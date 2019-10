ZAR NIŠTA NISMO NAUČILI IZ POVIJESTI? Hrvatskoj više štete posljednji ekscesi nego što joj je naštetila NDH

Autor: Mate Bašić/7dnevno

Valjalo bi nekako riješiti taj definitivi nesporazum s kritikom zdravog uma u kojemu se u hrvatskom javnom životu određena količina pojedinaca okićena titulama predstavlja stručnjacima za povijest i za politiku, dok su u biti samo siroti aktivisti nedomišljene agende i intelektualno borbeni zagovornici retrogradnih prošlih svršenih ideja. Tipovi koji pluskvampefekt nastoje impostirati kao prezent te ga kao takvoga plasirati na tzv. međunarodnu, odnosno svjetsku političku scenu, na način na koji se to – s očekivanim kaznenim posljedicama – radilo u doba Hladnog rata. Kako to funkcionira u praxisu?

Primjer broj 1 možda najpoznatiji: Nepoznat Netko uoči nogometne utakmice između Hrvatske i Italije na splitskom je poljudskom stadionu 12. lipnja 2015. kosilicom koja ispušta čudnovate kemikalije iscrtao geometrijski kukasti križ, naopaku nacističku svastiku, na raznim indoeuropskim jezicima znanu kao fylfot, gammadion, tetraskelion ili cross cramponnée u anglo-normanskoj heraldici, njemački hakenkreuz, francuski croix gammée, sjevernoeuropski sunčev kotač, kineski wàn koji tamo podrazumijeva znak “svega”, a koji obližnji otočni narodić od svega 130 milijuna stanovnika, Japanci, zovu manji. Medijsko-politička frka koja se tada stvorila traje do danas, a izrasla je u sve što ni s nogometom ni s kukastim križem ni s ikada otkrivenim počiniteljima nema nikakve veze, već je to sve uobličeno u optužbu za tobože vječno narastajući hrvatski fašizam.

Jasenovac i Ceranje

Primjer broj 2, svježiji: Nepoznat Netko na ulazu u rodno selo dr. Milorada Pupovca negdje u stražnjodalmoškim vrletima na prometnom znaku sprejem je ispisao znak poslijeratnih križara, znači, onih pripadnika OS NDH koji se nisu htjeli predati pobjednicima jer nisu imali kome, dakle, Nepoznat Netko iscrtao je “ušato U” s križićem na vrhu, uz poruku: “Ubi Srbina!” E, da bi potom, sad već po ustaljenom principu, krenula razrabotka – gdje? – uglavnom u srbijanskim, jugoslavenskim i srpskim medijima i političkim forumima, da bi se poput zamišljena bumeranga, preko globalističkih europskih i inih instancija vratila natrag, ovaj put u Zagreb, u Sabor, u Ministarstvo obrazovanja na kraju, i to sa sublimiranom porukom – o čemu? – opet o vječno narastajućem hrvatskom fašizmu i pripadajućem mu Jasenovcu, onom logoru na čijemu je ulazu prije osamdesetak (!) godina, prije četiri petine jednoga cijeloga stoljeća (!) stajao natpis: “Radna služba Ustaške obrane, sabirni logor”, a što bi Englezi – inače stvarni izumitelji konclogora – preveli kao: “Work Brigade of Ustasha Defence, Detention Centre”, što zvuči vrlo civilizacijski organiziranije, premda je zdravom razumu i dalje teško pojmiti umove koji su u stanju dovesti u vezu Pupovčevo Ceranje Donje 2019. s Jasenovcem 1941.-1945.-1951.

Primjer broj 3, recentni: nedavno su – piše u zagrebačkim Новостима/Novostima “Koprivnicom prodefilirale snage HOS-a, i to pod okriljem sportskih igara za njihove veterane iz cijele Hrvatske. U crnom i sa zastavama na kojima se nalazi ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’, HOS-ovci su se prvo postrojili na Zrinskom trgu, a zatim su mimohodom krenuli prema koprivničkom kampusu, gdje su zapalili svijeće. Skupu, čiji je domaćin i organizator bila Udruga dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Koprivnice, prisustvovali su i predstavnici hrvatske Vlade, i to u liku izaslanika ministra branitelja Ivana Friščića koji je otvorio igre. Događajem i atmosferom koja je na njemu vladala HOS-ovci su se pohvalili fotografijama i videoklipovima na službenim stranicama Udruge dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Zagreba. Međutim, ni po fotografijama, kao ni po popratnom tekstu ne može se zaključiti čega su se okupljeni točno igrali i u čemu su se natjecali, osim ako ne marširanjem u crnom, klicanjem ustaškog pozdrava i pjesme ‘Lijepo li je Hrvat biti’.”





‘Genocidni Hrvati’

Smjesta, srbijanske su privatne televizije s tamošnjom nacionalnom dopusnom frekvencijom (Pink, Happy…), jednako kao i tamošnji vrlo tiražni tabloidi (Informer, Telegraf…), a za koje je sve odreda notorno da ih kontrolira trenutačni tamošnji doživotni predsjednik Aleksandar Vučić, tragom teksta iz Novosti, organizirale cijeli niz “povijesno-filozofskih” rasprava, s jednostavnom brutalnom zamišljenom porukom – to su sve genocidni Kolinda i Škoro, koji su nasljednici genocidnoga Franje Tuđmana, koji je nasljednik ultragenocidnog Ante Pavelića, koji je pak, nasljednik onih strahovito genocidnih Habsburgovaca, koji su pak nasljednici, blablabla…

Što je pritom najveselije, svi oni (naime, neki Miodrag Linta koji je predsjednik nečega što se navodno zove Savez Srba u regionu (?) onda notorni Savo Štrbac, a ima ih još) gotovo naizust, uz vlastite malene dosjetke, prepričavali su ono što je napisano u spomenutom šapirografiranom maoističkom letku koji, uz milost hrvatskih vlasti financiraju hrvatski porezni obveznici, odnosno, u zagrebačkim Новостима/Novostima: “Povjesničar Ivo Goldstein, jedan od članova Vijeća za suočavanje s prošlošću, ne krije razočarenje zbog neoustaških pojava u hrvatskom društvu: – Koprivnički defile HOS-ovaca značajan je korak u legalizaciji pozdrava ‘Za dom spremni’ i daljnjoj ustašizaciji Hrvatske. Duh je pušten iz boce i teško ga je vratiti. Činjenica da udruge koje koriste taj ustaški pozdrav financiraju gradovi, županije i ministarstva dokazuju da skupovi popraćeni tim pozdravom nisu više marginalni događaji. Najgore je što je javnost na takve pojave već imuna. Skupovi s ustaškim pozdravom postali su, voljeli mi to ili ne, dio uobičajenog političkog života. Takvi događaji više nisu pojedinačni slučajevi, nego su dio organizirane kampanje – kaže Goldstein. Sve prisutnijoj pojavi ustaškog pozdrava u hrvatskom javnom prostoru mnogi nalaze uzroke u preporukama Vijeća za suočavanje s prošlošću. Ivo Goldstein kao jedan od članova tog tijela odgovara da je dokument u cjelini korektan i da kada bi se on poštivao, uzvika ‘Za dom spremni’ na sportskim igrama u Koprivnici ne bi bilo. – Vijeće je objavilo opširan dokument iz kojeg mnogi uzimaju samo one dijelove koji im odgovaraju i interpretiraju ih na svoj način. U dokumentu Vijeća za suočavanje s prošlošću nedvojbeno smo utvrdili antifašistički karakter današnje Hrvatske, dok u rečenici, koja nam se stalno stavlja na teret, stoji preporuka da samo u iznimnim, komemorativnim slučajevima, i to isključivo odlukom Vlade može biti dozvoljena upotreba pozdrava ‘Za dom spremni’ – objašnjava povjesničar i dodaje da bi Vlada morala donijeti posebnu odluku za svaki događaj na kojem bi bio korišten taj pozdrav, i to bez obzira na njegovu formu.”

Retrogradni aktivist

No dobro, navodno je lako prijeći, prebroditi i zanemariti to što kaže ili što logoreično eksplicira bizantolog dr. Ivo Goldstein, kad je ionako preočito da nije riječ o znanstveniku, već o običnom retrogradnom političkom aktivistu, koji poput sebi sličnih čak nema ni maglovite ideje što se u velikom svijetu događa, već je samo hektički fokusiran na zločestu političku misao o Hrvatima koji nemaju pravo niti znaju upravljati svojom suverenom državicom nekmoli da bi Hrvati bili u stanju svoje društvene odnose organizirati ikako drukčije nego kao progon neistomišljenika, inovjernika, ukratko kao trajni jedan mikro-makro genocid. Mnoštvo je sličnih primjera, od kojih doslovno svaki sa sobom nosi zlomisleću poruku o tome kako su monstruozni Hrvati i njihova samostalna država koja je tobože uvijek i jedino NDH, kojim god je imenom oni sami nazivali.

Primjer broj 4, zadnji: Jutarnji je list 28. rujna, obnaslovljujući HINA-ino prepričavanje priopćenja iz Ureda (nelegitimnoga, iako legalnoga) Željka Komšića, predstavnika Hrvata u Predsjedništvu BiH kojemu trenutačno predsjedava: “Hrvatska niječe genocid počinjen u vrijeme NDH: Željko Komšić pred dužnosnikom UN-a Hrvatsku usporedio s Republikom Srpskom”, objavio kratku bilješku u kojoj piše: – Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ustvrdio je na sastanku s UN-ovim dužnosnikom da se danas u Hrvatskoj niječe činjenica da je u razdoblju kvislinške Nezavisne Države Hrvatske počinjen genocid nad Srbima, Romima i Židovima, kao što i bosanski Srbi odbijaju priznati genocid u Srebrenici, priopćeno je iz njegova Ureda u subotu. Kako je priopćeno iz Komšićevog Ureda u Sarajevu, on se tijekom dana u New Yorku, gdje je u službenom posjetu, susreo s posebnim izaslanikom glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za sprječevanje genocida Adamom Diengom. U razgovoru su obojica konstatirali da je neprihvatljivo nijekanje zločina i genocida počinjenih tijekom posljednjeg rata u BiH, navodi se. Komšić je istaknuo apsurdnu činjenicu da se sa začuđujućom upornošću i dandanas u entitetu Republika Srpska institucionalno niječe genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju, ali i da se, prije svega u susjednoj Hrvatskoj, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca niječe zločin genocida nad Srbima, Romima i Židovima u Drugom svjetskom ratu u sklopu kvislinške tvorevine NDH’, stoji u priopćenju. Komšić je izaslaniku glavnog tajnika UN-a prenio ocjenu da se nakon počinjenog genocida počinje s nijekanjem i neprihvaćanjem da bi se na kraju pristupilo veličanju genocida i njegovih počinitelja…”.

Kancerogena stigma

Metodologija je, dakle, prilično razvidna i banalna: 1) prvo se namjerno stvori (Split, Ceranje) ili se uoči eksces (Koprivnica), pa se 2) medijskim putem taj eksces podigne na političku razinu (Novosti, srpski tabloidi, povjesničarski aktivisti), pri čemu se ekscesu 3) nalijepi paradigma tipa pozdrava “Za dom spremni” ili još bolje paradigma Jasenovca i općenito NDH, da bi se u konačnici 4) takav pakung podigao na što veću moguću političku razinu, kao što je to učinio Komšić tijekom susreta s posebnim izaslanikom glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za sprečavanje genocida Adamom Diengom, izjednačujući neizjednačivo, Republiku Srpsku s Republikom Hrvatskom i Jasenovac sa Srebrenicom.

Očevidno je da je takav narativ – u kojemu se na aktualnu, ali i buduću Hrvatsku, nabacuje kancerogena stigma mrzitelja i progonitelja, u kojemu se na nju gleda kao na trajno poluživa zarobljenika koji se koprca u raljama davno zgasle NDH- izvor njezine posvemašnje nestabilnosti i prepreka njezinu željenom slobodnom razvoju.

Uostalom, takva slika i ne odgovara stvarnosti: Hrvatskoj danas i njezinoj budućnosti neusporedivo više škode inženjeri i arhitekti takvoga malicioznog narativa nego što joj uopće pokojna NDH može naštetiti.