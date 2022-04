ZAKOPALI RATNU SJEKIRU: Generali kao nekada na prvoj crti, rame uz rame! Krešić i Rojs pomireni pred kamerama, stavili mandate na raspolaganje

Autor: Dnevno.hr

Na sastanku Upravnog odbora Hrvatskog generalskog zbora vruća tema je i pismo pojedinih generala i odvjetnika Ante Nobila, koji od predsjednika Zorana Milanovića traže pomilovanje osuđenih šefova Udbe Perkovića i Mustača.

Ljubo Ćesić Rojs, zamjenik predsjednika Hrvatskog generalskog zbora i Marinko Krešić, predsjednik, dvije su naoko zaraćene strane po pitanju pomilovanja generala Perkovića i Mustača, a iako se danima prepiru oko toga tko je pokretač akcije, gostovali su u RTL-u Danas i pokazali da su se pomirili.

Krešić je rekao kako je Upravni odbor koji je napustio izvijestio o situaciji iz Mostara. Na sjednici je, tvrdi, kao odgovorna osoba dao mandat na raspolaganje, a sada čeka odluku.

Ovo nije činio Hrvatski generalski zbor, nego pojedinac, navodi.

Mir, mir, nitko nije kriv

Rojs pak kaže kako je i on dao svoj mandat na raspolaganje, a ako imaju išta što misle da je naštetilo ugledu zbora, navodi, neka ga razriješe. “Mi smo kumovi, mene bi spasilo, povukao se u mirne vode, vodio računa o sebi”, ističe.

Objasnio je i redoslijed kojim je pismo potpisano, a sve se, govori, dogodilo u ponedjeljak 11. travnja, oko 10:30 sati. Na stol mu je, tvrdi, došao potpisan dokument od Čermaka i Gotovine. On ga je pročitao i kad su oni potpisali “za mene je to bio zakon”, tvrdi. “Zvao sam kuma, Marinka Krešića i on je potpisao. Ovo što su priče, nije dobro da se pričaju”, istaknuo je.

‘Rojs je krivo razumio’

Krešić kaže da mu i danas nije jasno kako je problem nastao. Smatra kako je Rojs pogrešno razumio rečenicu jer iz ureda Nobila s dva generala došli su na inicijativu dva generala, ali nije bio Rojs.

Rojs je rekao je li prešao granicu. “Ja sam takav, kaže Rojs. Ja sam rekao i neću reći da je netko drugi. Povrijedilo me da se navelo da sam ja organizator s Nobilom”, ističe.