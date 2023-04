‘ZAR SMO TAKVI LJUDI?’ Grmoja održao lekciju kolegama u Saboru: ‘Svaki dan je tu, po kiši, hladnom vremenu, svi prolazite pored njega?’

Autor: I.G.

Hrvatski Sabor u četvrtak raspravlja o izvješćima o korištenju europskih strukturnih investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći EU. Na dnevnom redu je i godišnje izvješće o obrani za 2020. i 2021. godinu.

Prvi se za riječ javio Mostov Nikola Grmoja:

“Nevezano uz točku dnevnog reda, već vas šest mjeseci molim. Čovjek prosvjeduje na Markovom trgu, a nitko ga nije primio. Zar smo takvi ljudi? Primite ga. On prosvjeduje zbog stanja u pravosuđu šest mjeseci, svaki dan je tu, po kiši, hladnom vremenu. Ne znam jeste li ga primijetili, svi prolazite pored njega. Sad me zamolio da ga netko primi. Ili potpredsjednik Sabora ili predsjednik.





Ako nećemo imati sluha za naše građane, za čovjeka koji šest mjeseci stoji ovdje, onda stvarno ne znam čemu služi ovaj visoki dom”, rekao je Grmoja.

Nakon Grmoje stanku je zatražio Davor Bernardić iz Socijaldemokrata:

“Kada govorimo o korištenju EU fondova, to je za Hrvatsku itekako važna tema. Pogotovo u svjetlu činjenice da obnova banije i Zagreba ide sporo, odnosno nikako. Novi ministar ne može biti kriv za grijehe svojih prethodnika, no ponovit ću, da je ovo peti ili šesti ministar u Plenkovićevoj Vladi koji se bavi problematikom europskih fondova. To samo govori o jednoj nekonzistentnosti, odnosno načinu na koji se koriste ta sredstva”, rekao je Bernardić.

Stanku u ime kluba Hrvatskih suverenista zatražila je Vesna Vučemilović.

“Još jednom želimo naglasiti važnost teme o kojoj ćemo danas raspravljati. Dobro je što smo povećali dinamiku povlačenja sredstava iz europskih fondova, ali u principu ne vidimo iz ovog izvješća nikakve učinke. Ne vidimo koliko se povećala konkurentnost, kohezija ili razvoj ruralnih područja. U konačnici, regionalne nejednakosti su sve veće. Produktivnost naše poljoprivrede je na nekih 30 posto. Trošimo daleko više poticaja nego što je to bilo kada smo ušli u EU, a rezultati sve gori”, rekla je Vučemilović.

Uskoro opširnije…