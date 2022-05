ZAPOČINJE OPERACIJA TORPEDIRANJA ‘ZOKE’! Iza zatvorenih vrata Plenković dao zeleno svjetlo, HDZ kreće u rušenje Milanovića: ‘Sad, ili nikad’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U ponedjeljak je održana sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke HDZ-a.

Nakon sjednice javnosti se obratio premijer i šef stranke Andrej Plenković te se zahvalio starim ministrima i pozdravio nove.

Rekao je da je na sjednici bilo klasičnih tema oko kolektivnih ugovora, obilježavanju pogibije hrvatskih policajaca u Borovom selu, financija, koronavirusa…

Omiljena tema je Milanović

Ipak, dio obraćanja javnosti iskoristio je da još jednom govori o predsjedniku Zoranu Milanoviću s kojim HDZ-ovci verbalno ratuju već mjesecima, a posebno je sve eskaliralo prošli tjedan kad je Plenković donio dekret o bojkotiranju Predsjednika RH.

“Ja već duže vrijeme ne pratim to što on govori, u smislu da gledam to, vidim poslije rezime. On po ne znam koji put tvrdi da sam ja ili netko iz vodstva vlade, HDZ-a da smo mi proglasili generala Gotovinu udbašem. Valjda po onoj da je tisuću puta izgovorena laž istina. Ja ne da to demantiram, nego s indignacijom odbacujem. To nitko od nas nije rekao, ni između redova. Ali on kao patološki lažov to ponavlja, jer to može samo patološki lažov”, rekao je.

“Što se tiče njegove ideje da blokira Finsku i Švedsku u ulasku u NATO, on već mjesecima zastupa proruske stavove u hrvatskom javnom prostoru, to je jasno”, rekao je Plenković.

Naglasio je kako on nije primijetio da je bilo tko na Zapadu osim Milanovića odgovorio o članstvu Švedske i Finske u NATO-u.

“To je proruski stav, to on jedini izgovara. O kritikama i ocjenama Ukrajine da i ne govorim, i o ignoriranju zločina u Ukrajinu. Mi tu sigurno trpimo štetu. Ne znam je li to identiteska kriza ili identitetska transformacija. On je išao Komšiću, držao je žestoke govore Komšiću u kampanji, to je lako provjerljivo. Dva puta. Inženjering je bio takav da je Komšić imao više ne samo od Čovića nego i od Džaferovića. Komšić je kao Hrvat dobio više glasova od bošnjačkog člana predsjedništva, to je nemoguće”, poručio je Plenković. Naglasio je da on i njegova vlada smatraju da se taj izborni zakon mora promijeniti.

Kreće se u miniranje

“Od Komšićevog jarana došao je do toga da bi blokirao Švedsku i Finsku, ali ne on, nego da to naprave saborski zastupnici, a ako neće onda su izdajnici. On zloupotrebljava Hrvate u BiH. Možda želi i da Hrvatska ne ispuni svoje neke međunarodne ciljeve”, rekao je Plenković o Milanoviću nakon sjednica HDZ-a u ponedjeljak.





Od našeg izvora iz HDZ-a saznajemo da je upravo Milanović bio prava tema i meta sastanka te je premijer još jednom dao signal da se treba ići u ‘miniranje’ predsjednika i njegovih suradnika.

“Da, opet smo se složili da Milanovića treba bojkotirati. Da ovo što on radi nije normalno. Ozbiljno se razmatra operacija smanjivanja ovlasti predsjednika pa čak i opoziva u Saboru. O tome je govorio prošle godine Vladimir Šeks i puno je pametnih ljudi oko stranke takvog stava”, rekao je naš izvor i dodao: “Mislim da je sad pravo vrijeme da krenemo na Milanovića jer će uskoro biti prekasno. Bog zna šta je on još sve spreman izlajati pred kamerama, on radi show. Moramo ga udariti gdje je najslabiji, sad il’ nikad”, jasan je bio naš sugovornik.