ZAŠTO BIH STRAHOVAO OD DORH-a? ‘Premijer je izbornik tima, znat će ocijeniti koji igrač mu treba za dalje, a tko će odmoriti’

Autor: Dnevno.hr

Ministar Tomislav Ćorić dao je izjavu prije sjednice Vlade.

Ćorić je komentirao razmišlja li Vlada o novom paketu mjera s obzirom na rat u Ukrajini.

“Prema informacijama koje imam povećanje naknada za električnu energiju trebalo se dogoditi 1.4., povećani računi za struju me iznenađuju, to treba provjeriti. Paket ćemo razmatrati ako kriza potraje, radimo na tehničkim pripremama da platforme koje su za to potrebne zažive”.

Za Aladrovića došao zahtjev za skidanje imuniteta, a spominje se i Ćorićevo ime.

“Nema tu sigurnosti, zahtjev za Aladrovića je prvi takav u povijesti, proučit će ga premijer i reagirati. Ja radim svoj posao, radit ću ga koliko budem član Vlade i dok budem imao povjerenje. Posao radim preko 5 godine, moj mandat je premijeru na raspolaganju u svakom trenutku”, rekao je i pitao zašto bi strahovao od neke akcije DORH-a.

“Ja sam u zadnjih 5 godina dotakao sve pore hrvatskog gospodarstva, energetike, rada i mirovinskog sustava, dao sam sve od sebe da hrvatsko gospodarstvo bude znatno jače. Premijer je izbornik tima, znat će ocijeniti koji igrač mu treba za dalje, a tko će odmoriti. Nismo imali raspravu na tu temu”, rekao je ministar.

O Milanovićevoj izjavi da DORH može doći hapsiti premijera. Ćorić kaže, ne želi to komentirati.

Što se tiče izvoznika koji traže pomoć vlade, Ćorić je komentirao:

“Razmišljamo o našim pravnim osobama koje su prisutne u Rusiji. U analizama tražimo rješenja, ovo nisu uobičajene okolnosti koje nismo mogli predvidjeti. Naši poduzenici traže alternativne kanale distribucije i to nije lako niti jednostavno. Ministarstvo gospodarstva im je na raspolaganju i ako to bude potrebno, doskočit ćemo im u pomoć”.

“Hrvatska će slijediti praksu drugih zemalja po pitanju sankcija Rusiji. Zašto bismo ograničili rad tvrtkama poput Petrokemije? Ukoliko na razini EU dođe do odluka na tu temu, Hrvatska će ih slijediti”, dodao je.

Ima li Hrvatska popis ruskih bogataša koji djeluju ovdje?

“Doista ne znam, moram priznati da nisam upoznao niti jednog u RH”, rekao je ministar.









Stav Hrvatske oko ruskog plina?

“Opskrba plina u Hrvatskoj je neometana”, rekao je i dodao da kapacitet LNG-a zahvaća sve potrebe Hrvatske.