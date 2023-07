Zapalio se tramvaj u Zagrebu, ljudi su bijesni: ‘Dokle se misle igrati našim životima?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Poslijepodne se u Savskoj cesti u Zagrebu zapalio ZET-ov tramvaj zbog čega je došlo do prekida tramvajskog prometa od Vukovarske do Savskog mosta i to baš usred najveće prometne gužve kada brojni građani putuju s posla.

Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili oko 15.35 sati, a ugašen je bio oko 15.42 sati.

Do manje vatre je došlo na krovu kod lire, no nastala je samo materijalna šteta. Zbog navedene situacije stvorila se kolona tramvaja, a promet je normaliziran oko 16:10 sati. Na snimci koja kruži društvenim medijima mogao se vidjeti dim iz krova dok su putnici u žurbi napuštali tramvaj.





Građani su bijesni: Dokle se misle igrati našim životima?

Brojni građani su bijesni jer ih je osim regulacije prometa zbog radova na dijelovima Zagreba danas iznervirao i zapaljeni tramvaj.

“Pola sata sam unutra, u Savskoj kod Pedagoške akademije, zapalio se tramvaj ispred nas. Dokle se misle igrati našim životima u neispravnim tramvajima? Opći krkljanac u gradu zbog neadekvatne regulacije prometa i sad još ovo!”, piše nam bijesna čitateljica.

Iako je razumljivo da su građani ljuti, tek bi očevid trebao pokazati zašto se danas dimilo s krova tramvaja. Stoga smo poslali upit ZET-u da nam, među ostalim, kažu sve dosad poznate informacije o današnjem događaju, kao i da nam kažu kada je tramvaj posljednji put servisiran i pregledan.

Odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

ZET-ovci prije mjesec dana upozoravali: Puno je neispravnih tramvaja

Iako je pojedinačni incident svakako moguć, valja podsjetiti na prosvjed tristotinjak radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) krajem svibnja, koji su se pobunili zbog niskih plaća, loših radnih uvjeta i stanja voznog parka.

Organizator prosvjeda Neven Brnjas tada je upozorio da se mogu dogoditi teže nesreće zbog neispravnih ZET-ovih tramvaja i autobusa, nedostatka potrebnog alata i zaposlenika.









“Radni uvjeti su teški, hangari prokišnjavaju, dotrajali su, prljavi i neodržavani, busevi voze na ‘ćelavim’ gumama, vrata im ne rade, ne šalje ih se čak ni u spremište na zamjenu. Pola ‘novih’ tramvaja se raspalo i ne voze, a pola koji voze jedva se održavaju, čak su i tramvaji stari 45 do 55 godina u boljem stanju”, rekao je tada Brnjas.

Istaknuo je i da je najveći problem sigurnost vozača, kontrolora karata, ali i građana te da su tramvaji stalno u kvaru.

Zagreb kupuje 20 novih tramvaja

Grad Zagreb je početkom lipnja donio odluku o kupovini 20 novih tramvaja vrijednosti 37,8 milijuna eura bez PDV-a, čija se prva isporuka očekuje za dvije godine.









Gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je da će Grad sljedećih godina uzeti još 40, a možda i 60 tramvaja, za kojima postoji velika potreba budući da već 20 godina nije bilo investicija u tramvaje u Zagrebu.

Jedan tramvaj stoji nešto manje od dva milijuna eura, pa će to biti za Grad velika investicija, izjavio je Tomašević, dodavši da je jedini ponuđač na natječaju bila tvrtka Končar.