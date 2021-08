‘ZASLUŽUJE SLOBODU, BORIO SE PROTIV USTAŠA, ŠIPTARA I MUDŽAHEDINA!’: Pokreće se peticija za puštanje ubojice Zorana Đinđića. Iza svega stoji ratni zločinac

Autor: Daniel Radman

Proteklog tjedna mogli smo čitati kako je osuđeni ratni zločinac Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan otvorio ured svoje Fondacije u Subotici, a sve sa ciljem da pomogne Srbima koji su prema njegovom mišljenju nepravedno osuđeni na zatvorske kazne u zemljama regije.

Odnosi se to i na one osuđene u matičnoj mu zemlji, a na užas dobrog dijela srpske javnosti Dragan je krenuo u akciju oslobađanja Zvezdana Jovanovića, ubojice Zorana Đinđića!? Kani to učiniti peticijom za predsjedničko pomilovanje, a svim aktivistima koji će skupljati potpise pokušat će osigurati i majice s likom ubojice. Jovanović je u sudskom procesu osuđen na 40 godina zatvora. On je osoba koja je snajperiskim hicem ubila Đinđića.

“Skupljat ćemo potpise građana da bude pušten na slobodu pod određenim uvjetima. Kao netko tko je 12 godina nosio srpsku uniformu, borio se pod srpskom zastavom, štitio interese Srbije i borio se protiv ustaša, Šiptara, mudžahedina i NATO agresora, Jovanović zaslužuje biti pušten na slobodu posle 19 godina tamničenja”, bez krzmanja je izjavio Vasiljković za Politiku.

Ovo je borba za svakog čovjeka koji je nosio srpsku uniformu

Pri tome se Vasiljković ne zamara time što Jovanović ima “upitnu” reputaciju kao čovjek koji je ubio srpskog premijera.

“Ne ulazim u to za šta je on osuđen, nisam pravnik. Jovanovića promatram kao patriota i ovo što radimo nema nikakve veze sa optužbama i sudskim postupkom koji je vođen protiv njega zbog ubistva Đinđića”, pojasnio je i dodao da ovo nije borba za Jovanovića već za “svakog čovjeka koji je nosio, nosi ili će nositi srpsku uniformu”.

Žestoke reakcije uslijedile su čak i iz vladajuće stranke, Vučićevog SNS-a. Zastupnik u Skupštini Srbije Dragan Šormaz reagirao je na Twitteru i pozvao na zabranu djelovanja Kapetana Dragana.

“Ja ne znam što je za uhićenje, suđenje, zabranu djelovanja ako ovo nije?!! Đinđića sam upoznao 1990., nikada nismo bili potpuni politički istomišljenici, ali ovaj koji ga je ubio je bilmez bez mozga i zvijer koja je učinila zločin nad cijelom nacijom! Čekam tužilaštvo 48 sati!!!”, napisao je.

Za Danas je Šormaz pojasnio što je s ovom objavom htio reći, a odgovorio je i na pitanje ne veliča li Aleksandar Vulin, koalicijski partner njegove stranke, iste stvari kao Dragan (pa ga ne zabranjuje).









“Mislim da su ljudi poput kapetana Dragana i svih onih koji su osuđeni za ratne zločine u ratovima devedesetih učinili najveću štetu srpskom narodu u povijesti. Isto tako mislim da Vulin to na sličan način čini danas sa svojim stavovima”, poručio je Šormaz pa dodao da Vulinovi stavovi (između ostalog, i o srpskom svetu) nemaju veze s predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

“Nije Vučić Vulinu ni mama ni tata pa da je odgovoran za njega… Uostalom sve i da se Vučić slaže sa njim, ja se svakako ne slažem ni malo i sve to najoštrije osuđujem.

Dragan govori ono što Vučić i suradnici misle

No, u priopćenju Demokratske stranke, kojoj je nekoć bio član i Đinđić, tvrde da vladajući SNS baš i ne mari za sankcioniranje Kapetana Dragana. Upravo suprotno…

“Kapetan Dragan danas govori ono što Vučić i njegovi suradnici misle i radi ono što je radio i Vučić dok nije postao vlast i navukao masku europejca i prozapadnog političara”, poručili su.