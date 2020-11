ZAISKRILO U SABORU! Jandroković izbacio Mostovce iz sabornice, Grmoja poručio građanima: ‘Nikoga iz HDZ-a nema, a nas tjeraju!’

U Saboru danas traje nastavak obrazlaganja amandmana koji se tiču godišnjih planova Hrvatskih željeznica i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a već na samom početku sjednice, frcale su iskre između šefa Sabora Jandrokovića i Mostovih saborskih zastupnika.

Sve je krenulo kada se Mostov Miro Bulj obrušio na zastupnike kojih nema.

“Raspravljamo o amandmanima koji su bitni za građane, koje Vlada sve redom odbija, a ovdje nema zastupnika da brane interese tih građana”, rekao je Bulj.

“Nije fer kontinuirano prozivati one koji nisu ovdje”, rekao je Jandroković, a nakon toga shvatio je da Mostovaca u sabornici ima više nego što ih sukladno novim epidemiološkim mjerama smije biti, pa im je poručio da dvoje izađu, no oni su to odbili.

“Ovdje može biti 41 zastupnik, a nema ih. Nema ni vaših zastupnika pa će nas biti četvero. Sramite se”, rekli su Mostovci.

Šef Sabora odredio je staknu, a nakon stanke ponovo je ušlo više zastupnika Mosta, ali i Suverenista.

“U sabornici može biti istovremeno dva zastupnika iz Mosta, jedan Suverenista. I ne sjedite u svojim klupama. Počet ću davati opomene, prvu, drugu, treću, četvrtu da na kraju nećete moći dva dana nazočiti raspravama, što ne bih želio”, rekao im je Jandroković.

“Nema rasprave dok ne izađe višak van. Neću se svađati, morate biti dva iz Mosta i jedan Suverenist”, rezolutan je bio predsjednik Sabora.

“Evo, dragi građani, nikoga iz HDZ-a nema, a nas tjeraju iz sabornice”, kazao je na to Nikola Grmoja.