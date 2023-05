ZARAĐUJE VIŠE OD PET TISUĆA EURA! Ćorića su viđali s atraktivnom plavušom: Bivši ministar se preporodio

Autor: Iva Međugorac

Bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić dugo je kao jedan od vodećih HDZ-ovaca privlačio pažnju medija i šire javnosti, a onda je praktički preko noći najavio da se povlači iz političke arene nakon čega se skrasio u Hrvatskoj narodnoj banci na poziciji viceguvernera. Oni koji Ćorića dobro poznaju tvrde kako mu povlačenje iz politike godi, te da se radi toga preporodio. Počeo se baviti samim sobom, više vremena troši na rekreaciju i privatni život, uživa u sportu i putovanjima, a najviše od svega paše mu to što se mediji znatno manje interesiraju za njega i njegove poslove.

Još je uvijek u braku sa svojom Dubravkom

”Njemu je teško padalo to što ga se dovodilo u vezu s aferama, to mu je smetalo, strašno ga je živciralo i naprosto je u jednom trenu prelomio, ali je Ćorić svoj utjecaj na društveno-političkoj sceni ipak uspio zadržati”, tvrdi to naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da se bivši ministar i u HNB-u ponaša poprilično ambiciozno te da pršti od samopouzdanja.

”Ćoriću je u cilju s vremenom preuzeti i guvernersku poziciju”, kaže naš sugovornik. Mada se govorilo da se Ćorić razveo od svoje dugogodišnje i devet godina starije supruge Dubravke Sinčić Ćorić podaci iz njegove imovinske kartice ne otkrivaju da je bivši ministar razveden, s tim da se u nekim medijima pisalo kako je viđan u društvu atraktivne plavuše čiji identitet nikada nije otkriven. Dugo se spominjalo kako je Ćorićeva supruga još ambicioznija od njega te da je ona ta koja je izgradila njegov imidž i podigla na noge njegovu karijeru, a on je uostalom i sam tvrdio kako je svojoj supruzi iznimno zahvalan pa se stoga doista teorije o razvodu mogu nazvati zlonamjernim tračevima.





Zarađuje više od 5 tisuća eura

Ćorićeva imovinska kartica otkriva da on kao viceguverner mjesečno zarađuje 5.656 eura neto. Supruga kao zaposlenica zagrebačkog Ekonomskog fakulteta mjesečno zarađuje 2.409 eura. Bivši ministar Ćorić u Zagrebu posjeduje kuću s okućnicom od 206 m2 koju je procijenio na 300.000 eura. Gospođa Sinčić Ćorić posjeduje BMW X1 iz 2012.godine koji je procijenjen na 8.500 eura, a u imovinskoj kartici spominje se i brod Pasara s kabinom iz 1976-te godine vrijedan 20.000 eura, s tim da je Ćorić suvlasnik ove pokretnine. Kada je o ušteđevini riječ Ćorić u imovinskoj kartici navodi supruginu štednju od 30 tisuća eura te svoju osobnu ušteđevinu koja također iznosi 30.000 eura, riječ je o daru od oca koji je to bivšem ministru poklonio nakon prodaje nekretnine u Pločama.

Inače se Ćorića u javnom prostoru posljednji puta spominjalo nakon što se saznalo da je bivši ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović koji je iz Vlade otišao zbog dizanja optužnice Uskoka pronašao novi posao. Aladrović je naime osnovao tvrtku s poslovnim partnerom Goranom Ćorićem, bratom bivšeg ministra gospodarstva, kojega se netom prije osnutka tvrtke s Aladrovićem često viđalo na kavama. Tvrtka Aplus consulting za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostale usluge osnovana je inače na zagrebačkoj Savici, na kućnoj adresi ministra Aladrovića koji je u njoj direktor, dok je uz njega vlasnik upravo Ćorićev brat Goran. Temeljni kapital tvrtke je 50 tisuća kuna.

Treba napomenuti kako se Ćorićev brat od ranije bavi poduzetništvom te je vlasnik tvrtke Anguls-ing u kojoj se bavi geodetskim poslovima, odnosno inženjerstvom i s njim povezanih tehničkim poslovima. Osim za savjetovanje, tvrtka koju je Aladrović osnovao bavi se promocijom, trgovinom i nizom drugih djelatnosti. Preporodio se dakle Ćorić otkako je postao viceguverner, a preporod je po svemu sudeći doživio i Aladrović koji se u politici sve do otvaranja istrage spominjao kao nasljednik premijera Andreja Plenkovića.