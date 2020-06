ZAR OPET; Prijeti nam drugi val koronavirusa? Krunoslav Capak: ‘Mjere se uvijek mogu pooštriti’

Autor: Dnevno

Jedan novooboljeli, potom dva, pa nekoliko dana nijedan, zatim opet dva, pa tri i tako u krug. Hrvatska se zadnjih tjedana može pohvaliti malim brojem novooboljelih od COVID-19, no to ne mogu reći i neke zemlje u susjedstvu, poput Srbije i BiH, gdje se svaki dan bilježi po nekoliko desetaka novih slučajeva.

Što se situacije u Europi tiče, u Švedskoj je broj smrtnih slučajeva prešao 5000, Italija se i dalje bori, a situacija je posebno alarmantna na drugim kontinentima. No najgore je trenutno u Južnoj Americi gdje je samo u Brazilu u jednom danu potvrđeno gotovo 35.000 novozaraženih, prenosi Večernji list.

Poznati hrvatski znanstvenik s kanadskom adresom molekularni biolog prof. dr. sc. Igor Štagljar kaže da nam pojave novih žarišta diljem svijeta daju vrlo jasnu poruku – da se i dalje moramo pridržavati mjera opreza, dakle socijalnog distanciranja koliko je to god moguće te da i dalje trebamo nositi zaštitne maske.

“Uopće me ne čudi što se diljem svijeta javljaju nova žarišta jer mi, nažalost, još nismo pobijedili u borbi protiv bolesti COVID-19 zbog toga što se koronavirus raširio u 213 zemalja te ga zbog toga nismo uspjeli staviti pod kontrolu. SARS-CoV-2 cirkulirat će našim planetom sve dok ne stvorimo kolektivni imunitet, a to će se dogoditi kada otprilike 70 posto svjetske populacije bude procijepljeno. Kako ne možemo dopustiti da se to procjepljivanje dogodi prirodno, dakle tako da pustimo da virus zarazi 70 posto populacije, jer bi to izazvalo smrt najmanje jedan posto ukupno zaraženih, moramo čekati na toliko potrebno cjepivo objašnjava Štagljar”. Na pitanje što nam je činiti do tada, poručuje da se moraju nastaviti provoditi brojni dijagnostički (RT-PCR) testovi kojima se mogu detektirati novi slučajevi, ali i serološki (krvni) testovi kako bi se detektirali i novi, ali i prethodni slučajevi zaraze na širokoj populaciji svake zemlje. “Svaki novi slučaj zaraze COVID-19 i dalje ćemo odmah morati izolirati te aktivno pratiti sve osobe koje su došle u kontakt s novozaraženim. Taktika je zapravo prilično jednostavna: testirati, detektirati, pratiti i izolirati! – jasan je Štagljar koji napominje da se slaže i s brojnim ekonomskim stručnjacima koji kažu da više ne možemo dopustiti zaustavljanje ekonomije diljem svijeta.

“Ali do pojave cjepiva ili lijeka svakako ćemo biti osuđeni na život između manjih i većih epidemijskih valova i lokalnih žarišta COVID-19 kao što je to sada slučaj u Kini i Novom Zelandu. Sva ta nova žarišta ukazuju nam da moramo i dalje biti oprezni te da se moramo pridržavati strogih mjera koje otežavaju širenje SARS-CoV-2. Što prije građani svake zemlje to shvate, bit će nam svima puno lakše” – zaključuje Štagljar.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak u Dnevniku N1 Televizije komentirao pojavu novih slučajeva koronavirusa u Republici Hrvatskoj.

Naime, od prošlog vikenda potvrđeno je preko 20 novoboljelih osoba, od čega njih 11 u posljednja 24 sata.

Upitan kako bi se građani trebali ponašati, rekao je: “Uvijek ističemo da je virus još među nama. Preporučujemo higijenu ruku, dzinfekciju prostora i držanje fizičkog razmaka. To su tri osnovne stvari. Ključno je držanje fizičkog razmaka. 11 slučajeva nije dramatično. Nije bilo za očekivati da se infekcija neće prenijeti, svi imaju izvor u nama susjednim zemljama, iako je bilo i lokalne transmisije. Osnovni izvor zaraze je u inozemstvu.”

“Ne preporuča se da oni koji imaju simptome dolaze u Hrvatsku. Preporučaju im se određene mjere kad putuju u Hrvatsku. Ovo su naši građani koji su putovali i donijeli infekciju”, dodao je.

O mogućem ponovnom zatvaranju granica, Capak je kazao: “Nikada nismo potpuno zatvorili granice, uvijek je bilo izuzetaka, ali smo malo liberalizirali. Ovdje se radi o trećim zemljama gdje mi možemo modificirati određene mjere.”

Ponovio je kako 11 novih slučajeva nije dramatičnp, pa dodao: “Ukoliko se nastavi trend da imamo povećani broj novooboljelih, naravno da će na stol doći prijedlog o pooštravanju mjera”.

Capak kaže kako su napravili studiju 1100 ispitanika – presjek Republike Hrvatske i različitih krajeva u kojoj su dobili rezultate od manje od dva posto oboljevih. “Malo je građana došlo u kontakt. Napravili smo i dvije subpopulacije, građevinski stručnjaka testirano je nešto više od 130, a testirali smo i naše zaposlenike. Testirat ćemo sve olimpijce i vrhunske sportaše, bit će manje od 200 ispitanika”, rekao je.

Rekao je da ne može odgovoriti na pitanje koliko bi trebalo biti novoboljelih da se odgode izbori. “Ovih 11 nije povod da se razgovara o novoj strategiji borbe protiv koronavirusa.”