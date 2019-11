Zaklada Ana Rukavina sutra organizira Dan otvorenih srca

Autor: Dnevno

Zaklada Ana Rukavina u petak organizira Dan otvorenih srca i prisjeća se snažne poruke “Želim život” na kojoj je nastala Zaklada Ana Rukavina.

Prema podacima Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, šansu za novi život dosad je dobilo 114 osoba iz Hrvatske i inozemstva. Zaklada Ana Rukavina i ove godine organizira Dan otvorenih srca, kada građani mogu dati uzorak krvi te se tako upisati i postati potencijalni donori.

Dan otvorenih srca, koji se ove godine održava u povodu trinaeste obljetnice smrti novinarke Ane Rukavine i rada Zaklade, održat će se u petak od 10 do 18 sati u prostorijama Zaklade. Darivateljima mogu postati svi zdravi građani od 18 do 40 godina. Postupak upisa sastoji se od popunjavanja pristupnice i zdravstvenog upitnika te davanja uzorka krvi za HLA tipizaciju kojom se utvrđuju antigeni tkivne snošljivosti. Ako se utvrdi HLA kompatibilnost s oboljelom osobom, to joj može pomoći da se izliječi.

Zahvaljujući brojnim darivateljima i donatorima proteklih godina, Hrvatski registar, koji je dio svjetskog registra, danas ima 62.921 potencijalni darivatelj krvotvornih matičnih stanica, od čega su 60.724 uzorka tipizirana.