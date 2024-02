Zaposlenik poznate pizzerije kopao nos: Sve je zgrozilo što je iduće napravio

Poznati američki multinacionalni lanac pizza restorana, Domino’s Pizza, morao se ispričati nakon što je iznimno neugodna snimka počela kružiti društvenim mrežama. Naime, na njoj se vidi kako jedan od njihovih zaposlenika kopa nos te taj prst briše o tijesto. Snimka je nastala u podružnici lanca Amagasaki u japanskoj prefekturi Hyogo. Objavljena je na internetskoj stranici foruma Bakusai te zatim postala viralna.

Na snimci se može vidjeti kako zaposlenik mijesi tijesto i u jednom trenutku stavlja prst duboko u nos te ga briše o tijesto na radnoj površini. Sve to nagnalo je poznati pizza lanac u Japanu da se javno ispriča zbog neprimjerenog ponašanja svog zaposlenika.

“Duboko se ispričavamo što smo našim cijenjenim kupcima uzrokovali ovakve neugodnosti”, glasi isprika koju prenosi Sky News. Dodaju da je video nastao nakon zatvaranja jedne podružnice te da se vidi tijesto koje nije korišteno za pizzu, već za proces fermentacije.

Domino’s Japan has apologized after someone uploaded a video that appears to show one of its employees picking his nose whole kneading pizza dough. The branch in question (in Amagasaki) was swiftly closed and the people involved may face legal action.pic.twitter.com/oeiqmMp6fY

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) February 12, 2024