tomislava Tolušića u društvu prostitutke. Tolušić je najavio obračun i kazneni progon odgovornih zbog tobožnjeg podmetanja. Umjesto Jambrušića, USKOK-u je prijavljen Kruno Grlević, njegov dugogodišnji poslovni partner i savjetnik, koji je nakon toga napustio Hrvatsku radi prijetnji nekih pojedinaca, koji su bili obuhvaćeni policijskom akcijom “Tebra”.

U svom egzilu, koji je provodio daleko od Hrvatske, Grlević je tražio pomoć prijatelja i dugogodišnjih poslovnih suradnika. Ipak, kako je u statusima na društvenoj mreži facebook, kao i u povremenim medijskim istupima optužio nekoliko vrlo moćnih osoba za teška kaznena djela i svojevrsno zločinačko udruživanje, rijetki su prijatelji i poznanici htjeli s njime imati ikakvog daljnjeg posla i kontakta. Kako bi utvrdili istinu, zvali smo veći broj njegovih bivših poslovnih suradnika i prijatelja. Jedni su tvrdili da pretjeruje ili izmišlja, dok su nam drugi otvoreni rekli kako Grlević govori istinu, ali da ne žele o tome dalje javno govoriti.

Na početku svog životnog i poslovnog brodoloma, Grlević je tvrdio da je tražio pomoć i od Vlahe Orepića.

Kandidat za predsjednika Republike nije ga direktno odbio, ali se prestao miješati u slučaj, možda i zato jer su mediji već počeli propitkivati zbog čega se uopće pojavljuje kao posrednik u sukobu između Claude Jambrušića i Tomislava Tolušića. Tokom tog razdoblja nazvali smo Vlahu Orepića koji nam je pristao dati izjavu. Potvrdio nam je da dobro poznaje Krunu Grlevića, a onda pokušao pojasniti svoju ulogu u cijeloj priči.





“Claude Jambrušić me zamolio i ja sam zvao ravnatelja policije jer su neki ljudi nasilno odvozili stoku s njegovih pašnjaka i premještali je na druge pašnjake. Postojala je vjerojatnost da dođe do ozbiljnih sukoba. Policija je, srećom, brzo reagirala”, izjavio je Vlaho Orepić za naš portal.

Na svojoj službenoj facebook stranici predsjedničkog kandidata Orepić je sinoć napisao oštru objavu u kojoj se referirao na pitanje novinarke koja ga je zvala i pitala – tko mu je kupio automobil, Renault Talisman iz 2017.

Prema našim saznanjima, Kruno Grlević je taj koji tvrdi da su mu on i Claude Jambrušić pomogli pri kupnji vozila, kontaktima i novcem. Zato smo ponovno nazvali Vlahu Orepića, koji je ove optužbe odbacio kao izmišljotine.

“Ne znam što se događa, ali ću to saznati. S Krunom Grlevićem sam bio u korektnim odnosima ali nije mi nikada dao nikakav novac. Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja i istina je da sam posredovao između Claude Jambrušića i nadležnih ministara, ali kao saborski zastupnik. Jambrušić je cijeli slučaj prijavio Europskoj komisiji, koja je prihvatila njegove pritužbe i zato sam smatrao da se treba naći neko rješenje”, rekao je Orepić.

Pitali smo ga i o nekim, navodno spornim detaljima kupnje Renault Talisamana i o ulozi Krune Grlevića.

“Kruno me spojio s ljudima iz auto-kuće, no sve sam detalje osobno dogovorio i samostalno platio automobil. Istina, bio je nešto jeftiniji. Ali, to je bio zanemariv iznos u odnosu na tržišnu cijenu”, pojasnio je Orepić.

Inače, čini se kako Orepić misli da se iza svega krije neka politička urota. Iako mu nitko ne daje ikakve ozbiljne šanse za uspjeh na predsjedničkim izborima, Vlaho Orepić se u tom sinoćnjem statusu na facebooku poprilično uzrujao i upotrijebio dosta teške riječi u svojevrsnom obračunu sa svojim bivšim političkim suradnicima. Spomenuo je i Tomislava Karamarka, kojeg je navodno “skoro ošamario” na sjednici Vlade RH. Ovaj status Vlahe Orepića, prenosimo u cijelosti.

“Danas sam razgovarao s jednom ljubaznom novinarkom. Pita me tko mi je kupio moj automobil. Moj Renault Talisman iz 2017. Tko bi mi ga kupio?! Ja sam. I to svojim novcem, uredno s računa na račun. Sve mjerljivo i provjerljivo. Baš kao politika koju Hrvatska zaslužuje! Prvo su govorili da nisam bio u ratu. A ja bio od prvog do zadnjeg dana! Onda da sam uhićen početkom Domovinskog rata. A bio sam prvi zapovjednik prve satnije mornaričko-desantskog pješaštva! Onda da je moja majka Ane ‘četnikuša’. A njen sam rukom izvezen, milje konavoski vez darovao papi Franji! Da sam krio topničke dnevnike. A skoro sam Karamarku na sjednici Vlade odvalio šamar radi te njegove podvale! Da sam kupio jahtu i stan u Zagrebu. A sve što posjedujem stane u džep od košulje onih koji o meni lažu! Svima onima koji su opustošili Hrvatsku poručujem: Ja nisam poput vas. Kod mene nema mita, korupcije i lopovluka! Kod mene nema straha. Ja se naroda ne bojim. Svakome mogu u oči pogledati. Vi ne možete! I to je razlika između nas. Ne možete me kupiti, ne možete me preplašiti! Hvala vam što ste mi potvrdili da sam na pravom putu”, napisao je Orepić na službenoj stranici svoje predsjedničke kampanje.