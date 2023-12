Zašto je profesor odmah poslan u zatvor, a Banožić nije

Autor: Dnevno.hr

Javnost je potresao snimak na kojem se vidi kako je došlo do naguravanja pa i udaranja između profesora i učenika iz zagrebačke škole. Ravnateljica škole potvrdila je incident koji se dogodio prošlog petka, a sve je rezultiralo time da je učitelj uhićen na 30 dana. Nakon što su mediji na prvu pojedini mediji pisali kako je učitelj prebio učenika, kasnije se saznalo kako je učenik u više navrata provocirao učitelja.

Saznalo se i kako je učitelj nedavno izgubio nekoliko članova obitelji i da ima problema s alkoholom. Svoj komentar dali su i učenici koji su rekli kako s učiteljem nisu imali problema, a da je učenik problematičan. Ravnateljica je odmah kad se saznalo za incident najavila otkaz za učitelja. Građani ovaj slučaj komentirao na društvenim mrežama, stručnjaci upozoravaju na probleme u školstvu, a mi smo za komentar pitali pravnu struku.

Odvjetnik Zvonimir Hodak smatra da učitelj nije trebao završiti u zatvoru. Podsjećamo, nedavno je tadašnji ministar Mario Banožić skrivio nesreću sa smrtnom posljedicom i zasad nije kazneno odgovarao. Povukli smo paralelu i upitali Hodaka što misli o ta dva slučaja.

‘Pravosuđe s posebnim potrebama’

“Nema komentara. Sve vam je jasno što mislim. Irelevantno raspravljamo o Banožiću. On je napravio što je napravio i kažnjen je na razne načine – politički, zdravstveno i tako dalje.

Ovo što se dogodilo u školi, da čovjeka od 60 godina kojeg su vrijeđali, navlačili i natjerali da pukne i napravi glupost i ošamari učenika, da ga sudac pošalje u pritvor na 30 dana to je parodija pravosuđa”, smatra Hodak.

Rekao je i što misli da su suci u ovom slučaju trebali napraviti:

“Sutkinja ga je trebala saslušati, mogao se braniti i šutnjom i ono što mu je najviše mogla dati za sankciju je dodjeljivanje mjere opreza. Da se ne može približavati toj djeci. I pustiti ga kući”, smatra.









Podsjetio je da je učitelj bio branitelj i da bi i to inače trebalo uzeti u obzir, no da se čini kako mu je ovdje to i otežalo.









“U pritvor od 30 dana poslati čovjeka gdje su ga učenici vrijeđali, još je bio i branitelj. Nije mu to olakšavajuća okolnost. Kod ovakvih slučajeva bi se to trebalo uzeti u obzir.

Ja napisao jednom to napisao, pravosuđe je kod nas s posebnim potrebama”, zaključio je.

Pravnik Filip Galić odmjerenijeg je stava. Smatra kako se premalo zna o konkretnim slučajevima Banožića i tučnjave u školi.

“Niti za Banožićev slučaj niti za slučaj profesora nije moguće odrediti razloge zbog kojih im nije/je određen istražni zatvor, jer uvid u spis i okolnosti nemamo. Naravno da predmetna dva slučaja nisu povezana i ne mogu se uspoređivati jer se radi o različitim kaznenim djelima i vrijednostima koje se štite, a također i o različitim osobama koje su odlučivale i sudjelovale u rečenim predmetima. Pretpostavljamo da će se u slučaju profesora osumnjičeni žaliti (ako već nije) na odluku o istražnom zatvoru”, smatra Galić.

Senzacionalizam opasan

Poslao je poruku i medijima zbog senzacionalizma oko mučnih slučajeva:

“Ono što svakako valja istaknuti da se i u jednom i u drugom slučaju mora odustati od bilo kakvog senzacionalizma, jer su svi sudski postupci izrazito složeni, a javnost se na temelju paušalnih informacija onda polarizira i dovodi kontinuirano u zabludu nepotpunim i netočnim izvještavanjem”, smatra pravnik Filip Galić.

Podsjećamo, oko slučaja su se javili i Sindikati te upozorili na nezaštićenost učitelja u školama. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs pak rekao kako je učitelj “bio pijan” i dodao:

“To je jedan nemili događaj koji je za svaku osudu, generalno gdje god se zbivao. Naravno da je dolazak u alkoholiziranom stanju u školski objekt nedopustiv. Čitavu stvar treba gledati u širem kontekstu – treba raditi na jednoj klimi u školi koji će dati jasno do znanja svima i odgajati sve sudionike da se ponašaju sukladno normalnom načinu ophođenja i ponašanja”, rekao je Fuchs.