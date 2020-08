ZARAŽENI MIGRANT POBJEGAO IZ IZOLACIJE: Kriza je sve gora, BiH preplavljena migrantima! Lutaju ulicama i spavaju po parkovima

Autor: Dnevno

Jedan od migranata kod kojeg je 12. kolovoza potvrđena zaraza koronavirusom pobjegao je iz izolatorija, potvrđeno je iz Unsko-sanskog kantona, javlja N1.

Ministrica zdravstva Nermina Ćemalović potvrdila je danas ovu informaciju.

“Definitivno ga nismo našli. On je pobjegao. Sad gdje je dalje, na ulicama, van kantona, to ne možemo znati. Testiran je još jedan migrant koji je bio s njim jer je došao iz ‘gamea’, vratio se. Sva sreća je u tome da on nije bio u kontaktu sa migrantima. Bio je izoliran, testiran je i čekamo rezultate”, navela je ona.

Kako je kazala, svaku srijedu testiraju sve suspektne slučajeve na COVID-19.

U protekla 24 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je 1.601 uzorak, od kojih je 234 bilo pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima. Do sada su u FBiH testirana ukupno 105.764 uzorka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 10.062 osobe.

Migrant kod kojeg je 12.8. potvrđeno prisustvo Covid 19 pobjegao je iz izolatorija. Policija ga nije uspjela pronaći i ne znaju gdje se nazi @N1infoSA pic.twitter.com/iY4Dq8c9qO — Andjelka Markovic (@andjelkam707) August 19, 2020

Policija Unsko-sanske županije spriječit će dolazak migranata u taj dio Bosne i Hercegovine, odluka je koju su u srijedu donijele županijske vlasti suočene s rastućom migrantskom krizom i sve većim nezadovoljstvom stanovnika stanjem u toj regiji.

Zapovjednik županijske policije potpisao je zapovjed kojom se policajcima nalaže da vrate migrante koji autobusima, vlakovima ili automobilima pokušaju doći do Bihaća i drugih gradova u ovom dijelu BiH.

Unsko-sanska županija preplavljena je migrantima koji dolaze u BiH iz pravca Srbije i Crne Gore. Lokalne vlasti procjenjuju kako tamo sada boravi najmanje sedam tisuća migranata od kojih barem polovica luta ulicama i spava po parkovima jer za njih nema mjesta u centrima za privremeni prihvat.