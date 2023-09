Zašto je izbio novi rat u Europi? Sukob je tinjao desetljećima, a zna se na čijoj strani je Rusija

Azerbejdžan je nedavno poručio kako su oružane snage te zemlje pokrenule niz lokalnih protuterorističkih aktivnosti u regiji Nagorno-Karabakh, s ciljem obnavljanja ustavnog poretka te razoružavanja i povlačenja vojnih formacija Armenije. Nagorno-Karabakh međunarodno se prepoznaje kao teritorij Azerbejdžana, ali ima većinski armensko stanovništvo koje se više od stotinu godina opire azerbejdžanskoj vlasti. Ova regija s oko 150.000 ljudi proglasila je neovisnost 1991. godine i od je uz armensku podršku uspostavljena kao neprepoznata Republika Artsakh.

Azerbejdžansko ministarstvo obrane poručilo je kako ima namjeru “razoružati i osigurati povlačenje formacija vojnih snaga Armenije s naših teritorija i neutralizirati njihovu vojnu infrastrukturu”. Tako je unatoč znakovima mogućeg mira u toj regiji ponovno buknuo jedan od “zamrznutih sukoba” Europe.

Spor u toj regiji počeo je još prije stvaranja Sovjetskog Saveza. Napetosti su bile obuzdane dok su Armenija i Azerbejdžan bile sovjetske države, ali su ponovno izbile kada je hladni rat završio i nestala kontrola Komunističke partije nad blokom.

Rat između armenskih i azerbejdžanskih snaga završio je primirjem 1994. godine, kojim je Armeniji predana potpuna kontrola nad Nagorno-Karabakhom i ostalim okolnim enklavama teritorija Azerbejdžana.

Nakon desetljeća povremenih sukoba, Azerbejdžan je 2020. godine pokrenuo vojnu operaciju koja je brzo prerasla u drugi rat za Nagorno-Karabakh. Tijekom 44-dnevnog sukoba Azerbejdžan je vratio sedam okruga i otprilike trećinu samog Karabakha pod svoju kontrolu. Rusija, saveznica Armenije koja također ima dobre odnose s Azerbejdžanom, tada je stupila u pregovore za primirje.

Dogovor je predviđao raspoređivanje oko 2.000 ruskih mirovnih snaga na području Karabakha kako bi čuvali jedini preostali put koji povezuje enklavu s Armenijom, takozvani Lachin koridor.

U prosincu 2022., azerbejdžanski aktivisti podržani vladom počeli su blokirati Lachin koridor, a u travnju 2023. Azerbejdžan je uspostavio novi sigurnosni punkt duž rute. Ovi potezi prekinuli su protok ljudi i roba između Armenije i Nagorno-Karabakha, osim u slučaju hitnih medicinskih evakuacija.

