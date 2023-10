Zašto je Izrael odjednom granatirao Siriju? Izvori pojasnili što se krije iza nenadanog napada

Autor: Z.S.

Sirijska državna televizija objavila je da je Izrael izveo napade na glavne zračne luke u Damasku i sjevernom gradu Alepu, javlja Reuters.

Lokalni medijski kanal Sham FM izvijestio je da su sirijski protuzračni sustavi pokrenuti kao odgovor na oba napada. Navedeno je da je bilo štete, ali nije bilo ozlijeđenih u zračnoj luci u Alepu, dok informacije o posljedicama udara na zračnu luku u Damasku još uvijek nema.





Izraelci bez komentara

Izraelska vojska obično ne komentira takve incidente, a te ni u u četvrtak nije bilo govora o tome.

Zašto su ih gađali?

Izrael, navodi Reuters, već godinama izvodi napade na ono što opisuje kao mete povezane s Iranom u Siriji, uključujući zračne luke u Alepu i Damasku.

Izvori su im otkrili da su napadi na zračne luke namijenjeni ometanju iranskih opskrbnih linija Siriji, gdje je utjecaj Teherana rastao otkako je počeo podržavati predsjednika Bashara al-Asada u građanskom ratu koji je počeo 2011. godine.

🇮🇱🇸🇾 Israel just targeted two of the world’s oldest cities with airstrikes. Damascus International Airport and Aleppo Airport in Western Syria were both targeted by Israel resulting in such serious damage that the airports are currently closed. pic.twitter.com/YSOAWkpBwW





— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 12, 2023

Napadi su se nekoliko minuta prije nego što je iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian trebao sletjeti Siriju. Umjesto toga, javlja Visegrad 24, vratio se u Teheran.

BREAKING: The Airbus A340 carrying the Iranian Foreign Affairs Minister about to land in Damascus also had several commanders of the Quds Force of the Iranian Revolutionary Guards Corps on board and several tons of anti-tank missiles for Hezbollah.





Israel bombed the airport pic.twitter.com/ZwmEJ5uGAt — Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023

U četvrtak su tehnički timovi bili na terenu kako bi utvrdili opseg štete na oba mjesta, izvijestilo je sirijsko ministarstvo prometa.