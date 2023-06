‘ZAREDIO SE PA PROHODAO S DJEČAKOM IZ SJEMENIŠTA!’ Uziniću treba pomoć vjernika: ‘Ispod glasa su pričali o pedofilskom lobiju na Kaptolu’

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Znalo se da postoji, ali se nikada nitko temom pedofilije u Crkvi nije temeljito, a ponajmanje javno bavio pa je i sam kler ovu tematiku prihvatio kao svojevrsnu javnu tajnu bez istinske volje da se obračunaju s grešnicima iz svojih redova, čiji su se grijesi krili i gurali pod tepih. Ispod tog tepiha kriju se strahote, jasno je to svima koji su gledali uplakano lice riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, koji je detaljno progovorio o nizu slučajeva seksualnog nasilja svećenika i drugih crkvenih službenika, no kako to obično kod ovakvih tema biva, i nadbiskup Uzinić prekasno je proplakao.

Njegove suze teško da išta znače zlostavljanima, suzama se ovi grijesi ne mogu saprati, grijesi se sapiru prihvaćanjem odgovornosti, to je ono što bi se moglo opisati i kao ostavština samog Isusa. Oni koji poznaju odnose unutar Crkve otkrivaju nam pak kako je Uzinić uvijek bio jedan od onih koji odstupaju od standardnog, konzervativnog nauka Crkve, on je bio jedan od onih koji su Crkvu nastojali liberalizirati, tako je svojedobno u ime Crkve uputio ispriku homoseksualcima, što je zgrozilo ostale biskupe koji su burno reagirali na te njegove samovoljne istupe.

Kasno je za suze

Što god se u pozadini događalo, zasad ostaje na razini nepoznanice, a ono što je poznato u najmanju je ruku gnusno. Uplakani Uzinić spominjao je tako na svojoj konferenciji za novinare slučaj svećenika M. Š. koji je optužen za zlostavljanje 13 dječaka, od kojih je najmlađi imao samo šest godina. U medijima se u međuvremenu doznalo da se iza tih inicijala krije Milan Špehar, nekadašnji rektor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Rijeci, a oni koji dobro poznaju ovu tematiku tvrde da je to tek jedan od slučajeva te da bi mnogo njih uskoro moglo izaći na vidjelo. Sam se Špehar o svemu ovome javno oglasio i također izrazio žaljenje, naglašavajući kako za te stravične zločine nitko nije kriv, no treba spomenuti kako je nadbiskup Uzinić naglasio kako je spomenuti svećenik optužen 2016. za to da je 1992. zlostavljao maloljetnika.

“U vrijeme podizanja prijave optuženi je predavao na Teologiji u Rijeci. Otvorena je prethodna istraga u kojoj je optuženi priznao krivnju. Izrečene su mu mjere zabrane vršenja ovlasti koje proizlaze iz svetog reda, javnog slavljenja mise i razrješenje svih crkvenih službi, uključujući i predavanje na fakultetu. O svemu je obaviještena Kongregacija za nauk vjere. 2018. javljaju se nove optužbe protiv njega i ponovno se otvara istraga. Optuženi priznaje da je bilo više slučajeva od 1987. do 1988. te od 1992. do 1993. i moguće u 1994. Riječ je o ukupno 13 dječaka u rasponu od 6 do 13 godina”, detaljno je objasnio monsinjor Uzinić dodajući da se svećenik tada osobno prijavio policiji za bludne radnje prema djeci i maloljetnicima te je od Svetog Oca tražio oprost od celibata i otpuštanje iz kleričkog staleža, što mu je dodijeljeno u prosincu 2018.. “Kao nadbiskup koadjutor, kada sam preuzeo službu, poslao sam upit Apostolskoj nuncijaturi u vezi s ovim slučajem. Odgovoreno mi je da je M. Š. zatražio i dobio oprost od svećeničkih obveza i celibata te da je nakon toga slučaj arhiviran.”

Nejasna sudbina

“Također sam o ovome slučaju obavijestio Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci s napomenama da je kvalifikacija zlodjela koja je priznao optuženi M. Š. tijekom kanonskog procesa teža od one koju je naveo u svojoj prijavi policiji, da nisu postojale optužbe za razdoblje kasnije od 1994. pa do 2018., te da to u kanonskoj istrazi nije ispitivano, a da se zbog težine zločina ne može unaprijed isključiti mogućnost i kasnijeg počinjenja kažnjivih djela”, rekao je Uzinić te dodao da otpuštanjem iz kleričkog staleža ovaj svećenik više nije ni bio u jurisdikciji Riječke nadbiskupije, a trenutno, prema njegovim saznanjima, živi u Italiji u zatvorenom benediktinskom samostanu u molitvi i pokori, dok je slučaj ovdje u Hrvatskoj prijavljen riječkom Županijskom državnom odvjetništvu.

Je li ovakvo postupanje dovoljno, zašto se o svemu šutjelo i koliko je baš tom šutnjom štete naneseno kompletnoj Crkvi u Hrvatskoj, pitanja su na koja odgovora zasad nema, ali i šutnja ponešto govori. Ponešto o svim ovim događajima i rasvjetljavanju slučajeva koji su godinama gurani pod tepih govori i to što je monsinjor Dražen Kutleša po zagovoru pape Franje nedavno imenovan novim zagrebačkim nadbiskupom. Baš kao što papa godinama zagovara obračun s ovim zločinima unutar Crkve, tako je i mons. Kutleša nedavno otkrio da on kreće u tome smjeru.

Posla se već primio pa su napravljene smjernice za zaštitu maloljetnika, a u jednom od svojih prvih intervjua bez uvijanja je rekao kako treba kazniti one koji su krivi. Onih koji su krivi, međutim, ima podosta, otkriva nam osoba koja je studirala na zagrebačkom Katoličkom bogoslovnom fakultetu te podsjeća na primjer monsinjora Zvonimira Kurečića kojega je prije nekoliko godina zagrebački profesor Marin Sovar prozivao tvrdeći da ga je pokušavao seksualno napastovati. Prema riječima našeg sugovornika koji je imao kontakt s tim slučajem, on je u crkvenim krugovima bio javna tajna sve dok žrtva nije otvoreno u medijima progovorila o onome što se događalo. Prije toga slučaj se zataškavao radi Kurečićeva ugleda, a kada je žrtva progovorila, svi na Kaptolu pretvarali su se da o svemu tome ništa nisu znali.

Pedofilski lobi

Kako kaže naš sugovornik, i dok je on studirao, po fakultetu se ispod glasa govorilo o snažnom pedofilskom lobiju unutar Crkve koji djeluje na najvišim instancijama, i na samom Kaptolu i u Vatikanu, što je, kako se govori po crkvenim krugovima, navodno bio i glavni razlog abdikacije pape Benedikta. “Poznata mi je situacija u kojoj je jedan mladić bio u bogosloviji, završio je Teološki fakultet, trebao se rediti, no saznalo se da je homoseksualac, ne znam ni sam kako, pa su mu zabranili da se zaredi, ali poznajem i situaciju u kojoj se jedan od mojih kolega nakon školovanja u Zagrebu nastavio školovati u Italiji, u Rimu. Zaredio se, došao je u Hrvatsku, i onda je hodao s nekim dječakom iz sjemeništa, nakon čega je razriješen dužnosti. Znam za slučaj jednog svećenika kojeg su posjećivali mladići, imao je problema kada je kuharica shvatila što se događa. To sve ide do ogromnih granica. Ponekad to nije samo pedofilija, ali znam za puno slučajeva homoseksualaca svećenika i bogoslova, o tome su me ispitivali i tijekom ulaska na studij, a ja sam rekao ono što sam tada mislio, da homoseksualcima među svećenicima nije mjesto”, kaže naš sugovornik.









Rekao je pak i nadbiskup Uzinić da mu je potrebna pomoć građana, a od crkvenih zakonodavaca zatražio je da ukinu zastaru za slučajeve zlostavljanja, posebice maloljetnika, no naš sugovornik otkriva kako se u crkvenim krugovima homoseksualnost usko povezuje s pedofilijom, premda naravno to nije nužno tako. Što god bilo, klupko se izgleda počelo odmotavati, a u crkvenim krugovima pod povećalom je i sam Mate Uzinić pa neki podsjećaju kako je riječki nadbiskup prije samo nekoliko mjeseci izazivao pažnju u svojim redovima zahvalom koju je uputio osječkom Centru za mir, nenasilje i ljudska prava, odnosno udruzi koja relativizira krivnju za Domovinski rat te surađuje s udrugama koje promiču LGBT agendu i pobačaj, koja mu je dodijelila Nagradu za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava. Uz Uzinića su nagradu tada dobile i Mirela Čavajda i njezina odvjetnica Vanja Jurić, a u crkvenim krugovima nadbiskupu se to zamjerilo jer su njih dvije u javnom prostoru potencirale pojam feticida i otvorile tu temu kojoj se Crkva žestoko protivi.

Pršte reakcije

Osvrćući se na ovaj slučaj, riječki nadbiskup, koji je ujedno predsjednik Vijeća za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije, rekao je u propovijedi na blagdan Gospe Trsatske kako nema odgovor na tu situaciju, što je također izazvalo reakcije u crkvenim redovima pa se javno oglasio i umirovljeni mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić, koji je i prije kritizirao Uzinića zbog poziva feminističkoj teologinji Tini Beattie da gostuje na Ljetnoj školi u Dubrovniku 2019. U svojem osvrtu na Uzinićevu propovijed Perić se zapitao je li moguće da preuzvišenom prelatu ni dvije ljetne škole nisu pomogle da ponudi aktualne i spremne teološke odgovore na probleme u sekularnom i pluralnom svijetu. Osim toga, biskup Perić upozorio je biskupa Uzinića kako se od njega na moralne dileme ne traži individualan odgovor, nego odgovor evanđelja, odnosno riječ Božja, pri čemu ga je u nekoliko točaka prilično otvoreno kritizirao, na što mu on nije ostao dužan već mu je poručio kako je ponekad bolje sa suosjećanjem šutjeti nego iznositi dobro poznata načela. Poznata crkvena načela Uzinić je pak doveo u pitanje kada je zamolio oprost od homoseksualnih osoba koje se osjećaju odbačeno od Crkve, što je također u crkvenim redovima dočekano na nož.

Inače je nadbiskup Uzinić rođen u Dubravi, gdje je završio osnovnu školu nakon koje se školovao u gimnaziji i Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Poslije obavezne jednogodišnje vojne u Splitu je upisao Teološki fakultet na kojem je završio studij filozofije i teologije, a za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je još 1993. Nakon ređenja bio je pastoralni župni vikar u župama Omiš i Otrić-Struge, a zatim je otišao na Papinsko lateralno sveučilište u Rim, odakle se vraća u Split i obnaša službu sudskog vikara i suca na Crkvenom interdijecezanskom sudu, jedno je vrijeme bio rektor Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu, a prije dolaska u Rijeku bio je dubrovački biskup, na tu poziciju imenovao ga je papa Benedikt XVI.