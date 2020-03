ZAHUKTAVA SE U HDZ-u: Plenković poručio Penavi da tri puta dobro udahne prije nego progovori

Autor: Dr. K./dnevno

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković je nakon skupa u Kninu za unutarstranačke izbore komentirao program i izjave svojih protukandidata, a posebno se osvrnuo na jučerašnji istup Ivana Penave, koji je oštro kritizirao Zakon o popisu stanovništva.

Upitan je li vidio program njegovih protukandidata i kako mu se čini, odgovara: “Pa jesam. Prilično mi je čudno bilo da su kolege koji manje-više tri godine imaju neku polutihu, poluneformalnu kampanju da tek na naš poticaj izađu samo sa smjernicama koje su vrlo okvirne i koje, nažalost, u mnogim elementima koriste retoriku nekih oporbenih stranaka koje napadaju HDZ proteklih godina bez puno argumenata i bez puno vizije. Prema tome, za razliku od našeg programa koji je ozbiljan, utemeljen i na vrijednostima i na postignućima i na jasnom planu za budućnost i za HDZ i za Hrvatsku, njihov papir nije ništa više od smjernica i to – njihovih”.

Za Penavine izjave rekao je sljedeće:

“On je isto jedan od ljudi koji bi trebao tri puta dobro udahnuti. Onako dobro udahnuti pa onda uzeti papire koje ima tamo kao gradonačelnik Vukovara pa onda malo razmisliti koliko je ova Vlada napravila za Vukovar. Zahvaljujući Tomi Medvedu, Vukovar je sada grad – mjesto posebnog pijeteta. 18. studenoga je Dan sjećanja, potpora svih resora ove Vlade – Damir Krstičević je vratio vojsku, Davor Božinović je vratio specijalnu policiju, Oleg Butković komunalna infrastruktura, Tomislav Ćorić vodnu infrastrukturu, elektrifikaciju, HEP je imao jednu investiciju u Vukovaru, potpora gospodarstvu, studentski dom, aktivnosti u obrazovanju, dakle potpora ove Vlade Vukovaru.

Dakle, to je prvi grad, i Knin je među prvima, gdje smo održali sjednicu Vlade van Zagreba. U krajnjoj liniji, završetak financijske konstrukcije za vodotoranj. Dakle, dignitet, poštovanje. Rad na svemu onome što Vukovar simobilizira za Hrvatsku je u svakom trenutku bio jedan od angažmana ove Vlade. Dakle on bi najprije trebao reći kad tri puta udahne “dobar dan, hvala kolegama iz HDZ i Vladi u potpori na tome, tome i tome”. Što se popisa stanovništva tiče, HDZ je tu bio jasan. Ne znam kome ćemo sada još neku novu manipulaciju. Dakle, postojali su neki amandmani, HDZ ih je odbio. Sabor je usvojio Zakon onakav kakav je Vlada predložila. Isti onakav kakav je bio korišten 2011. godine. Prema tome, ovo je još jedna vrsta spina. A da baš DORH i SOA rade popis stanovništva, pa ja mislim da smo mi kao zemlja, koja je već 30 godina samostalna, slobodna, demokratska, da smo prošli takve nekakve uopće ideje da nam se obavještajna agencija bavi popisom stanovništva i DORH. Ne znam što to znači. Da li ima nekakvo kazneno djelo? DORH samo dolazi ako postoji sumnja na neko kazneno djelo. Ne znam jeste li vi to dobro razumjeli, ali mi je jako bizarno ovo”, izrekao je u jednom dahu Plenković.