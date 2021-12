ZAHVALIO MILANOVIĆU PA PROZVAO KRIVCA: Šeks tvrdi da je upravo on kriv što nitko nije osuđen u slučaju Zec

Na izjavu Zorana Milanovića da hrvatska politika nije imala ništa s ubojstvima obitelji Zec reagirao je i Vladimir Šeks, točnije zahvalio se predsjedniku što je, tvrdi, rekao istinu.

“Milanović se sigurno interesirao i zna da ja nisam potpisao odluku da se Tužiteljstvo neće žaliti, nego je ta odluka donesena na kolegiju Okružnog tužiteljstva s tadašnjim tužiteljem Stjepanom Hercegom, koju je potpisao njegov zamjenik Tihomir Rubeša”, rekao je Šeks, pojasnivši da je to bio zločin razbojnika i pljačkaša.

“A nesretni Peđa Grbin kao papagaj ponavlja priču da je on vidio neke moje inicijale na spisu gdje je odlučeno – ne žaliti se. A zašto to rade Grbin i Pusić, šef neke Antifašističke lige? To je zato što oni uporno već 30 godina nastoje dokazati da je hrvatska državna politika stajala iza zločina, prikrivala ih i skrivala od pravde ubojice. Hvala Milanoviću što je rekao istinu”, istaknuo je za Jutarnji list.

‘Perfidna, podmukla laž’

Za činjenicu da nitko nije osuđen u slučaju Zec, poručio je potom za RTL, kriv je Ante Nobilo, tadašnji zamjenik javnog tužitelja. A dotaknuo se i optužbi da je po nalogu tadašnjeg državnog vrha zatvorio istragu o ubojstvu.

“To je jedna perfidna, podmukla laž izrečena iz usta predsjednika SDP-a Peđe Grbina i predsjednika Antifašističke lige Zorana Pusića koji su me u svojim istupima na televiziji i drugim javnim medijima optužili da su oni vidjeli svojom rukom službenu zabilješku, moje inicijale V.Š”, kaže Šeks.

Kamerama RTL-a Danas pokazao je spis na kojem piše “ne žaliti se” te potpis zamjenika okružnog javnog tužitelja Zagreb, Tihomira Rubeše. Iz toga je, kaže, vidljivo da on nije naredio da se ne uloži žalba iz službene zabilješke na tom spisu.

‘Eksplodirao sam’

Činjenicu da ga sada brani Milanović, čiji je opoziv svojevremeno tražio, sada nije htio previše komentirati. Spomenuo je kako ga je ljetos optužio da dželat hrvatskog pravosuđa, krvnik i štetočina, no situacija je eskalirala kada se dotaknuo njegove kćeri.

“Kada je za moju kći rekao da sam je parkirao na mjesto predsjednice Općinskog suda prije par dana, a ona je prije godinu i pol dana izabrana jednoglasno za predsjedništvo državnog suda u Osijeku, onda sam eksplodirao i nazvao ga raznim imenima, što mi je žao, što sam ušao na tu vrstu vokabulara. Mi smo se našli na jednom mjestu povodom jednog dana općine i od tog razgovora me više ne proziva”, zaključio je Šeks.