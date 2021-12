‘ZAOŠTRAVANJE MJERA JE NA STOLU!’ Načelnik Stožera poručuje: ‘Ako ne dođe do pada, morat ćemo nešto poduzeti!’

Autor: N.K

Broj zaraženih u Hrvatskoj je u blagom padu i mnogi stručnjaci kažu kako je moguće da val prolazi. Međutim, u Istri brojke rastu i načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac uputio je apel građanima da poštuju mjere i da budu odgovorni. Kazao je kako su na stolu strože mjere.

Zamolio je sve da ne ulaze u gužve te da nose maske tamo gdje su propisane, odnosno gdje se ne može održati fizički razmak.

Dodaje kako je procijepljenost niska i da naprosto razina zaštite nije dovoljna. Podsjetio je građane da i dalje brinu o higijeni i općenito se drže propisanih mjera.

“Na stolu je zaoštravanje mjera”

“Istra je u crvenom. Svaki dan nam ljudi umiru bespotrebno i to me žalosti. Umiru najviše zbog toga što se svi skupa nismo dovoljno dobro procijepili. Jednostavno, nismo stvorili potrebnu količinu zaštite i ponašamo se nonšalantno u prostoru. Ako ne dođe do pada, morat ćemo nešto poduzeti. Zaoštravanje mjera je na stolu, a očekujem i da se pooštri kontrola provođenja mjera”, rekao je Kozlevac za Glas Istre.

Napominje da organiziranog dočeka Nove godine u Istri neće biti ni po danu ni po noći. U posljednja tri do četiri tjedna, kako navodi, u Stožeru bilježe vrlo visok rast novozaraženih utvrđen PCR testom.

“Mjere su liberalne”

Napomenuo je da su na snazi i dalje liberalne mjere s kojima su se svi složili. Također, napomenuo je kako je u Istri broj novozaraženih počeo rasti puno kasnije nego u ostatku Hrvatske, gdje su brojke sada u padu.

“One su donesene na razini države i određuju što se može, a što ne, te ih treba poštivati. U ovo vrijeme smo išli u omogućavanje određenih svečanosti, kao što su adventska veselja, u većini gradova i općina. Međutim, građani i organizatori takvih događanja i manifestacija moraju i dalje poštivati već svima znane mjere. Još jednom apeliramo na građane da ne ulaze u gužve, da nose maskice tamo gdje su propisane, odnosno gdje se ne može održati fizički razmak, te da brinu o higijeni. Nigdje nismo zabilježili neke pretjerane gužve, ali se ipak ljudi sada više kreću i druže, a to je jedan od uzroka ovog brzog rasta novozaraženih”, rekao je Kozlevac.