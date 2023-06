Zagrepčanin otišao na Brač i ostao u šoku: ‘Znate li koliko sam platio kuglicu sladoleda?’

Autor: Z.S.

Sjećate li se kada smo kuglicu sladoleda plaćali pet kuna? E, pa ta vremena su davno iza nas, jer je omiljena ljetna poslastica postala preskupa za Hrvate. Ono što se dogodilo ovog ljeta postalo je zastrašujuće. Cijene su, kao što nekima mrska fraza kaže, “odletjele u nebo”.

Prosječna cijena od tri eura postala je uobičajena, pogotovo na turističkim destinacijama. Najskuplji sladoled, od četiri eura, plaćaju Dubrovčani i njihovi gosti, dok se cijena kuglice na Krku kreće oko tri i pol eura, a cijena sladoleda u Zadru je prosječno tri eura. U Splitu i Rovinju, ona je oko dva i pol eura.





Ugodno iznenađen

S obzirom na veliki rast cijena ove slastice na popularnim turističkim destinacijama, naš čitatelj iz Zagreba ugodno se iznenadio kada je proteklog vikenda posjetio Brač, točnije Supetar.

“Bojao sam se što će se dogoditi kada djeca ugledaju slastičarne i koliko će me to koštati. Bili smo na proljeće u Istri i kuglicu smo plaćali gotovo četiri eura. Zato sam se iznenadio kada sam vidio da je u Supetru, u slastičarnama pored rive i na samoj rivi, cijena 1,80 eura, što je zaista OK cijena s obzirom na to kako se danas kreću”, kazao nam je čitatelj iz Zagreba.