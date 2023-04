‘ZARIO MI JE PRSTE U VAGINU, POTOM I SPOLOVILO!’ Optužila je bivšeg predsjednika: ‘Odgurnula sam ga, ali plašila sam ga se odmah prijaviti’!

Autor: Dnevno.hr/F.A.

Suđenje Trumpu nastavlja se u New Yorku, svjedočila je žena koja ga je uptužila za silovanje u civilnoj parnici, E. Jean Carroll, umirovljena kolumnistica.

U iskazu je 79-godišnjakinja u detalje opisala što se dogodilo kobnoga dana u robnoj kući Bergdorf Goodman sredinom devedesetih godina prošloga stoljeća.

“Ovdje sam zbog toga što me Donald Trump silovao, kad sam ja to objavila u memoarima, rekao je da se to nije dogodilo. Lagao je, i time je srozao moj ugled. Sjedim na ovome mjestu kako bih vratila svoj život.”, izjavila je Carroll na početku suđenja.





Nakon toga, nastavila je sa sjećanjima na dan događaja.

“Bila sam oduševljena što sam srela Trumpa i s njime započela razgovor, to je bilo tako tipično njujorški komično. To je bilo nešto što sam mislila ispričati prijateljima, da ja kao poznata kolumnistica koja dijeli savjete čitateljima, dajem savjete Trumpu u vezi s kupovinom poklona.

Izjavila je kako se nije bojala Trumpa, njihov odnos je bio međusobno prijateljski nastrojen, zabavljali su se i međusobno zbijali šale. Iako je izjavila da je vjerojatno i malo zavodila Trumpa, nije joj nikad palo na pamet da bi on to mogao shvatiti kao poziv na silovanje.

Evo ti body, probaj ga

Zajedno su otišli liftom na šesti kat robne kuće, i nastavili se šaliti ulazeći na odjel s donjim rubljem. Tada joj je Trump donio sivi prozirni body i zamolio da ga proba.

“Ti ga probaj!”, našalila se, dok su zajedno ulazili u garderobu. To je slika za koju je Carroll rekla da ju je godinama pratila. “Sama sam ušla u garderobu, nitko me nije prisiljavao na ništa.”, izjavila je na ročištu.

Onda se prisjetila kako ju je Trump gurnuo na zid i bez obzira na njezino protivljenje, u jednome trenutku zario joj je prste u vaginu, a potom i penis. Rekla je kako se živo sjeća boli na potiljku od udarca glavom u zid, te boli u vagini nakon penetracije.









“Drago mi je što sam se uspjela izboriti za sebe, ponosna sam na sebe što sam se uspjela izbaviti iz te situacije, podignula sam koljeno i uspjela ga odgurnuti od sebe.”, ispričala je Carroll.

Na pitanja zašto nije prijavila događaj policiji, Carroll je objasnila da se bojala Trumpa. “Mislila sam da će mi se osvetiti, osim toga bila sam posramljena. Mislila sam da sam ja kriva za to što se dogodilo.”, rekla je.

Ovo nije politički obračun

“Ovo nije politički obračun koji imam s Trumpom, ovo je osobni obračun zbog toga što me neprestano nazivao lažljivicom i to mi je uništilo ugled. Ja sam novinarka, jedinu stvar koju imam je povjerenje od mojih čitatelja.”, izjavila je Carroll na kraju, prenosi CNN.









Carroll je primjetila da izlasci žena u javnost s pričama i optužbama na Trumpov račun nisu nimalo utjecali na njegovu popularnost, štoviše, rejting bi mu samo rastao nakon takvih objava.