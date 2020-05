ZAMIJENILI PACIJENTE U SPLITU: Pozitivnog na koronu vratili u dom, a zdravog ostavili u bolnici!

Autor: Dnevno

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban rekao je kako nije bilo propusta u splitskom Domu iz kojeg je umrlo 16 štićenika.

“Kontinuirano se kupovala zaštitna oprema i dostavljala domovima. Dom Split je postupao sukladno uputama i preporukama svih nadležnih tijela. Obiteljska liječnica je bila upoznata sa stanjem korisnika. U postupanju zdravstvenih djelatnika nije bilo nepravilnosti ni propusta”, rekao je Boban.

Zaključci nalaza inspekcije:

“1. Kriza izazvana epidemijom novo je stanje za koje nitko u svijetu nije imao gotovog recepta, već su svi tražili svoj put vodeći računa o specifičnostima svoje sredine.

2. Dosadašnje iskustvo u Hrvatskoj je pokazalo da je borba s virusom tražila pojačanu budnost, brze reakcije i prilagodbu na nove okolnosti.

3. Kriza je novo stanje s kojima se svijest suočio prvi put. Svi krizni stožeri, Zavod za javno zdravstvo i drugi akteri su prilagođavali mjere i naputke novonastalim okolnostima.

4. Korisnici domova za starije i nemoćne su u sve većem broju vrlo visoke životne dobi s brojnim komorbiditetima, stoga nije uvijek lako utvrditi što je uzrokovalo promjenu njihovog zdravstvenog stanja ili primjerice povišenu temperaturu.

5. U domovima za starije i nemoćne osobe za sprječavanje ulaska zaraze u dom bila je ključna disciplina, koje su se pridržavali svi radnici u Domu za starije i nemoćne Split.

6. Od samog početka izbijanja epidemije Ministarstvo za demografiju kontinuirano je kupovalo maske i dezinficijense te ih dostavljalo državnim, kao i decentraliziranim domovima s kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor o suradnji.

Zamijenili pacijente

Na konferenciji su Stožer novinari su pitali je li istina da je prilikom povratka u dom u Vukovarskoj došlo do zamjene pacijenata u KBC-u Split. Odnosno, da je u Dom vraćena pozitivna osoba, dok je negativna ostala u bolnici.

“To je točno. Hvala na pitanju. To se i dogodilo. Naime, moramo znati da su moguće nesukladnosti u prijenosu informacija. Osobito ako postoji komunikacija na više razina, kao što se to ovdje događa, i tako se dogodilo. Međutim, zahvaljujućim našim standardnim operativnim postupcima koje imamo dogovoreno zajedno sa našim suradnim ustanovama, a ovdje je to i Dom u Vukovarskoj, nije bilo nikakve štete. Žao mi je, ali zaista sve se provelo i obavilo u najboljem redu”, priznao je ravantelj KBC-a Split Julije Meštrović.