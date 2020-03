‘ŽAO MI JE ŠTO SE NISAM VIŠE NAKRAO’: Nastavljeno suđenje bivšem Bandićevom tjelohranitelju

Autor: Dnevno

Preslušavanjem snimki telefonskih razgovora u kojima optuženik hrabri sugovornika da ”stigne još krasti”, u srijedu je nastavljeno suđenje Robertu Ljutiću, suradniku i bivšem tjelohranitelju Milana Bandića, zbog optužbi da je u organiziranju zagrebačkog Adventa od 2013. do 2016. izvukao 440.000 kuna, piše Otvoreno.hr.

Tijekom višesatnog preslušavanja snimki telefonskih razgovora moglo se čuti kako se Nenad Cvitković iz udruge Centar HePi povjerio Ljutiću da mu je ”žao što se nije više nakrao” i kako ”nema više što krasti”, na što mu Ljutić poručuje ”stigneš, stigneš, polako”.

Na Županijskom sudu mogao se čuti i Ljutićev razgovor s najamnicom štandova Irenom Zeiner u kojem joj kaže da će se ”lako dogovoriti kasnije što bude trebalo”.

”Mi ćemo se naći, ja sam zamjenik šefa kabineta. Mi ćemo vam to dati pa ćemo se onda dogovoriti gdje ćemo to zatvoriti. Netko će za vas to doplatiti da se ostali ne bi pobunili”, čulo se tijekom preslušavanja tajnih snimki u kojima Ljutić, prema optužnici, s onima koji nisu mogli platiti skupi najam štandova dogovara fiktivno izvlačenje gradskog novca u korist tvrtke čiji je bio stvarni vlasnik.

”Mi ćemo probati naći rješenje da mi to platimo umjesto vas, ali da nikome ne govorite da to ne plaćate. Ipak sam ja nekakav j… zamjenik šefa kabineta u uredu gradonačelnika pa prepostavljam da bi to trebalo biti sto posto”, tekao je razgovor Ljutića i zakupnika štanda Aljoše Basarića.

U Ljutićevom razgovoru sa Zdenkom Antunovićem, bivšim tajnikom Zagrebačkog sportskog saveza i bliskim Bandićevim suradnikom, moglo se čuti kako obojica znaju da ih se prisluškuje. ”Samo da znaš, rekao mi je Vlado Dominić da nas slušaju pa pazi što pričaš”, rekao je Antunović Ljutiću koji mu je odgovorio da zna da ga prisluškuju i da mu je to rekao ”Zoka Milanović”.

Uskok je prije dvije godine podignuo optužnicu protiv Ljutića i povezanih osoba zbog trgovanja utjecajem, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te poticanja i pomaganja u tim nedjelima.

Uskok u optužnici navodi da je Ljutić navodnim nezakonitostima stekao ‘nepripadnu imovinsku korist’ od najmanje 440.000 kuna, zajedno sa Sanjom Bančević Medenica, direktoricom tvrtke “Tvornica događaja”, dok je za najmanje 53.200 kuna oštećena udruga Zajednica folklornog amaterizma Grada Zagreba (ZAFAZ) kojem je na čelu bio Drago Topolovec.

Ljutić je bio, kako se ističe, stvarni voditelj poslovanja u tvrtki gdje je Bančević Medenica bila samo formalno direktorica te da su se dogovorili da će osigurati korištenje udruge ZAFAZ za potrebe poslovanja svoje tvrtke.

Ljutić je pritom koristio okolnost da se ZAFAZ uglavnom financira gradskim novcem te da on “kao suradnik gradonačelnika Grada Zagreba ima utjecaj na odobravanje zahtjeva udruge ZAFAZ za dodjelu financijskih sredstava”.

U optužnici se navodi i kako su se preko ZAFAZ-a neosnovano nalagala plaćanja u korist “Trgovine događajima” dok su se ZAFAZ-u ispostavljale fakture za usluge koje stvarno nisu obavljane te da su i s drugim tvrtkama Ljutić i Bančević Medenica izvlačili novac iz svoje tvrtke.

Tužiteljstvo tvrdi i da su s drugom tvrtkom dogovorili da će im se bez plaćanja zakupnine, u iznosu od najmanje 50.000 kuna, omogućiti korištenje jedne ugostiteljske i trgovačke kućice na manifestaciji “Adventski štiklec” te da su za to bili ispostavljeni fiktivni računi.

Posebno se ističe i ispostava fiktivnih računa za informatičke usluge koje nikada nisu bile izvršene.

Ljutićevi suokrivljenici ranije su, nakon priznanja i nagodbe s Uskokom, uglavnom osuđeni na uvjetne kazne, a Sanja Baničević Medenica na rad za opće dobro, kaznu od 50.000 kuna i povrat 220.000 kuna nezakonite dobiti.

Ljutić je trenutno zaposlen u Odsjeku za protokol u uredu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.