ZALJEV PLIVA U FEKALIJAMA! Evo zastrašujuće pozadine koja otkriva kako je došlo do zabrane kupanja!

Autor: Dnevno

More je na pet od jedanaest kaštelanskih plaža zagađeno batkterijom Echerichia coli i kupanje je na tim plažama zabranjeno. Sve to se događa zbog masovnog pražnjenja septičkih jama u okoliš, a Most NL se s pravom pita koja je svrha Agencije Eko- Kaštelanski zaljev koja prema njihovim riječima služi isključivo za uhljebljivanje političkih kadrova. Uslijed svega, pozvali su mjerodavne da ukinu ovu agenciju koja ni po čemu nije opravdala svoje postojanje, dapače, kao što će te vidjeti, situacija je izmakla kontroli i nikad nije bilo gore.

Cijela eko situacija u Kaštel Sućurcu i Kaštel Kambelovcu eksalirala je. Turistička sezona ozbiljno je ugrožena. U državi koja živi od više manje kupališnog turizma ovakva situacija je pomalo i neshvatljiva. Pored političke ignorancije čini se da ni sami građani nisu svjesni toga da su upravo sami sebi oteli kruh iz ruku. Upravo su građani ti koji ne žele platiti ispumpavanje svojih septičkih jama, pa ih za vrijeme kiše masovno prazne u okoliš u nadi da neće biti otkriveni.

U svakom slučaju, građani su otkriveni na ovaj ili onaj način, a politički uhljebi koji bi trebali imati odgovornost da osmisle rješenje problema, dobro se skrivaju i ne rade ništa. Gradonačelnik Denis Ivanković najavio je provođenje masovnih kontrola i rigorozne sankcije, međutim za ovu turističku sezonu očito je već kasno, iako se najavio početak izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir vrijednosti 1,15 milijardi kuna, od čega 803 milijuna kuna dolazi iz proračuna Europske unije.

Priopćenje Mosta NL prenosimo u cijelosti:

Most nezavisnih lista slijedom svoga dosadašnjeg političkog djelovanja i spremnosti za činjenjem konkretnih mjera i poteza za stvaranjem što boljih uvjeta života u Hrvatskoj, te u konačnici slijedom stalnog rada na provedbi smjernica programske platforme Mosta – „Pokret ostanka“ poziva: Splitsko-dalmatinsku županiju, Grad Split, Grad Solin, Grad Kaštela, Grad Trogira, te Hrvatske vode i Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split da kao osnivači Agencije Eko-Kaštelanski zaljev, a sagledavši sve učinjeno, a još više neučinjeno u zadnjih 22 godine – donesu odluku o ukidanju iste.

Za detalje o radu, znanju i zalaganju dovoljno je pogledati Izvješće Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske, naime ne zna se trenutni status projekata koje ova Agencija vodi, a još manje se iskazuje povjerenje u završetak istih, te se produžava rok izgradnje sve do 2023 godine. Agencija već 8 godina radi na realizaciji segmenata, dijelova sustava u projektima Split-Solin i Kaštela-Trogir, a za iste projekte do danas nemamo izrađene Studije izvodljivosti?

Očito je kako smo na tragu potpuno novih otkrića u organizaciji projekta, osmišljavanju rješenja, projektiranju, izgradnji, općenito poslovanju u najširem smislu kada se na primjeru aglomeracije Kaštela-Trogir vidi da će se izgraditi skoro svi objekti „sustava“ a tek na kraju Studija izvodljivosti koja je trebala iznjedriti aglomeraciju i sve njene dijelove?

Očito je kako smo svjedoci patentiranja novoga radnoga procesa koji ćemo skupo-skupo platiti jer sigurno ne postoji niti jedan sustav dodjeljivanja sredstava koji bi mogao razumjeti ovakva postupanja, a sigurno ne i prihvatiti i sufinancirati!, poručuju iz Mosta.

Gdje su projekti Aglomeracije Kaštela-Trogir? Gdje su projekti Aglomeracije Split-Solin? Gdje su rezultati Studija Izvodljivosti? Gdje su ocjene o prihvatljivosti za EU fondove? Tražimo mjerljive rezultate vašeg rada!, upitali su.

Iz svega proizlazi da je ovo primjer parazitiranja nad javnim novcem Agencije koja za svoj (ne)rad nikome ne odgovora, dok s druge strane ima podršku onih političkih struktura i pojedinaca kojima to odgovara. Očiti razlog rada same Agencija je u sinekuri političkih podobnika u vidu članova Upravnoga vijeća za koje mjesečni trošak iznosi 47.000 kn, dok na godišnjoj razini taj iznos prelazi više od 500.000 kn.

Svi stručni krugovi su u suglasju kako Agencija ne služi onome za što je prvobitno osnovana nego jednostavno „posebnim“ potrebama političkih stranaka. Eko-Kaštelanski zaljev vodi EU projekte u ime i za račun ViK-a, a poslovanje istih je zorno prikazano u sljedećim odnosima: u Agenciji radi 27 osoba, ukupni troškovi osoblja na godišnjoj razini iznose 7 mil.kn, te u ukupnim rashodima sudjeluju s čak 79 %, dok prosječni mjesečni trošak po zaposleniku iznosi 21.240 kn. S druge strane, poduzeće ViK d.o.o. Split ima 456 zaposlenih, ukupni troškovi osoblja iznose 62,2 mil.kn, njihov udio u ukupnim rashodima iznosi 24%, dok prosječni mjesečni trošak po zaposleniku iznosi 11.360 kn (što nije malo), ali u odnosu na Agenciju je dvostruko niži iznos.

Most nezavisnih lista smatra da je krajnje vrijeme da se politika uhljebljivanja zaustavi, te kao RJEŠENJE traži žurno donošenje odluke o ukidanju Agencije uz premještanje operativnih zaposlenika u odjel za EU fondove koji je ViK već počeo razvijati i širiti. Posebno pozivamo Hrvatske vode da se aktivno uključe i izjasne o svojim pogledima na rad i budućnost Agencije, naime oni su već sredinom 2017 godine kroz svoje sektore donijeli mišljenje o raspuštanju Agencije, odnosno o nemogućnosti rada iste u postojećim odnosima i pravilima postupanja unutar EU fondova, te su jasno iskazali nužnost raspuštanja i spajanja zaposlenika u sustav ViK-a.

Most nezavisnih lista i dalje će se boriti protiv političkih firmi, agencija, ureda koji su sami sebi svrha, te naglašava da je za ostanak mladih i radno aktivnih u Republici Hrvatskoj za početak potrebno stvoriti jedan od preduvjeta, a to je svakako prestanak provođenja „uhljebničke“ politike i štićenja interesa starih i novih političkih poslušnika. – priopćili su iz Mosta.