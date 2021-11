‘ZAŠTITIMO HRVATSKU KUNU’ Suverenisti i Pravaši objavljuju broj prikupljenih potpisa referendumske inicijative

U utorak će se održati konferencija za novinare u povodu objavljivanja broja prikupljenih potpisa referendumske inicijative “Zaštitimo hrvatsku kunu”.

Konferencija počinje u 9,30 sati u Hotelu International.

Govorit će članovi organizacijskog odbora Marijan Pavliček, Marko Milanović Litre, Nikica Augustinović i Frano Čirko.

Inicijativu za referendum pokrenuli su stranka Hrvatski suverenisti, Hrvatska stranka prava, Neovisni za Hrvatsku i Generacija obnove.

“Oni mogu ponavljati svoje mantre da je to već odlučeno na referendumu za ulazak u EU što nije istina. To je polovična istina. Hrvatska ima pravo odlučiti u kojem trenutku će prihvatiti euro. To ne smije biti dekret jedne osobe i njegovih interesa već odluka hrvatskog naroda da odlučuje o svojoj sudbini”, izjavio je svojevremeno Milanović Litre.

“Mi ćemo se boriti da kuna ostane jer se trenutno nalazimo u najvećoj ekonomskoj krizi u povijesti čovječanstva i ne možemo srljati u novu monetarnu uniju koja će imati svoje interese”, rekao je saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Milanović Litre.