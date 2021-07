ŽARKO PUHOVSKI IZREŠETAO SVE REDOM: ‘Više puta sam govorio da Škoro nema kapacitet, ostavka frapantno liči na Sanaderovu’

Autor: L.D.

U emisiji Newsroom na N1 televiziji gostovao je politički analitičar Žarko Puhovski, koji je komentirao aktualna politička događanja od ovog tjedna, među ostalim ostavku Miroslava Škore, DORH-ovo rješenje da je napad na Markovu trgu bio terorizam, ali i odnos ljevice i desnice.

“Ovo na Markovom trgu nije bio akt terorizma iako svi to pričaju jer teror znači izazivanje straha”, istaknuo je Žarko Puhovski na početku razgovora i dodao:

“U Hrvatskoj nije nastao strah, dapače, na mrežama se čulo puno simpatija za počinitelja. Tako da nije riječ o terorizmu nego radikalizaciji trenda koji u dijelu društva postoji i to dovodi u cijelovitu vezu niz pojava, od govora mržnje do fizičkih napada.”

‘Političari potiču radikalizaciju’

Dio političara i javnosti u to je vrijeme prozivao Domovinski pokret za poticanje na radikalizaciju.

“Ništa se konkretno nije dogodilo osim ako se raspad Domovinskog pokreta ne smatra takvim događajem budući da su ih prozivali za radikalizaciju. Nije učinjeno ništa jer bi sve drugo bilo teško, tražilo bi intervencije tipa kao u BiH, gdje čovjek izvana zabrani spominjanje Srebrenice van konteksta genocida, gdje bi se stvari zabranjivale, a to je teško nametnuti u normalnom životu kakvog imamo”, rekao je.

Na pitanje koliko političari potiču radikalizaciju, Puhovski je rekao: “Sigurno potiču kod dijela ljudi, no čini mi se da je njihova popularnost niska, djeluju na ljude koji su otvoreni na takvu promidžbu. Oni uglavnom ne proširuju krug utjecaja, a to pokazuju rezultati izbora, pokušaji da se postroje kvaziustaške i kvazivojne postrojbe pa ih dođe 12.”

‘Ostavka frapantno liči na Sanaderovu’

Puhovski je komentirao i ostavku Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta:

“Više puta sam govorio da mi se čini da Škoro nema kapacitet za ono što se od njega očekivalo, da bude vođa u totalitarnom smislu. Taj tip kapaciteta, karaktera nema, on je više bio fizionomija koja je postavljena, frontmen ispred ljudi koji zaista vode pokret, i taj pritisak političkog odlučivanja koji se na njega navalio, političke borbe, to je očito za njega bilo previše, a drugo je imalo dodatne elemente kao prigovori zbog neuspjeha”, rekao je Puhovski, pa dodao:









“Interesantan je strah da se napadi na njega i obitelj ne prošire, to mu se moglo motati po glavi. Ne možemo znati. Ostavka frapantno liči, oponaša način kako je svojevremeno 1. 7. 2009. Ivo Sanader dao ostavku”, zaključio je.

Puhovski ističe da je Škoro pokušao nešto slično kao Sanader:

“Pokušao je nešto slično kao Sanader, malo unutra, malo vani. To je Sanader pokušao u varijanti kad se probao vratiti, ali očito mu nije lako izaći iz Sabora. Pogrešno je misliti da ostaje zbog imuniteta, on bi se skinuo, mislim da hoće pokazati da nije čovjek koji bježi, nego se djelomično povlači na pričuvne položaje. Stranka nema organizacijsku ni programsku strukturu”, rekao je.

‘Početak kraja DP-a’

O budućnosti Domovinskog pokreta kaže kako je moguće da je ovo početak kraja.









“Uvjeren sam da će doći do cijepanja. Mislim da će se početi događati žetončići jer ti ljudi nisu imali zajedničku okosnicu osim uspjeha i njihova ključna ‘programska’ rečenica bila je ona koju je rekao Škoro – mi smo HDZ, a ne oni. Oni su htjeli biti HDZ-ovskiji od HDZ-a, to im nije uspelo i ne vidim da bi im moglo uspjeti. Sad su mirne tri godine za organizaciju, ali mi se vjerojatnijim čini da će doći do niza unutarnjih sukoba i odlaska pojedinaca na razne strane”, rekao je Puhovski.

Za Penavu kaže da je političar lokalnog kalibra i da nema nacionalni domet.

‘HDZ i SDP nemaju ideologiju’

Na pitanje zašto se desnica u Hrvatskoj ne može okrupniti, bilo je više neuspješnih pokušaja, Puhovski napominje:

“Ne uspijeva to ni ljevici. Zato što te dvije stranke, HDZ i SDP, nemaju ideologiju. Oni imaju poziciju, glume ljevicu ili desnicu. HDZ je u mnogim stvarima manje desno od SDP-a, kao što je Plenković manje desno od Milanovića u nekim pitanjima, ali se kod podrške zna koji su koji. Stvar ovisi više o biračkom tijelu nego o strankama. Kao u nogometu, nogometna momčad se može promijeniti, ali navijači su ti koji drže klub. Ovdje se događa nešto slično. Imamo stranke koji su usisivači, usisuju svaka sa svoje strane i onda drugi nemaju šanse preživljavanja.”

Komentirajući situaciju unutar SDP-a Puhovski je rekao da SDP više nema organizaciju te da je moguć raskol te stranke u Saboru.

“Tvrdilo se da je Bernardić preslab, a sad nakon što je otišao, on je još uvijek dovoljno jak da privlači ljude k sebi i iznutra razbija stranku. Mislim da se može očekivati raspad i u klubu SDP-a”, dodaje.

‘Ovo što se događa s obnovom je svinjarija’

O Možemo i njihovoj poziciji rekao je:

“To je taj paradoks. Njihova je budućnost izglednija od sadašnjosti, imaju potencijal za budućnost, rupa za njih u biračkom tijelu postoji, ali imaju poteškoća sa sadašnjošću, dnevnim funkcioniranjem. Očito nemaju dovoljno ljudi za to. Zato je za njih pitanje da bez većih povreda ugleda prežive narednih nekoliko mjeseci, da počiste kosture i nešto doista učine za grad. Moraju povući neki jaki potez jer nisu dovoljni korektni izbori pročelnika, to građane trećerazredno zanima. Zanima ih jeftinija voda, da tramvaj bude besplatan, neki potez da se povuče koji bi ostavio traga, a ostalo će se zaboraviti. Konačno, bitno pitanje je obnova i tu se novo vodstvo mora koncentrirati na to pitanje jer to što se događa s obnovom u Zagrebu je svinjarija.”