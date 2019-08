Zamračilo se usred dana! Crni dim prekrio nebo

Već tjednima traju požari u Amazonskoj prašumi, a dim je toliko jak u nekim mjestima da potpuno prekriva šumu, zapaljena polja i pašnjake.

Najmnogoljudniji grad Brazila, Sao Paulo, iznenada je potonuo u mrak kada su se crni gusti oblaci dima nadvili nad njime. Nebo iznad grada je oko 15 sati bilo prekriveno gustim slojem crnog dima,toliko da sunčeve zrake nisu mogle probiti.

Dramatičan prizor zabrinuo je javnost, no stanovnici ovog grada pokušavaju normalno živjeti.

🌎Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS🌎 pic.twitter.com/P1DrCzQO6x

— Shannon Sims (@shannongsims) 20. kolovoza 2019.