(VIDEO) ZAR I TI, BARAČE? KAO DA JE UČIO OD HDZ-ovaca! Obama se poslužio njihovim klasičnim trikom, bolje da ovo ne vidi Bulj!

Barack Obama jučer je proslavio 60. rođendan, a njegova fešta bila je danima pod tolikim povećalom da bi čovjek pomislio kako će bivši američki predsjednik odustati od svega.

Naime, nekoliko dana prije proslave (rođendan mu je bio u srijedu) procurila je informacija da će se na zabavi skupiti čak 500 ljudi pa su ga kritičari upitali je li to pogrešan primjer s obzirom na pandemiju.

Obama se vadio, iz njegovih je krugova stigla poruka da će zabava biti “umjerena i na otvorenom”, pa je potom dodao i da je smanjena lista onih koji su pozvani. Između ostalih, pričalo se kako su prekriženi Larry David, Conan O’Brien i David Letterman.

No, kad je pjevačica Erykah Badu objavila kratki video od svega deset sekundi svi Obamani napori da kaže da je to “manja” zabava činili su se uzaludnim. Vidi se i sam Obama kako “partija” na podiju, bez maski, bez distance, a vidi se i “masa” oko podija.

