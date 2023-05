‘ŽAO MI JE ŠTO TO MORAM REĆI!’ Iz Srbije progovorio o Vučiću: Postoji razlog zašto ga Zapad drži na vlasti

Autor: Eduard Petranović

Susjedna Srbija bila je vijest svjetskih medija nakon brutalnih krvoprolića prošlih dana, a koje su počinili 13-godišnji dječak i 20-godišnji mladić.

Nakon toga građani su u velikom broju izašli na ulice, prema nekim procjenama, njih čak 50 tisuća hodalo je Beogradom nekoliko dana nakon strašnog ubojstva u školi. Zazivali su ukidanje televizija koja navodno propagiraju nasilno i amoralno ponašanje, a upiralo se i prstom u predsjednika Aleksandra Vučića i medije naklonjene njegovom liku i djelu.

Uz to, prosvjedima su se priključili brojni članovi javnosti i društva, kao i politička oporba te su zatražili odgovornost srpskih vlasti.





“Vučić je sve dobro iskoristio”

I nakon što su prosvjedi također dobrano odjeknuli u regiji, Vučićevci za 26. svibnja najavljuju kontra prosvjed.

Kako smo saznali, sam je Vučić naložio ministru vanjskih poslova Ivici Dačiću da okupi 10 000 ljudi koji će na ‘prosvjedu’ veličati lik i djelo Aleksandra Vučića, pljeskati mu i skandirati.

Sve to iz pozadine prate i velike sile kojima je područje jugoistoka Europe uvijek u fokusu zbog mogućih nestabilnosti, ali i vlastitih interesa i želje za utjecajem.

A je li se Zapad zasitio Vučića te žele li vidjeti pad njegovog režima, ili ga ipak smatraju najmanjim zlom i korisnim Europi, upitali smo komunikacijskog stručnjaka s Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. sc. Kristijana Sedaka te sa srpske strane Igora Lazarevića, tamošnjeg analitičara i ekonomista vrlo dobro upoznatog s političkom i društvenom situacijom.

Sedak smatra kako je Vučić sigurnosnu krizu i potresne napade dobro politički i komunikacijski iskoristio.

“Aleksandar Vučić u svom stilu komunicira cijelu situaciju. Dosta dobro, s obzirom da se uspio nametnuti. Komunicirao je što se dogodilo, izrazio suosjećanje, najavio mjere, iznosio detalje iz istrage. Pitanje je je li potrebno da to radi netko na njegovoj poziciji ili bi to trebao odraditi ministar unutarnjih poslova.









Poruke koje komunicira su dobre. Kada je riječ o najavljenom kontra prosvjedu, on bi imao smisla ako mu je cilj javna rasprava, da se čuje i glas suprotnog stajališta. Ipak, teško je parirati spontanim prosvjedima jer mu za to treba jaka logistika, i nekoliko dana jer je to teško organizirati u kratkom roku. On time pokušava stišati zahtjeve prosvjednika usmjerene kontra njega i oporbenih političara među njima. Zapravo to nije kontra prosvjed jer im je temeljna poruka ista – protiv nasilja”, rekao je Sedak.

Analitičar smatra kako Vučić inače vješto manipulira i vlada situacijom u Srbiji.

“On to inače radi – čista manipulacija. Bavi se kontrolom medija, dezinformiranjem javnosti, demonizacijom oporbe, političkim populizmom. Prosvjed predstavlja kao sigurnosni rizik, a on se, htio ne htio, sam stavio u središte događanja. I oko događanja prošlih tjedana. Na koncu se sada sve vrti oko njega”, smatra Sedak i dodaje.









“Da se vratim na sam prosvjed, to je zapravo krizni menadžment, za organizaciju kontra prosvjeda je angažirana i stranka. To je pokazivanje mišića i odmjeravanje kao što je bilo u Turskoj. To značajno utječe i na birače. Ne zaboravimo da Vučić i dalje, bez obzira na kontradiktorne izjave i populističke stavove, ima najjači rejting kod birača. Toliko je izražen da mu nitko ne može parirati pa ni itko od njegovih ministara”, pojasnio je analitičar.

Čuva li ga Zapad?

“Bez podrške političkog Zapada ne bi bilo niti Vučića. Rusija nije stvarna opcija za Srbiju. Pojedini zapadni političari imaju različite stavove i pristupe. Čini se da variraju ovisno o specifičnim pitanjima. Nekima je smiješna figura, a kod nekih kotira kao ozbiljan političar. Ali, svi naglašavaju gušenje slobode medija, pritiske na oporbu, i civilno društvo, nedostatak neovisnosti institucija, kao kamen spoticanja..

O tome na koncu ovisi je li zapadna podrška prema njemu javna ili s figom u džepu”, rekao je i dodao kako su se neke stvari promijenile:

“Nakon 150 godina politike i izjava o ‘majčici Rusiji’ i prijateljstvu s Ruskom Federacijom, danas su u Srbiji vrlo podijeljeni osjećaji. U svemu tome je zanimljiv stav, ne samo Vučića nego i medija. Jako su podijeljeni osjećaji kad je u pitanju ukrajinsko-ruski sukob. Oni nisu jasno stali na stranu Rusije i vješto izbjegavaju temu. Logično bi bilo da onaj tko Kosovo smatra srcem Srbije također misli da su Krim i Donbas neodvojivi od Ukrajine. I mediji i Vučić su vrlo uspješni u izbjegavanju te teme. Ono što se s bojišta iz Ukrajine dobiva su vrlo balansirani izvještaji. Postoje neki mediji koji su se jasno svrstali, ali uglavnom se oko rata izvještava bez zauzimanja jasne pozicije”, rekao je.

Postoji li netko tko može parirati Vučiću?

“Trenutno ne vidim nikoga tko bi mogao parirati Vučiću. To ne znači da tamo nema nikoga, nego Vučićeva mašinerija odlično radi svoj posao. On je Zapadu prihvatljiv jer je obećao rješenje problema Kosova. A dok imamo ratno stanje u Ukrajini, Zapadu ne treba novo krizno žarište. Najveći problem oporbe što imaju samo jedan cilj – Aleksandra Vučića. Imaju isključivo reaktivne PR strategije, dok on proaktivno bira teme: 70 posto ekonomija, 20 posto sigurnost, što je trenutno aktualno, i 10 posto socijalna pitanja. I kad krenu zahtjevi od strane oporbe ili civilnog društva za odlazak, vrlo brzo se pojave orkestrirana pitanja – što kad Vučić ode?”, zaključio je Sedak.

Svemu dođe kraj

Analitičar i ekonomist iz Srbije Igor Lazarević detaljno je pojasnio kako diše Srbija.

“Mislim da je bio mio Zapadu, ali mislim da ipak gubi podršku. U narodu on nikad nije imao većinsku podršku. Nego su jako dobro organizirani i tako izađu na izbore. A ova građanska Srbija nikako da se organizira. Mislim da on više nikome nije mio, ali u nekom razdoblju svakako je bio u milosti zapadnih političara”, rekao je.

Takvi ljudi odlaze s vlasti nekom revolucijom što ne vjerujem da će se dogoditi, ili kad narodu dosadi a našem narodu dosadi oko 10,12 godina i onda samo promjene vlast. Ne vjerujem da će se to sada dogoditi. Prosvjedi koji su bili jesu bili masovni, to su bili proeuropski građanski prosvjedi. Sad on hoće napraviti kontra prosvjed, dolaze tu autobusima, organizirano. Dovlače ljude iz cijele Srbije. Bit će vjerojatno masovno, ne vjerujem da će biti incidenata. Često se tu diže panika, često se šire njegove laži, ali neće biti. Više puta se događalo da se organiziraju njegovi prosvjedi, nakon ovih građanskih prije”, smatra.

“Konačno, problem je i to što opozicija ne ulijeva preveliko povjerenje jer je usitnjena, razjedinjena i često se ponaša diletantski i politikantski. Žao mi je što to moram reći, ali režim je dosta profesionalniji u obavljanju politike, održavanju rejtinga i generalno u organizaciji, od opozicije. Pričam o opoziciji u cijelosti, ne o pojedinačnim partijama. Neke pojedinačne partije su dobre, progresivne, dobro organizirane i imaju potencijala, ali teško mogu računati na veću podršku na nivou cijele zemlje, u ovom trenutku. Naravno, sve je to dinamično i podložno promjenama pa ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati. Svakako, žao mi je što se ovakva tragedija politizira”, zaključio je Lazarević.