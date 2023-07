Zašto je normalno da konobarice u Hrvatskoj trpe seljačine? ‘Nu male što se žesti, sva je vražja’

Autor: Dnevno.hr

Gotovo svaka žena susrela se barem jednom u životu s neprimjerenim komentarima koji ju objektiviziraju i stavljaju u nelagodnu poziciju.

No, pitanje je gdje je granica, budući, kako se čini, u Hrvatskoj je normalno dobacivati svakakve komentare, a osobito ako ste konobarica. Ta je tema pokrenuta i na Redditu, gdje je jedna konobarica u sezoni postavila pitanje ‘Zašto je normalno da konobarice moraju trpjeti seljačine?’

‘Samo zato što sam konobarica moram trpit odvratne komentare od likova koji mi mogu bit i tata i deda’

U objavi na Redditu je djevojka napisala:

“Rant samo: Otišla sam raditi malo sezonu, ok, znam kakav je posao ali mi nije jasno, samo što sam konobarica da moram i trpit odvratne komentare od likova koji mi mogu bit i tata i deda. Da bi me prčili ili šta već i kao samo se nasmijat na to. Mislim, fuj, imaš kćer mojih godina, zašto je normalno da se kod nas to smatra pod opis posla umjesto da se od gosta očekuje isto da je pristojan?

Edit: ovo je samo rant, nisam tražila savjete za novi posao…studiram i ovo je samo sezonski posao…pitanje je bilo zašto je ovo normalno kod nas… Ne opravdavam ni mlade koji se tako ponašaju, ali jednostavno broj starijih koji mi tako dođu je u ogromnoj mjeri veći od mladih.”

Komentari i odgovori samo su se krenuli nizati, pa je mlađa muška osoba napisala:

“Imam frenda koji nije star, ali misli da je full šarmantan kad nepoznate konobarice oslovljava s: mala, malecka, malićka…Bar 10 puta kad sam bio s njim na cugi sam vidio kako konobarice kolutaju očima i kako im ide na ku*ac što ih tako oslovljava, al on si misli da je tad veliki frajer.”

‘Ne moraš se nasmijati, ne moraš to trpjeti’

Potom je uslijedio savjet:

“Ne moraš se nasmijati. Ja sam znala konobariti tijekom faksa i nisam nikad trpila takve debile. Ne možeš ih poslati u p.m., ali se ne moraš smješkati na takve komentare već ljubazno i profesionalno doneseš narudžbu na stol, ignoriraš komentar, ne uvlačiš se bilo kakve razgovore i u sebi mu je*eš mater seljačku.”

Međutim, na to je jedan od komentatora odgovorio: “Njima će to samo biti zabavno, nu male što se žesti, sva je vražja!”

Na njezino pitanje ‘zašto konobarice u Hrvatskoj moraju trpjeti seljačine’, ova konobarica je dobila i još neke odgovore: “Zato što seljačina ima lovu, koju gazda oće da mu uzme. Oduvijek bilo, nova konobarica se lako nađe, ali seljačina ako ode u konkurentski kafić, trpi posao”

“Zato što je u Hrvatskoj potpuno prihvatljivo bit seljačina u svim sferama društva. Radnici su seljačine, doktori su seljačine, akademici su seljačine”, stoji u drugom komentaru.

‘Sve dok likovi slobodno kleče po trgovima subotom – neće se puno promijeniti’

“Taj problem ti je napravio gazda… po meni je on taj koji treba reagirati… frendici je bila ista situacija i onda je došao njezin dečko, moj frend… rekao je gazdi da će ili on to riješit ili će mu polupat lokal skup s njim i tim dedekima koji imaju takve komentare… nikad više nije vidjela taj šljam od ljudi, a svaki put kad sam s njim na cugi u tom bircu imamo prvu rundu džabe jer je i sam gazda skužio koliko je lokal bolji bez takvih idiota”, ponudila je radikalno rješenje jedna komentatorica.

Jedan od komentatora je zaključio da je to tako “jer smo nepristojni u globalu”.

“Postoje pristojni ljudi u Hr Al su u debeloj manjini. U Hrvatskoj je totalno in biti što veći kreten jer si na taj način primjećen i poštovan u društvu, poslu ili neobaveznom druženju. Ono, ja joj reko kako bi je prčio je top jer zna se da to izjavljuju najveći frajeri koji nikad nisu bili odbijeni s takvim uletima. Nažalost sramim se takvih tipova i prokletih idiota, i u ime tih ne mogu reći muškarci je nikad neće ni postati. Ispričavam ti se i nadam se da naši potomci neće biti takve čobančine jer za ove generacije je već prekasno. Oprosti”, poručio joj je jedan muškarac.

U jednom od komentara stajao je i zaključak:

“Produkt patrijarhalno ustrojene države i neefikasne policije i sudstva. Žao mi je šta ti ili itko drugi mora prolaziti kroz to, ali sve dok likovi slobodno kleče po trgovima subotom – neće se puno promijeniti.”