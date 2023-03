ZAMISLITE VI OVO! Pijani profesor s PMF-a pokosio djecu autom i još negoduje: Mališani su bili skroz krvavi, imaju traume i noćne more

Stigli su detalji o događaju na zagrebačkoj Držićevoj gdje je samo Bog zna kako prošlo bez mrtvih nevinih ljudi.

“Žao mi je i suosjećam s djecom i njihovim roditeljima. Nisam mogao doći do njihove adrese, ali su moja supruga i odvjetnik pokušali stupiti u kontakt s njima. Putem bolnice sam pokušao doći do i roditelja dječaka koji je najteže stradao. Na kraju, želim istaknuti i neke tehničke činjenice oko nesreće, odnosno da kod navedene tramvajske stanice ne postoji čelična ograda od koju bi se inače odbio automobil i time ne bi do nesreće došlo”, rekao je u svoju obranu tužiteljstvu poznati profesor s PMF-a i akademik Vladislav Tomišić (57).

Teške ozlijede

Najstarije dijete zadobilo je pritom, tvrdi tužiteljstvo, osobito teške tjelesne ozljede, a dvoje djece i otac jednog od njih su pak prošli s lakšim ozljedama. Navedenom ravnom dionicom profesor je vozio dozvoljenom brzinom kretanja, pretpostavlja se oko 60 km/h.

Dalje, prema optužnici, on je 11. lipnja 2022. u popodnevnim satima, unatoč činjenici da su njegove vozačke sposobnosti bile bitno smanjene jer je u krvi imao najmanje 1,91 promil alkohola u krvi, svejedno sjeo za volan Honde riječkih oznaka. Vozio je lijevom trakom na trotračnoj Aveniji Marina Držića, ali se nije kretao sredinom iste pa je prednjim lijevim kotačem udario u zapadni rubnjak i potom prešao lijevim kotačima na povišenje tramvajskog perona. Međutim, tu nije stao već je udario u metalno-staklenu konstrukciju tramvajske stanice na kojoj je više osoba čekalo tramvaj – osam odraslih osoba i četvero djece od kojih je dvogodišnje dijete bilo u naručju jedne od žena.

Suđenje prijestupniku će početi na na proljeće.

Dan nakon nesreće, oglasili su se nesretni stradalnici…

“Bili smo u McDonald‘su na Krugama i spustili smo se pješice do tramvaja na Držićevu. Pisalo je na displeju: Dubec 4 minute i Črnomerec 9 minuta, pa sam pitala muža je l‘ možda bolje da zovemo taksi. Odlučili smo ipak pričekati tramvaj. Kći od dvije i pol godine mi je spavala u naručju pa mi se jedan dječak, koji je tamo bio s majkom i bratom, ustao da sjednem. Na klupici pod nadstrešnicom smo tako sjeli suprug i ja. Odjednom se čula neka buka, lom stakla, zatreslo se kao da je potres. Auto koji je naletio muža mi je baš pokupio i odbacio na prugu. Ja sam zagrlila bebu, navukla joj maramu preko glave i otrčala preko pruge. Nisam ni razmišljala u tom trenutku hoće li me tramvaj pokupiti. Bila sam izvan sebe, a krvi i stakla posvuda”, ispričala je bila S.A., koja je držala dijete u rukama i ujedno je supruga F.M.O. također ozlijeđenog.

“Vozač u ružičastoj majci je došao do mene i rekao mi: ‘Oprostite, ovo nije bilo namjerno. Je l‘ vam treba pomoć?’ U totalnom šoku sam mu rekla pa kako nije namjerno i upitala ga je l‘ možda pijan, jer to se vidjelo. A neki ljudi tamo što su stajali rekli su da nije pijan. Uzvrtio se, bio je crven u licu, čak sam mislila da će pobjeći, ali nije. Dakle, došao je na trenutak i otišao. Više ga nisam vidjela nakon toga. A vrlo brzo, kao da ih je s neba netko poslao, stigli su djelatnici Hitne i policije”, dodala je još S.A., čija curica od nastalog košmara i buđenja iz sna još uvijek ima traume…

Majka najteže ozlijeđenog dječaka D.B. zauvijek će pamtiti užas koji im se dogodio dok je bila sa svoje dvoje djece na stanici.

“Na stanicu je došao par s djetetom od kojih je žena držala bebu u rukama. Ja i jedan sin smo se ustali da pogledamo dolazak tramvaja, a drugi sin je ostao na toj klupici. Najednom sam čula buku iza sebe i vidjela staklo kako pršti. Djeca su mi bila sva krvava. Ja sam primila jednog sina, a ta gospođa je drugog mog sina posjela na pod i čistila mu krhotine s tijela. Pojavio se tad neki muškarac i donio kutiju prve pomoći. Hitna je brzo stigla”, ispričala je D.B.