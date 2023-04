ZANEMARIO IH JE I TO MU SE OSVEĆUJE! Kamo je Plenković gledao? ‘Oni mu mogu biti primjer za budućnost HDZ-a’

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Pomlađivanje HDZ-a mantra je kojom se premijer Andrej Plenković služi od početka svojeg prvog mandata na čelu vladajuće stranke. Prošlo je od tada podosta vremena, a Plenkovićeve najave nisu urodile plodom, on se u stranačkim organizacijama uglavnom priklonio već viđenim licima i takozvanim stranačkim kapitalcima, u čijim sredinama nezadovoljstvo polako izlazi na vidjelo. HDZ prolazi kroz ozbiljnu kadrovsku krizu, a to je posebno vidljivo u dalmatinskim organizacijama stranke, kriza se dala naslutiti još na lokalnim izborima, no Plenković je, bez obzira na to, po dalmatinskim organizacijama rasporedio kadrove bliske Anti Sanaderu i Božidaru Kalmeti. Kako su lokalni izbori nagovijestili probleme u tim sredinama jer je HDZ ostajao bez svojih tradicionalnih utvrda, tako se sada kriza u vladajućim redovima ponovno produbljuje.

Opet su u središtu pozornosti kadrovski problemi te se mnogi pitaju kojim će prepoznatljivim licima Plenković popuniti izborne liste s obzirom na to da u stranci nije uspio stvoriti mladu i prepoznatljivu skupinu ljudi, a s druge strane, HDZ-ovi kapitalci imaju sve manje utjecaja na terenu jer su ih se zasitili i sami HDZ-ovci iz njihovih organizacija, uviđajući da bez blagoslova lokalnih kapitalaca u stranačkoj hijerarhiji nije moguće napredovati. Uvidjelo se to posljednji put na ponovljenim lokalnim izborima u Splitu, kada su HDZ-ovci iz tamošnje gradske organizacije svjesno bojkotirali izbore pokušavajući Plenkoviću dati do znanja da nisu zadovoljni kadrovskim rješenjima svoga županijskog šefa Sanadera.

Te je poruke iz Splita Plenković ignorirao, a što su parlamentarni izbori bliži, to je kriza u HDZ-ovim lokalnim organizacijama veća. Da se s mladim ljudima mogu ostvariti ozbiljni zaokreti i veliki uspjesi, Plenković je mogao vidjeti na primjeru Osijeka, taj grad uspješno vodi mladi gradonačelnik Ivan Radić, koji je ujedno i jedini HDZ-ov gradonačelnik u četiri velika hrvatska grada.





Rijetki slučajevi

Može se očekivati da će Radić svoju gradsku organizaciju uspjeti pripremiti i za nadolazeće parlamentarne izbore, krize ne bi trebalo biti ni u Anušićevoj Osječko-baranjskoj županiji, u kojoj se ovaj potpredsjednik HDZ-a nametnuo kao nova, mlada struja, što se vidi iz nekoliko posljednjih izbornih ciklusa u kojima je poznati župan sudjelovao. Situacija je posve oprečna već u susjednoj Vukovarsko-srijemskoj županiji koju vodi privedeni župan Dekanić, kojemu se Plenković priklonio eliminirajući iz stranke kolegu Dabru koji nije pristao na ultimatume iz Zagreba i koji zbog njih od kandidature na unutarstranačkim izborima u HDZ-u nije odustao. Na koncu je Dabro odustao od HDZ-a i priključio se Domovinskom pokretu, a HDZ sada očekuju nikad neizvjesniji parlamentarni izbori u tom dijelu Slavonije u kojem se stranka potpuno kadrovski osula.

Da priliku treba dati mladim ljudima, za razliku od Plenkovića, pravodobno je, izgleda, shvatio šef Hvidre Josip Đakić koji je svoju poziciju šefa virovitičko-podravskog HDZ-a prepustio mladom županu Igoru Androviću koji se uspio nametnuti kao jedan od neformalnih vođa HDZ-ova desnog krila. Nerijetko se Andrović i Đakić u Slavoniji sastaju s Anušićem, i po svemu sudeći na tim se susretima kuju planovi za parlamentarne izbore s kojima Andrović ne bi trebao imati problema. Njegova županija oduvijek je bila HDZ-ova utvrda, a Đakić se pobrinuo da to tako ostane i s nekim novim licima, s kojima gradi budućnost svoje organizacije, a time i sebi teren za još mandat u Saboru, u kojemu je inače jedan od najplaćenijih zastupnika. Andrović se jedno vrijeme spominjao i kao mogući kandidat za ministarsku fotelju, no Plenković mu ipak nije dao priliku, zanemarujući time taj kraj u kojem HDZ uvijek može računati na respektabilan broj mandata.

Nikada HDZ nije računao na značajnije rezultate u riječkom kraju i Primorsko-goranskoj županiji, ali po svemu sudeći s novim, mladim snagama ondje za vladajuću stranku ipak dolaze neka nova vremena, što se potvrdilo na nedavno održanim izborima za mjesne odbore, s kojih je HDZ izašao kao pobjednik.

Nezapamćen uspjeh

Zasluge za to u riječkom HDZ-u pripisuju šefu tamošnje organizacije Josipu Ostrogoviću i njegovu kolegi Alenu Ružiću. Kako naglašavaju u riječkom HDZ-u, Ostrogović je rezultatom na mjesnim odborima pokazao da HDZ stiže u Rijeku, u kojoj bi on dugoročno mogao biti kandidat za gradonačelnika, ali i kandidat na parlamentarnim izborima, dok se doktora Ružića spominje i kao izglednog kandidata za primorsko-goranskog župana. Premda neki tvrde kako bi Ružić vrlo lako mogao preuzeti i tamošnju županijsku organizaciju HDZ-a, takvo što nije realno s obzirom na to da je riječ o organizaciji kojom rukovodi ministar prometa Oleg Butković, a navodno su i Ružić i Ostrogović njegovi kadrovi, s tim da Plenković na unutarstranačkim izborima nije bio naklonjen Ostrogoviću kojega je izabralo riječko članstvo HDZ-a bojkotirajući na taj način poruke iz Zagreba. Ostrogović je vrlo brzo postao najpoznatije lice HDZ-a u Rijeci, a pred njim je, tvrde oni koji ga poznaju, respektabilna budućnost.

Inače je riječ o magistru ekonomije i nekadašnjem odbojkašu i odbojkaškom treneru koji je ujedno i član Hrvatskog društva skladatelja. Posebno je zanimljivo to što je Ostrogović prije desetak godina nastupao na čuvenom Splitskom festivalu, a svoj prvi bend osnovao je prije više od dva desetljeća. Nakon studija bavio se privatnim poduzetništvom, a bio je i predsjednik NO-a Autoceste Rijeka – Zagreb, dok je njegov kolega Ružić kardiolog i ravnatelj KBC-a Rijeka te nekadašnji pročelnik Zavoda za kardiomiopatije, bolesti zalistaka i zatajivanja srca KBC-a Rijeka, redoviti profesor Medicinskog fakulteta i aktualni prorektor za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci. Uz to što je Ružić plijenio pozornost riječke javnosti svojom liječničkom karijerom, širu javnost je privukao otkrivši kako je smršavio čak 90 kilograma tako što se počeo pametnije hraniti.

Velika očekivanja

Problema s kilogramima nikada nije imao sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, koji se u medijima rijetko eksponira, no i on spada u skupinu mladih HDZ-ovaca koji se i na nadolazećim parlamentarnim izborima imaju čemu nadati. Premda obnova potresom pogođenih područja na Banovini nije daleko odmakla, Celjak, za razliku od svoje petrinjske kolegice Magdalene Komes, na tu temu uvijek istupa s ogromnom dozom empatije, što njegovi sugrađani cijene. Osim toga, za Celjakom se dosad nije povukla ni jedna afera pa se može očekivati da će on u HDZ-u biti jedna od mladih perjanica za iduće parlamentarne izbore, za što se u vladajućoj stranci glave već počinju zbijati. Izbori bi se trebali održati u ožujku iduće godine, a Plenković je već sada pod ogromnim pritiskom, s jedne strane, nad njim su se nadvile brojne afere HDZ-ovaca i članova njegove Vlade, a s druge strane, pritišće ga ozbiljna kadrovska kriza unutar samog HDZ-a, i to ponajviše zbog toga što on nije zasukao rukave, skupio hrabrost i ušao u obračun sa stranačkim kapitalcima kako bi na čelne pozicije u svojoj stranci doveo stručne i sposobne mlade ljude.









Da su takvi mladi ljudi na vrijeme postavljeni na čela svojih organizacija, oni bi dosad za izbore već bili spremni, a kako do toga nije došlo, u HDZ-u uoči izbora i zbog toga rastu tenzije koje kod Plenkovića izazivaju još veću nervozu jer je i sam svjestan da doista nema kadrova na koje se može osloniti i kadrova koji će zbog svoje prepoznatljivosti i eventualnih uspjeha na idućim izborima moći biti nositelji lista. Kad je riječ o onima koji u njegovoj Vladi imaju ozbiljniji kapital, i tu je premijer u nezavidnoj situaciji, prepoznatljivih i ozbiljnih ministara nema puno, on pri sastavljanju lista može računati eventualno na potencijal ministra Davora Božinovića i njegova kolege Tome Medveda.

Upitni nositelji

Na posljednjim parlamentarnim izborima Plenković je mogao računati na ultrapopularnog Vilija Beroša koji je osvojio najviše preferencijskih glasova u 10. izbornoj jedinici odnosno u Dalmaciji, danas od toga nema ništa, a u igri više nije ni Damir Krstičević koji je godinama branio stranačke boje u toj izbornoj jedinici. Potencijala uz Božinovića sasvim sigurno ima i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je na prošlim parlamentarnim izborima bio nositelj liste u drugoj izbornoj jedinici.

U treću izbornu jedinicu Plenković je na tim izborima kao nositelja liste poslao Žarka Tušeka, ali su njegova karijera i njegov potencijal neslavno skončali s aferom “Kaj bi ti štel biti”, premda je i Tušek trebao biti jedan od mladih HDZ-ovih lavova, posebice za Zagorje u kojem ova stranka nikada nije ostvarivala značajnije rezultate. U petoj izbornoj jedinici, koja je također slavonska, Plenković je na posljednjim izborima za nositelja liste postavio Brođanina i nekoć najpopularnijeg ministra financija Zdravka Marića, ali sada ni na to više ne može računati.









Pitanje je što ministar Ivan Malenica može postići u devetoj izbornoj jedinici, u kojoj će snage odmjeravati s Markom Jelićem, a još je veće pitanje što Zdravka Bušić može HDZ-u donijeti kao nositeljica liste u dijaspori, za koju Plenković previše ne mari.