ZAKUCAN POSLJEDNJI ČAVAO U KARAMARKOV HDZ! Više se nikada neće vratiti: Izabrano novo vodstvo stranke, Plenković dominira

Autor: Valneo Kosić

U subotu je održan Opći sabor HDZ-a. Svečanost je počela u 10 sati u dvorani Vatroslava Lisinskog gdje je prisustvovalo oko 2000 izaslanika.

Važni stranački ljudi držali su govore, a posebno se istaknuo govor premijera Plenkovića dug preko sat vremena.

Sabor se završio izborom novih deset članova Predsjedništva HDZ-a u kojem sada više nema niti jednog čovjeka Tomislava Karamarka koji je kao Plenkovićev prethodnik stranku vodio više u desno. I on je bio pozvan na Opći Sabor, ali tamo se očekivano nije pojavio.





Plenković je modernizirao HDZ

Plenković je HDZ u potpunosti primaknuo centru, a tome posebno u prilog pridonosi i činjenica da u programu te stranke ovih dana priznaju i sve vrste obiteljskih zajednica koje se temelje na ljubavi i poštivanju. Tu odluku pozdravile su LGBT udruge, a Plenović je definitivno potvrdio kako je HDZ evoluirao u klasičnu europsku konzervativnu stranku.

Svi oni koji su gajili nade za neizvedivim prevratom u kojem bi Karamarko preuzeo HDZ, sada su definitivno propale. Zakucan je posljednji čavao u lijes HDZ-a kakvog je vodio Tomislav Karamarko, a Andrej Plenković je pokazao kako itekako ima nedvosmislenu podršku u HDZ-u. Stranka očigledno zna da boljeg među sobom trenutno nemaju.

Nova imena

Nova imena u Predsjedništvu HDZ-a su splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, predsjednik zadarskog HDZ-a Šime Erlić, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović iz Slavonije, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar, varaždinski župan Anđelko Stričak, bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak te ličko-senjski župan Ernest Petry.

Izabrano je i 40 članova Nacionalnog odbora.

Predsjednik stranke Plenković u završnom je govoru, uz zahvalu svim izaslanicima na dolasku i angažmanu, rekao kako se može konstatirati visoki stupanj političkog suglasja unutar HDZ-a o smjeru kojim treba i dalje graditi, unaprjeđivati rad stranke, a osobito visoki stupanj i dogovora i odlučnosti da zajednički rade na boljitku Hrvatske, hrvatskog naroda, svih građana Hrvatske, kao i boljitka Hrvata izvan Hrvatske.

“Pozivam vas da to radimo jednako angažirano kao što smo to činili do sada”, poručio je predsjednik HDZ-a i premijer Plenković.









Najavio je da će u ponedjeljak u Zagrebu biti održana konstituirajuća sjednica Predsjedništva stranke te potom u Požegi, na poziv predsjednica županijske organizacije HDZ-a Požeško-slavonske županije Antonije Jozić, i sastanak Kluba HDZ-a.