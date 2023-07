Zagrepčanin objavio oglas za stan, dalmatinci se odmah pobunili: ‘Zašto me vi s mora napadate?’

Autor: I.G.

Jedan oglas objavljen u popularnoj Facebook grupi “Apartmani Hrvatska”, koja uglavnom služi za iznajmljivanje apartmana na hrvatskoj obali, izazvao je veliko iznenađenje među korisnicima.

Zagrepčanin je objavio oglas u kojem je oglašavao stan u centru grada, na prvom katu i udaljen tri stanice od Trga bana Josipa Jelačića. Uz to, naveo je da je stan prostran, s površinom od 80 m2. No, ono što je izazvalo najveću pažnju bila je cijena najma: 3000 eura mjesečno, plus režije.

Nakon žestokih reakcija, oglašivač je odlučio urediti objavu, dodavši izmjene. Sada je napisao:

“Ne razumijem zašto me vi svi sa mora napadate. U čemu je problem?

Imam stan na vrhunskoj lokaciji, uređen, oko 800 metara do Trga bana Jelačića, recimo kao 1. red do mora.

Ne mogu naplatiti more, ali mogu zrak. Stan je moderno uređen, ne sa namještajem iz doba Tita. Ima klimu, ima i balkon, orijentacija sjever-jug, znači sunce cijeli dan, zgrada ima 3 kata itd…

Tražio sam apartman za ženu i mene, traži me se po 100 eura za more i sunce i zrak.

Pa, kaj je to bolje od moga stana. Nije, jer je moj stan uređen moderno i u glavnom gradu je, gdje sva Vaša djeca studiraju i hoće stan za 400 eura mjesečno, a ja moram platiti 100 eura dnevno kod Vas.









E, ne može”, napisao je.