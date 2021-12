ZAKUHALO SE U OTVORENOM, PRŠTALI BISERI: Ahmetović se obrušila na HRT: ‘Ovo mi je genijalno’, Grmoja: ‘Plenković kmeči u nekom strahu’

Autor: Dnevno.hr

Koji su događaji obilježili ovu godinu?

Hoćemo li je pamtiti po pandemiji u kojoj smo izgubili više od 12 tisuća života ili po rekordnom rastu BDP-a i boljem kreditnom rejtingu?

Hoće li 2021. ostati zabilježena po propuštenoj prilici za brzu obnovu nakon potresa ili po prikupljenim potpisima za referendum protiv COVID potvrda?

Političke potrese u godini na izmaku večeras u Otvorenom komentiraju predstavnici pet parlamentarnih stranaka, a gosti su Nina Obuljen Koržinek, HDZ, Mirela Ahmetović, SDP, Nikola Grmoja, MOST, Stjepan Čuraj, HNS i Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.

Prvi je o protekloj godini govorio Penava koji je postao šef stranke ali dobio i novi mandat vukovarskog gradonačelnika.

“Čelno mjesto u stranci je za pamtiti, ne zbog funkcije, no zbog snage koja je zdrava i spremna na odgovornost za loše pravce kojima Hrvatska kroči, ka dnu Europske unije, to je signal koji se javlja na političkoj sceni. Osim toga, tu je pandemija koja dominira životima. Moram podsjetiti da je 2021. godina koje ćemo se sjećati po provedenom popisu stanovništva, koji će govoriti o debaklu politike i 30 godina od pada Vukovara i žalosne činjenice da za razoreni grad nitko od generalštaba JNA nije odgovarao, Vukovar ostavlja kao mrlju na nečistoj savjesti hrvatskog naroda i države”.

Obuljen Koržinek: Odgovorno vodimo Vladu i politiku

Obuljen Koržinek je također govorila o tome po čemu će pamtiti 2021. godinu.

“Pamtit ćemo je kao najveću globalnu krizu, nosili smo se s posljedicama razornog potresa, po godini u kojoj smo pokazali da smo se odgovorno nosili s te dvije krize i kako smo dobro odgovorili, bez obzira na defetizam koji se stalno nameće. Donijeli smo Nacionalnu strategiju, imali smo izvrsnu turističku sezonu, imamo pozitivno mišljenje za Schengen, posebno mi je emotivan Pelješki most. Nacionalni plan oporavka i otpornosti dat će nam dodatnu financijsku injekciju. Počeli smo s provedbom reforme pravosuđa. Odgovorno vodimo Vladu i politiku, bez obzira na stalne prozivke, imamo stabilan rejting za razliku od onih koji stalno dijele”.









Ahmetović se obrušila na HRT i HDZ

Mirela Ahmetović odgovorila je osjeća li se prozvanom ovim riječima ministrice.

“Svjesna sam da riskiram: genijalno mi je kako HRT napravi uvodni prilog i ne sjeti se da je ova godina obilježena presedanom, pravomoćnom presudom protiv čitave stranke za koruptivne radnje. Nitko o tome ni A. Genijalno mi je da nacionalna televizija u prilogu kaže da je došlo do raskola stranke, SDP-a. Nije se raskolila stranka već Klub na dva dijela. Klub ima 36 osoba, a sada 18 osoba. Drago mi je da mogu ukazati na dosljednost HRT-a i tretman kakav imaju ostale stranke u odnosu na HRT”, rekla je i nastavila:

“Dogodio se događaj nikad zabilježen, uhićena je ministrica, aktualna članica Predsjedništva HDZ-a, zahvaljujući europskim pravosudnim tijelima. Godinu je obilježilo katastrofalno vođenje pandemijske krize, loši smo u procijepljenosti. Glavna je stvar nepostojanje obnove, danas ljudi umiru u kontejnerima, a ništa od obnove. To je Hrvatska, a ne rast BDP-a koji pozdravljam”.

Obuljen Koržinek uzvratila joj je da nije točno da od obnove nema ništa i moli da se novinare ne etiketira i napada zbog toga što su stavili u prilog.









“Ministrica mi docira, na lakonski način govori da se neprimjereno obraćam novinarima, a iznijela sam notornu istinu. Prešućuju se dva skandalozna događaja za HDZ”.

‘Plenković je trenutno najnegativniji političar’

Nikola Grmoja se uključio.

“Borba protiv korupcije u Hrvatskoj ne postoji, europska tijela nam progone visoke dužnosnike Plenkovićeve Vlade, on se ne može vaditi na to, kada govorimo o pravomoćnoj presudi, da je to drugi Sanaderov HDZ, pokazuje se da je njegov HDZ isti, toliko njegovih ministara je pod istragom, uhićuju se gradonačelnici, u Novom Marofu otkriveno je niz malverzacija. Kada bih gledao trenutnu situaciju u Hrvatskoj, mogao bi biti defetist, ali nisam, posijano je sjeme bolje Hrvatske, povezali su se pute naše referendumske inicijative. Ljudi žele promjene. Govoriti kako je tu dobro…Europski parlament je napravio studiju koliko je trošak korupcije u Hrvatskoj, to je 15 Peljeških mostova. Svaki dan gledamo premijera kako kmeči u nekom strahu, da institucije istraže napad na Banske dvore. Pozivam sve građane, nasilje nam neće donijeti ništa, ali će nam promjene donijeti da prekrižimo i maknemo one koji su Hrvatsku premrežili korupciju. Kod nas nema mjere koja može demografski obnoviti Hrvatsku. Uvjeren sam da su podaci rejting agencija za njih poražavajući. Plenković je trenutno najnegativniji političar, sve što su sijali, dolazi na naplatu. Obnove nema, pet tisuća ljudi živi u kontejnerima, 50 objekata je napravljeno u privatnoj inicijativi”.

“Pozivate ljude na nepoštivanje mjera, gdje je tu moral?”, pita ga Obuljen Koržinek. Dodaje, licemjerni su.

“Cijela agenda vam je stvorena da biste htjeli biti na mjestu gdje je HDZ. Ispraćeni ste iz te koalicije. Cijela agenda je da ste neke mesije, a u biti sitna trgovina, populizam…Kako bismo se mi 2/3 dogovorili kada ne dođete na glasanje”.

Grmoja joj odgovara da hrvatski narod vidi što rade i da smo nagrabusili ako se oni bore protiv korupcije.

“Velika vam je glad za mažnjavanjem novca, no sreća da Europu brine što se radi s njihovim novcem”, rekao je Mostov zastupnik.

Na desnici se dogodio raskol, Zekanović je one koji se neće cijepiti nazvao ravnozemljašima.

‘Pitajmo se zašto odlaze ako je sve tako fenomenalno’

Penava kaže, kada govorimo rastu BDP-a, otklizali smo u ponor i polako se dižemo.

“Dosegli smo rekordne stope zaduženosti. Eurostat kaže da smo predzadnji po kupovnoj moći u EU. Posljedica toga je popis stanovništva i velik odljev ljudi, pitajmo se zašto odlaze ako je sve tako fenomenalno. Prije koju godinu smo imali mantru o projektu Slavonija, vidimo da imamo nacionalni plan oporavka kao novu demagogiju”, rekao je Penava i naveo Plenkovićevo proglašavanje pobjede nad pandemijom kao populizam.

“Ako ne doživimo promjenu u političkom pristupu, gdje će ostavke pljuštati kada vas pravomoćno presude, to govori o razini svijesti i odgovornosti ljudi koji nas vode”.

Penava je rekao da se nije cijepio i neće dok to ne bude zakonom propisano.