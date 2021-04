ZAMJENIK MU ZAVRŠIO U ZATVORU, A ON NIŽE AFERE! SDSS-ovac dobio pomoć od države pa napravio apartmane!?

Autor: Daniel Radman

Što bih se ljutio da mi kažete da sam šerif? U kaubojskim filmovima u 90 posto slučajeva šerifi su bili pozitivci”, izjavio je jedan uspješni hrvatski gradonačelnik o kolokvijalnom nazivu ‘šerif’ za lokalne čelnike. U hrvatskoj lokalnoj politici postotak pozitivaca i negativaca među ‘šerifima’ ponešto je gori nego na Divljem zapadu. Stoga, uoči izbora za nove ‘šerife’ u našim županijama, gradovima i selima, donosimo vam crtice iz političkog života onih koji su proteklih dvadesetak godina vedrili i oblačili u svojim sredinama, a vi sami procijenite u koju ih skupinu želite svrstati

SDSS-ov načelnik male ličke općine Vrhovine Milorad Delić može se smatrati uspješnim političarom. Izbore rutinski dobiva, ponekad mu je dovoljno samo se kandidirati jer nije uvijek imao ni konkurenta pa ih je dobivao kao jedini kandidat. Osim toga, istaknuo je to više puta, u njegovoj općini nemaju problema s iseljavanjem, čak su imali i nedostatka radne snage.

Naravno, ni Vrhovine nisu bez demografskih problema, starosna struktura nije baš povoljna i, kao i drugim krajevima Hrvatske, nedostaje im mladog stanovništva.

Općinski novac prebacivao supruginoj udruzi

No, unatoč relativno pozitivnom okruženju, ne može ni tu politika biti bez afera. Evo, u ovoj zadnjoj Delića se napada da je iskoristio poticaj Središnjeg državnog ureda za obnovu i zbrinjavanje. Sumnja se da je Delić od Ureda dobio građevini materijal za izradnju obiteljske kuće, a da je od toga napravio turističke apartmane koje iznajmljuje. Vrhovine se nalaze pored Plitvičkih jezera i poznate su po turizmu, a među ljubiteljima adrenalina osobito je na glasu najduži “ZIP-line’ žičari u Hrvatskoj od čak 1,7 kilometara trase.

No, vratimo se Deliću. Nije mu ovo prvi grijeh, svojedobno se našao pred Povjerenstvom za sprečavanje sukoba interesa zbog prebacivanja općinskog novca udruzi “Jelenko” u kojoj je bila zaposlena njegova supruga. Udruga je uspjela dobiti više od 300.000 kuna proračunskog novca, dvaput je to bilo njegovom odlukom, a dva put je novac dodijelila komisija koju je Delić imenovao. Bilo je to dovoljno da mu Povjerenstvo odreže kaznu od 5.000 kuna, a to mu se, prema odluci, u ratama pet mjeseci odbijalo od plaće. Delić je prihvatio tu odluku, no sam se upitao kako je uopće moguće izbjeći sukob interesa u mjestu od 800 stanovnika? Još je dometnuo da je da su u Vrhovinama imali udruge koje su novac trošile nenamijenski pa mu to kao načelniku sužava ionako uzak izbor.









Prvi suradnik u zatvoru!

No, Delića su i prije toga prozivali u medijima, spominjalo se tu zapošljavanje njegovog šogora u projektu “Dnevni boravak za stare i nemoćne” koji je općina vodila preko Ministarstva socijalne skrbi, a u tom projektu našlo se mjesta i za Delićevu suprugu kao domaćicu te njihovu kumu kao medicinsku sestru.

U aferi je svojedobno bio i njegov (bivši) zamjenik Miroslav Mašić koji je čak i završio u zatvoru. On je optužen zbog nenamjenskog trošenja novca iz knjižnice koje je bio voditelj, a dobio je kaznu od četiri mjeseca zatvora uvjetno. Mogao ju je zamijeniti dobrotvornim radom u staračkom domu, no kako se ondje nije pojavio, sproveden je u zatvor.