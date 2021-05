ZAMJENIK GRADONAČELNIKA VUKOVARA! ‘Srbi se bore za goli opstanak’! Komentirao incident u Borovu: ‘Srbi su efikasna tema za promjene vlasti’!

Autor: N.K

Nakon jučerašnjeg incidenta u Borovu selu, kada je skupina mladića, najvjerojatnije navijača, uzvikivala “Ubij Srbina”, dok ih je istovremeno pratila policija koja pri tome ništa nije činila, reagirao je i zamjenik gradonačelnika Vukovara, Ivana Penave, Srđan Milaković koji je u razgovoru za Večernji list otkrio kako

Milaković poručuje kako se ovakvi događaji u hrvatskom društvu uporno događaju unatoč svim osudama i iščuđavanjima.

Smatra kako su Srbi i dalje efikasna tema za dolazak na vlast i rušenje vlasti.

Podsjetio na događaj od prije godinu dana

“Mi svi služimo samo da takve događaje prenesemo, ispratimo, osuđujemo i iščuđavamo se nad njima. A oni se nižu i imaju svoj kontinuitet, unatoč svima nama. Sjetimo se događaja od prije godinu dana kada je uz osiguranje policije grupa navijača „BBB-a” oslikala trafostanicu u Vukovaru s grbom HOS-a i njihovim ZDS”, kaže Milaković.

Nadodao je kako se pita ne zadovoljava li mrzitelje Srba da ih je u Hrvatskoj sve manje i da se bore za goli opstanak.

Srbi se bore za goli opstanak

“Često smo se pitali šta mi kao pripadnici srpske zajednice možemo uraditi da nam se dopusti da živimo u miru i zašto institucije Republike Hrvatske ne mogu to da osiguraju. Zar nismo preživjeli dosta stradanja i ne zadovoljava li te mrzitelje činjenica da je Srba u Hrvatskoj manje od jedne trećine predratnog broja te da se suočavamo sa problemom golog opstanka. Nažalost, vrijeme je pokazalo da su Srbi kao tema i dalje efikasno sredstvo za dolazak na vlast i rušenje sa vlasti, za skretanje pažnje sa raznih važnih društvenih problema za koje se ne nudi adekvatno rješenje i za ostvarenje raznih drugih interesa. Tako hrvatsko društvo, nažalost, danas funkcionira. Samo je pitanje do kada će to biti održivo, zaključio je Milaković.