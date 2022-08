ZASLUŽILI SU TO I DOBRO SU SE PROVELI: Djeca bez roditeljske skrbi ljetovala diljem Jadrana

Autor: Dnevno.hr

Ljeto za djecu znači vrijeme za druženje i igru bez školskih obaveza, a djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja se nalaze u domovima i sličnim ustanovama svoje su ljetne dane također provela na raznim izletima, aktivnostima, ljetovanjima, a neka i sa svojom širom obitelji.

Prema podacima resornog ministarstva, u domovima socijalne skrbi i drugim pružateljima usluga nalazi se ukupno 899 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojima je priznato pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku.

Za što ljepše ljetne praznike te djece zaslužni su i razni sponzori – privatne osobe, kampovi, udruge, koji su im doniranjem smještaja i prijevoza i ove godine omogućili bezbrižna ljetovanja diljem Jadrana.





Sponzorirana ljetovanja

Dječji dom Zagreb trenutačno skrbi o dvjestotinjak djece i mladih do 21 godine. Najviše je najmlađe djece pa sjedište u Nazorovoj brine o 85 mališana od najranije pa do dobi do sedam godina. Ljetovanje za djecu organiziraju svake godine, rekla je u razgovoru za Hinu ravnateljica Doma Jasna Ćurković Kelava.

Djeca u dobi do tri godine nemaju organizirano ljetovanje jer su premala, objasnila je ravnateljica, ali za one nešto starije, u dobi od tri do sedam godina, Dom je ove godine organizirao čak pet sponzoriranih odlazaka na more.

Zahvaljujući jednom sponzoru, mališani i odgajatelji cijeli lipanj ljetovali su u njegovoj kući na Pagu. Također, sredinom lipnja, grupa od 15 djece i tri tete ljetovala je u hotelu u Tučepima zahvaljujući sponzorstvu obitelji koja to čini više od 20 godina, a s obzirom na udaljenost, aviokompanija i zračne luke svake godine sponzoriraju njihov let.

Maleni su ovaj tjedan otišli i na sedmodnevno ljetovanje u kuću sponzorske obitelji u Povljanima na Pagu, što je također tradicija već nekoliko godina.

Govoreći o starijoj djeci iz podružnica Laduč, I.G. Kovačić i A.G. Matoš, Ćurković Kelava navela je kako su oni boravili na Hvaru i Korčuli, dok je grupa sedmero “mladih starijih” ovih dana bila na sedmodnevnom kampiranju u Češkoj, što je sve također sponzorirano.

“Godinama imamo sreću da nam se ljudi nude i da to koristimo kao sponzorska ljetovanja pa nemamo potrebu za dodatnim financiranjem iz proračuna. Zapravo, u godišnjim planovima za ljetovanja planiramo sredstva isključivo za ona vezana za udomiteljske obitelji koje financiramo”, rekla je.









Izleti, bazeni i boravak s obiteljima

Veliki broj djece, pogotovo školarci, borave u udomiteljskim obiteljima ili u okruženju širih vlastitih obitelji, primjerice kod baka, djedova i teta. Za školarce koji preko ljeta ostaju u Domu organizira se odlazak na bazene i izlete.

“Svakako im nije dosadno i lijepo provode ljeto, a sad se već pripremaju za školu”, ocijenila je ravnateljica. Maleni iz Nazorove u manjem broju odlaze preko vikenda u šire obitelji, ali na svu sreću, istaknula je, već više od 25 godina imaju bazen u dvorištu koji je u dobroj funkciji pa ga djeca koriste kad god je toplo.