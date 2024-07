Zašto je Plenković tek sada otjerao Dekanića? Otkrivamo još dva zataškana slučaja

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Prošlog tjedna Damir Dekanić, sada već bivši župan Vukovarsko-srijemske županije, skrivio je prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđeno pet osoba. Pritom je utvrđeno da je u organizmu imao koncentraciju alkohola od 0,85 promila. Prenoćio je u policijskoj jedinici za zadržavanje, dok se nije otrijeznio, a zatim je pušten da se u nastavku tog postupka brani sa slobode.

I dok mu je vozačka dozvola koju mu je policija bila privremeno oduzela ubrzo i vraćena, automobil kojim je izazvao nesreću ostao je u policijskom dvorištu nešto dulje. Iz izvora bliskih Dekaniću doznajemo kako bivši župan očito ima problem s neumjerenošću u konzumaciji alkohola. Uz to, očito ne preza od sjedanja za volan ni kad ispije previše alkoholnih pića.

Nakon afere iz 2022. kada je, prema USKOK-ovoj optužnici, skrivio nesreću koja je kasnije zataškana, Dekanić je, prema našim izvorima, još nekoliko puta imao prometne nesreće, najvjerojatnije pijan. Izvori s kojima smo razgovarali uoči Dekanićeve ostavke opisuju da je u posljednje vrijeme doživio nesreće zbog alkoholiziranosti u mjestima Otoku i Andrijaševcima. Vozilom je, kako nam je opisano, sletio s kolnika u odvodni kanal. Prijatelji kojima se tada obratio izvukli su mu vozilo na cestu, ali policija o tome nije obaviještena.

Nije bilo prijava

Da policija službeno doista nema nikakvih informacija o tim Dekanićevim nezgodama, proizlazi i iz nedavne izjave šefa postaje prometne policije u Vinkovcima Tomislava Raiča Stojanovića. On je novinarima na izravan upit je li Dekanić prekršajno kažnjavan zbog kršenja prometnih propisa između prošlotjedne nesreće i one iz travnja 2022. odgovorio kako nikakvih prijava protiv župana u tom periodu nije bilo.

Neslužbeno se može doznati da je Dekanić i prošlog tjedna pokušao sve zataškati, iako zbog iste stvari već ima USKOK-ovu optužnicu, no izgleda da mu to nije uspjelo. Zanimljivo je da sve to što se o Damiru Dekaniću do prošlog tjedna moglo čuti nije bilo dovoljno predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću da zatraži od stranačkog župana da se povuče s funkcije. Još krajem travnja 2022., dakle nedugo nakon nesreće zbog koje će Dekanić poslije biti optužen, Plenkovića su novinari pitali o toj navodnoj vožnji u alkoholiziranom stanju HDZ-ova župana. On je tada rekao da će pričekati da vidi što će biti.

“Pitao sam kolege o čemu je riječ, rekli su mi kako on tvrdi da nije vozio on nego neka druga osoba koju ne poznajem. Nadam se da je tako”, dodao je šef HDZ-a. Ipak, istražitelji su nakon medijskih otkrića o Dekanićevoj pijanoj vožnji kroz Cernu utvrdili da je zapravo sve bilo zataškano. U ožujku prošle godine Dekanić i još pet osoba uhićeni su po nalogu USKOK-a. U istražnom zatvoru proveo je mjesec dana, ali se fotelje župana tada nije odrekao. Kada je pušten na slobodu, tvrdio je da su svi postupci prema njemu bili prerigorozni, a sada se čeka da mu napokon počne suđenje.

Lažni podaci

Optužnicom se Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije. Osim što je bio pijan, vozio je neprilagođenom brzinom te je sletio s ceste i oštetio dva osobna vozila i ogradu obiteljske kuće. Zatim se, u nakani da izbjegne svaku odgovornost za tako prouzročenu nesreću, s vlasnicom oštećenog vozila i svojim bratićem, koji je na njegovo traženje svojim osobnim automobilom ubrzo stigao na mjesto događaja, dogovorio kako će u slučaju dolaska policije prikazati da je službenim automobilom Županije upravljao njegov bratić.









Dogovorili su se da će policiji reći kako je do nesreće došlo zbog izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok je Dekanić bio na mjestu suvozača. Kada je policija o prometnoj nesreći zaprimila obavijest, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja, vođa ophodnje i vođa ekipe za očevid prihvatili su Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je njegov bratić skrivio prometnu nesreću. Nakon provedenog očevida i poduzimanja drugih službenih radnji te neistinitih izjava Dekanića i bratića, na mjestu nesreće upravo je bratiću uručena obavijest da je počinio prekršaj. Osim toga, Dekanić je optužen da je između 17. travnja i 21. lipnja 2022. zaposlenicima Županije predao potvrdu policije o prometnoj nesreći u kojoj je navedeno da je u trenutku nesreće službenim vozilom upravljao bratić znajući da to ne odgovara istini. Na taj je način oštetio osiguravajuću kuću kod koje je službeno vozilo Županije bilo osigurano.









Naime, na osnovi svih tih lažnih podataka Županija je osiguravajućem društvu podnijela odštetni zahtjev za naknadu štete na službenom automobilu. Osiguravajuće društvo je u uvjerenju da su predočeni podaci istiniti, nakon izvršene procjene oštećenja, utvrdilo svoju obvezu namirenja štete. Zatim je Dekanić u ime Županije zaključio nagodbu s osiguravajućim društvom o isplati štete od 11.196,76 eura. Taj je iznos potom i isplaćen Županiji, dok je vlasniku kuće isplaćena šteta na betonskoj ogradi od 1205,48 eura, kao i šteta na vozilu od 1486,50 eura. Tako je Dekanić izbjegao svoju regresnu obvezu plaćanja štete osiguravajućem društvu koje je oštetio za ukupan iznos od 13.888,74 eura, a u istom je iznosu, tvrdi USKOK, sebi pribavio nepripadnu imovinsku korist.

Ključni dokaz

U nedavno podignutoj optužnici protiv vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića i još pet osoba za koje se sumnja da su mu pomogle u zataškavanju prometne nesreće lani na Uskrs citiran je i iskaz vozača koji je te noći snimio Dekanićevu nesreću. Jedan od ključnih dokaza u optužnici iskaz je vozača s kojim se Dekanić te večeri u Cerni umalo sudario.

“Uočio sam jedan osobni automobil koji je potpuno prešao na moj kolnički trak te sam jedva izbjegao sudar. Morao sam sići s ceste. Nakon toga sam se okrenuo i krenuo za tim automobilom jer sam pomislio da je vozaču možda pozlilo ili da je pijan. Htio sam ga zaustaviti. Međutim, on je skrenuo ulijevo i udario u drugi automobil”, ispričao je svjedok koji je zatim vidio kako neki muškarac izlazi iz vozila koje je sletjelo s ceste. “Rekao mi je da ne zovem policiju i da će se sve riješiti. Bile su ondje i tri žene. Jedna je očito bila vlasnica oštećenog vozila. Ona mi je tihim glasom rekla da je taj vozač Damir Dekanić. Tada sam ga i ja prepoznao. Imao sam osjećaj da ga se ta žena boji”, svjedočio je. Svjedok je potvrdio da se obratio županu i rekao mu da ga je umalo ubio ne cesti.

“On mi na to nije ništa odgovorio. Ušao je u svoj automobil i upalio svjetlo pa sam vidio da unutra nije bilo nikoga. Na vozačevu mjestu bio je aktiviran zračni jastuk, a na suvozačevu nije. Potpuno sam siguran da je upravo Damir Dekanić upravljao tim automobilom. Cijelo vrijeme župan je ponavljao da će se sve riješiti i tražio da se ne zove policija. Primijetio sam na njemu da je vidno pijan. To se vidjelo po načinu na koji je izlazio iz automobila, po njegovim pokretima, kako se držao za automobil, ali i po njegovu govoru. Ja i djevojka smo na mjestu nesreće bili nekih pet minuta, a nakon što smo otišli, nazvao sam policiju i prijavio nesreću”, izjavio je.

Niz nesreća

Opisao je i kako se nakon pola sata vratio na mjesto nesreće jer je imao osjećaj da će biti zataškana. “Kada sam vidio da se ondje nalazi još jedan automobil koji prvotno nije bio ondje, odlučio sam sve snimiti. Kasnije sam snimku poslao u grupu na društvenoj mreži i mislim da je odmah objavljena”, izjavio je svjedok. Isto je ponovila i njegova djevojka koja je također ispitana tijekom istrage. I ona je prepoznala župana Dekanića na mjestu nesreće.

“Čula sam razgovor svog dečka i policajca kojem je dojavio da se na ulazu u Cernu dogodila prometna nesreća. Sjećam se da je rekao da je riječ o županu koji je skrivio prometnu nesreću. U tom razgovoru spominjao je i da je župan alkoholiziran. Policajac mu je samo uzvratio da će poslati nekoga na teren”, izjavila je svjedokinja. Potvrdila je i da je ona poslala snimku u grupu na društvenoj mreži uz poruku da je riječ o prometnoj nesreći koju je skrivio župan Vukovarsko-srijemske županije u pijanom stanju. Ubrzo im se javila i novinarska ekipa RTL-a kojoj su opisali što se događalo na cesti kraj Cerne.

Zanimljivo je da je i prošlog tjedna, nakon nesreće u Vinkovcima, Dekanić pokušao svaliti krivnju na drugog vozača, koji se navodno ubacio pred njegov automobil. Na kraju je pod Plenkovićevim pritiskom koji je došao tek nakon serije županovih pijanih nesreća i pet ozlijeđenih osoba ipak dao ostavku. Nakon izjave u kojoj je rekao da je ostavku dao pod pritiskom nije želio odgovarati na novinarska pitanja niti otkriti hoće li nakon svega ostati u politici. Ipak, odlazeći iz sjedišta Županije, nije rekao “zbogom”, već “do viđenja”. Znači li to da ćemo ga vidjeti na nekim budućim izborima? Hoće li mu birači sve ovo oprostiti? Hoće li i Plenković?