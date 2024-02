Zašto hrvatskom premijeru smeta Orban: ‘Plenković je izašao iz ormara i razotkrio se’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Domovinski pokret se oglasio u povodu istupa premijera Andreja Plenkovića u Rijeci, u kojem se prema njihovim riječima obrušio na premijera mađarske Viktora Orbana, optužujući ga da ”iznuđuje” da se ”svi moraju truditi dobiti Orbanov pristanak za važne odluke”, tvrdeći ”da je to loša praksa” i da ”Orban pruža otpor da bude veći heroj doma i dobije u Mađarskoj više glasova”.

“Drugim riječima, Plenković optužuje Orbana da sluša i provodi volju svog naroda i svojih birača! A koga bi to drugog morao i trebao slušati premijer suverene države? Da Plenković, primjerice, sluša volju Hrvatica i Hrvata, hrvatskih građana, a ne Ursulu von der Leyen i njihove nalogodavce – ne bi u Hrvatsku, samo prošle godine protuzakonito, kroz šume i mimo graničnih prijelaza, uvezao više od 68,500 tzv. ”migranata” – zapravo vojno sposobnih mladih muškaraca i dao im ”privremenu zaštitu” – azil.

Više tisuća njih je u tajnim transportima već vraćeno u Hrvatsku! Tu suludu politiku ne podupire više od 95 posto građana Republike Hrvatske! Ali, Plenkoviću su poticanje i provođenje migrantske invazije naredili oni koje on uistinu sluša, a to nije hrvatski narod”, stoji u priopćenju Domovinskog pokreta.

Sluša volju svojih birača

Iz stranke komentiraju da Plenkoviću smeta što Orban, zato što dosljedno brani mađarske interese u EU, dobiva glasove mađarskih birača u Mađarskoj, a glasove dobiva zato što sluša volju svojih birača.

“Plenkoviću Orban smeta jer ne klima, kao on, poslušno glavom na sve zahtjeve Bruxellesa. Za svakog Hrvata i hrvatskog državljanina ponižavajuće je gledati kako hrvatski premijer, kao tuđi poslušnik, bespogovorno provodi naloge suprotne hrvatskim nacionalnim interesima, kako dopušta, ne samo metaforički, nego i doslovno da ga štipaju s leđa.

Pozadina Plenkovićeve politike je jasna; on sebe vidi kao gubernatora Bruxellesa tamo neke pokrajine Hrvatske, a ne kao premijera suverene države Hrvatske čija suverenost počiva na nositelju državnog suvereniteta, a to su hrvatski narod i građani Hrvatske”, dodaju.

Budućem premijeru glavni grad mora biti Zagreb

“S ovim istupom o Orbanu, Plenković je izašao iz ormara i razotkrio se kao EU birokrat koji napada kolegu premijera suverene države zato što brine o nacionalnim interesima svog naroda i svoje države! Plenković se ovom suludom izjavom dodvorava svojim stvarnim gazdama – Ursuli von der Leyen njenim nalogodavcima. Tom izjavom svakome kome to još nije bilo jasno, Plenković pokazuje da ne brine o Hrvatskoj i Hrvatima kao Orban o Mađarskoj i Mađarima”, istaknuto je.









“Da budemo sasvim jasni – budućem hrvatskom premijeru glavni grad mora biti Zagreb, a ne Bruxelles. Hrvatima je dosta 4B – i Beča i Budimpešte i Beograda i Bruxellesa! Jer, logično je da je Orbanu glavni grad Budimpešta! A sasvim je očito da je Plenkoviću glavni grad Bruxelles, a da su druga vremena glavni grad bi mu bila isto Budimpešta ili Beč ili Beograd!









Pozivam sve Hrvatice i Hrvate, sve hrvatske građane da dobro pročitaju što je to Plenković ovim istupom urbi et orbi priznao! Priznao je, zapravo, nešto sasvim strašno, a to je da ne sluša volju svojih birača, nego svoje nalogodavce iz Bruxellesa! Nova hrvatska vlada koju ćemo sastaviti bit će vlada koja sluša volju hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana, a ne poslušnik nijednog od 4 B – ni Bruxellesa, ni Beča, ni Budimpešte, ni Beograda”, zaključuje Domovinski pokret.